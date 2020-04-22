 Українці не витратять $5 млрд на відпочинок влітку через карантин, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"За нашими підрахунками, до 5 мільярдів доларів не виїде з України до Туреччини, Єгипту і так далі під час літнього туристичного сезону. Тому такий природний компенсатор працює сам собою. Але ніхто не знімає з нас відповідальності за тих людей, які є дійсно якісною робочою силою, і ми повинні знайти їм застосування в Україні", - зазначив він.
За його словами, вони повинні створювати додану вартість тут, в Україні. Це абсолютно можливо.
"Частина людей, які повернулися, будуть шукати, вкладати в бізнес, витрачати зароблені гроші, які вони привезли з собою, в Україні", - додав Шмигаль.
"Гiрше не буде !" (С)
"Они не потратят 5 млрд долларов... То есть они станут на 5 млрд богаче?... Это не допустимо! Эти деньги должны стать НАШИМИ!"
Я уже не нахожу даже матерных слов на эту ОПГ!
Ставленник Ахметова Шмыгаль найдёт применение рабочей силы - в качестве рабов, работающих за похлёбку баланды на рудниках и каменоломнях, как в концлагерях.
Зебилы, вы кого в премьеры выбрали через главзебила? Он сравнивает 5 млрд.$ (135 млрд. грн) на турпоездки с предлагаемой им "работой" в Украине по укладке плитки за 6000 грн в месяц. За эти "отпускные" деньги укладывать плитку зебилам можно будет 22,5 млн. человека-месяцев, т.е. все 3 летних месяца по 7,5 млн. человек. Шмыгаль- где ты столько зебилов теперь найдёшь?
Отец Солдата
@uspenovka19632
Сверхзадача теперь-вытащить эти деньги через подорожание всего-от электрики до еды и воды,включая нефтепродукты?Никогда не сдавайся! -лозунг шарящих по нашим карманам и кубышкам.
Не создастся ВВП, не уплатятся налоги ...
Эпоха бедности закончилась!
Началась эпоха нищеты.
Посчитай - сколько ту бумаги мы потратили за карантин!!!! Переведи в км на т говна.... КПД...производительность газа...... сколько нам надо съесть гороха, что бы за свой счет перезимовать......
Он думает, что люди ездили в Египет и Турцию работать и за это еще платили там власти?
Так же не уверена, что кто-то рискнет поехать отдыхать даже внутри Украины, потому что риск заразиться будет все еще высоким этим летом.
Но если очень хочется - в Карпатах есть много вариантов на любой бюджет поехать оздоровиться (если такой термин сейчас вообще уместен).
Я думаю, что и в Одессе и на Азове тоже есть хорошие предложения.
Я же говорю, что в принципе отдохнуть можно. Другое дело - что для человека главное на отдыхе.
Если основная цель - подышать хорошим воздухом, расслабиться, каждый день наблюдать красивый пейзаж, найти гармонию с природой - это одно дело. Где-то можно подвинуться на счет ванной комнаты без биде и более скромной кухни.
А если человек ничего не видит, кроме пыли на верхней полке шкафа или пятна на зеркале, и ищет к чему- бы придраться, чтоб написать гневный отзыв - это другая история.
Все очень индивидуально.
В Карпатах действительно есть большой выбор.
Все зависит от кошелька и требовательности клиента.
Сравнивать с Грецией или с Турцией - можно! Но зачем???
Хочешь отдохнуть - плати и отдыхай!
Хочешь поговорить - возмущайся и не отдыхай!
Выбор всегда есть!