 Українці не витратять $5 млрд на відпочинок влітку через карантин, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За нашими підрахунками, до 5 мільярдів доларів не виїде з України до Туреччини, Єгипту і так далі під час літнього туристичного сезону. Тому такий природний компенсатор працює сам собою. Але ніхто не знімає з нас відповідальності за тих людей, які є дійсно якісною робочою силою, і ми повинні знайти їм застосування в Україні", - зазначив він.

За його словами, вони повинні створювати додану вартість тут, в Україні. Це абсолютно можливо.

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"Частина людей, які повернулися, будуть шукати, вкладати в бізнес, витрачати зароблені гроші, які вони привезли з собою, в Україні", - додав Шмигаль.