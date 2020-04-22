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 Політика України
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Все про:ВР (7519) позачергове засідання (82) Качура (43)

 У "Слузі народу" оприлюднили порядок денний позачергового засідання Ради. ДОКУМЕНТ

Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура оприлюднив порядок денний позачергового засідання Верховної Ради, яке відбудеться в п'ятницю, 24 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Качури в Telegram.

Зокрема, ВР розгляне чотири постанови про скасування голосування за законопроєкт про зміни до Регламенту. Крім того, Рада розгляне постанову про скасування голосування за внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Відхилення постанов дозволить розблокувати законопроєкти.

У Слузі народу оприлюднили порядок денний позачергового засідання Ради 01
У Слузі народу оприлюднили порядок денний позачергового засідання Ради 02
У Слузі народу оприлюднили порядок денний позачергового засідання Ради 03

Також нардепи мають намір розглянути законопроєкт №2769 про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави), №2372 про внесення змін до деяких законів України про безпеку використання ядерної енергії; №2809 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів; №2656 про внесення змін до ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України" про підстави звільнення директора Національного бюро за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення; та ін.

Крім того, парламентарії розглянуть проєкт постанови №3358 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених в ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У п'ятницю можуть відбутися два позачергові засідання Ради, - "слуга народу" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190669
 
 
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"В частности, ВР рассмотрит четыре постановления об отмене голосования за законопроект об изменениях в Регламент"
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Они на комитете рассмотрели только 15% "поправок", по сути - спама.
Хоть бы к началу мая закончили с этой бодягой..
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...Вчера вечером, 21 апреля, около 21:20 во дворе Белгород-Днестровского городского совета Одесской области сгорел автомобиль Nissan Leaf. Вероятной причиной считается поджог.Как сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского отдела полиции, происшествие было квалифицировано по части второй статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.В результате пожара никто не пострадал.
В данный момент назначен ряд экспертиз. Также полицейские устанавливают окончательную причину и обстоятельства происшествия и лиц, к нему причастных.
По информации издания, данным автомобилем пользовался исполняющий обязанности городского головы Виктор Грозов. При этом, согласно его декларации о доходах, у семьи и.о мэра вообще нет транспортных средств.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/374953-v_belgorode-dnestrovskom_sohgli_mashinu_gradonachaljnika
...
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Надеюсь, что законопроект Геруса не будет очередной бомбой под энергетику, как это было осенью прошлого года
Импорт электроэнергии из России стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", инициатором которого выступил Герус.
Хотя наверное зря надеюсь............
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Отец Солдата

@uspenovka19632


Вместо ДЕЛАТЬ; СН все больше "поет "о перемогах,причем;в последн время,искл-но ,устами Ермака-"морального авторитета ",кАнешна.Они и вправду,оторваны от реальности-только бабло((
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