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 Суспільство, Здоров'я
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 Двоє медиків померли від коронавірусу на Кіровоградщині, - головний санлікар області Оперчук

У Кіровоградській області від коронавірусу померли двоє медиків, загалом там померли 13 осіб.

Про це журналістам повідомила головний санітарний лікар Кіровоградської області Надія Оперчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як вона повідомила, переважна більшість із 13 загиблих від коронавірусу були похилого віку, понад 70-88 років. Однак серед померлих є і працівники медперсоналу.

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"На жаль, маємо два летальні випадки і серед медичних працівників у Кропивницькому", - сказала Надія Оперчук.

Загалом в області лабораторно підтвердили 251 випадок захворювання на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190667
 
 
 Топ коментарі
 
Я помню того судью - так ото и всё, но судьи проккуроры прозябая в роскашах, золоте и бриллиантах кричат, чтоб им добавили ещё, а то они страшно рискуют жизнями в отдельных кабинетах и на дорогих внедорожниках.
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Искренне жаль . Кто нас , глупых , будет лечить ?
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ммм, в Харькове судью таки зарезали, башку отрезали - но там коллекция монет у судьи была нехилая(кроме всего прочего), и все радовались что наконец-то кто-то наказал коррупционера.
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Искренне жаль . Кто нас , глупых , будет лечить ?
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ну врачи да накопили немного а медсестры санитарки за какой х будут жить?
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ну да - может доплатят(детям, которые лишились 1 из родаков)
Им в прикол - зная шо заразятся, кого-то "лечить"?
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Сколько в Украине погибает за год на дорогах? В среднем 10 тыс. Вот и рахуйте где пандемия. Сколько погибает в шахтах, на заводах и стройках? Много. А сколько погибло судей и проккуроров за 10 лет от рук бандитов, казнокрадов и коррупционеров? Ноль. Но зарплаты у них за риски их жизням самые высокие в Украине - просто купаются в роскошах и им всё мало, а коррупции и казнокрадства в стране всё больше. Поэтому я за суды Линча для казнокрадов и коррупционеров и через пол года Украина начнёт процветать.
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ммм, в Харькове судью таки зарезали, башку отрезали - но там коллекция монет у судьи была нехилая(кроме всего прочего), и все радовались что наконец-то кто-то наказал коррупционера.
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Я помню того судью - так ото и всё, но судьи проккуроры прозябая в роскашах, золоте и бриллиантах кричат, чтоб им добавили ещё, а то они страшно рискуют жизнями в отдельных кабинетах и на дорогих внедорожниках.
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вони дійсно ризикували б якщо б приймали рішення згідно законів, а не згідно запитів олігархів.
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Наивный он же примитивный - простой, а всё гениальное просто.
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Гениальное - просто ?
Вы когда-нибудь отркывали учебник теоретической физики ?
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