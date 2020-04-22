 Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За отриманою попередньо інформацією, у зйомках використали дітей з будинку дитини. У кадрах – немовлята. Це діти, для яких участь у таких зйомках може бути травмою на все життя! Є також і інші факти, які потребують підтвердження", - написав Кулеба.

Він заявив, що звернувся із запитом до поліції.

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На звинувачення Кулеби відповіла компанія "Феномен-Україна", яка займалася організацією зйомок проєкту в Харкові, повідомляє "Главком". Зйомки відбувалися в 2011 році, зазначили в компанії. Участь дітей у проєкті було погоджено з органами опіки, а на майданчику вони перебували разом з офіційними опікунами. Зйомки, за словами компанії, тривали менш ніж 2 години.

"Феномен-Україна" має дозвіл на зйомку і підтвердження того, що діти перебували з опікунами, які відразу після зйомки залишили знімальний майданчик, а в опікунів немає жодних претензій до "Феномен-Україна". Ніякого впливу на дітей реквізитом або модельними копіями наукових і медичних приладів здійснено не було", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До програми Берлінського кінофестивалю внесли два фільми з проєкту "Дау" режисера Хржановського. Стрічки заборонено в РФ

"Дау" - міжнародний художній проєкт, створений за участю державних європейських культурних фондів. Він поєднав у собі кіно, науку, перфоманс, релігію, художні експерименти, літературу та архітектуру.

"Дау. Дегенерація" - шестигодинна стрічка про інститут, який уособлює радянське суспільство. Безліч сцен фільму знімалися в Харкові. Участь у зйомках взяли, зокрема, Михайло Бродський, Нестор Шуфрич, Михайло Добкін і Дмитро Гордон.

Творців "Дау" неодноразово звинувачували в порушеннях етики і нелюдському ставленні до учасників.

Кошти на виробництво "Дау" спочатку виділило Міністерство культури РФ, але їх довелося повернути через зрив термінів виробництва. "Держкіно" вклало у виробництво фільму понад 5 млн гривень, і його комісія схвалила і високо оцінила стрічку у квітні 2018 року.

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Ілля Хржановський - російський режисер і продюсер. З грудня 2019 року - художній керівник Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", створення якого частково профінансували російські бізнесмени Герман Хан і Михайло Фрідман.















