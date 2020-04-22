 Двоє медиків померли від коронавірусу на Кіровоградщині, - головний санлікар області Оперчук

Про це журналістам повідомила головний санітарний лікар Кіровоградської області Надія Оперчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як вона повідомила, переважна більшість із 13 загиблих від коронавірусу були похилого віку, понад 70-88 років. Однак серед померлих є і працівники медперсоналу.

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"На жаль, маємо два летальні випадки і серед медичних працівників у Кропивницькому", - сказала Надія Оперчук.

Загалом в області лабораторно підтвердили 251 випадок захворювання на коронавірус.