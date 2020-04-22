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Все про:діти (1888) кіно (466) Кулеба Микола (45)

 Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до поліції через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За отриманою попередньо інформацією, у зйомках використали дітей з будинку дитини. У кадрах – немовлята. Це діти, для яких участь у таких зйомках може бути травмою на все життя! Є також і інші факти, які потребують підтвердження", - написав Кулеба.

Він заявив, що звернувся із запитом до поліції.

Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції 01Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції 02Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції 03Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції 04Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції 05

Також читайте: Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть назвати дитину образливим або зневажливим ім'ям, - дитячий омбудсмен Кулеба

На звинувачення Кулеби відповіла компанія "Феномен-Україна", яка займалася організацією зйомок проєкту в Харкові, повідомляє "Главком". Зйомки відбувалися в 2011 році, зазначили в компанії. Участь дітей у проєкті було погоджено з органами опіки, а на майданчику вони перебували разом з офіційними опікунами. Зйомки, за словами компанії, тривали менш ніж 2 години.

"Феномен-Україна" має дозвіл на зйомку і підтвердження того, що діти перебували з опікунами, які відразу після зйомки залишили знімальний майданчик, а в опікунів немає жодних претензій до "Феномен-Україна". Ніякого впливу на дітей реквізитом або модельними копіями наукових і медичних приладів здійснено не було", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До програми Берлінського кінофестивалю внесли два фільми з проєкту "Дау" режисера Хржановського. Стрічки заборонено в РФ

"Дау" - міжнародний художній проєкт, створений за участю державних європейських культурних фондів. Він поєднав у собі кіно, науку, перфоманс, релігію, художні експерименти, літературу та архітектуру.

"Дау. Дегенерація" - шестигодинна стрічка про інститут, який уособлює радянське суспільство. Безліч сцен фільму знімалися в Харкові. Участь у зйомках взяли, зокрема, Михайло Бродський, Нестор Шуфрич, Михайло Добкін і Дмитро Гордон.

Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції 06

Творців "Дау" неодноразово звинувачували в порушеннях етики і нелюдському ставленні до учасників.

Кошти на виробництво "Дау" спочатку виділило Міністерство культури РФ, але їх довелося повернути через зрив термінів виробництва. "Держкіно" вклало у виробництво фільму понад 5 млн гривень, і його комісія схвалила і високо оцінила стрічку у квітні 2018 року.

Також читайте: Український кінопроцес перебуває під загрозою зриву на 2 роки. Повністю заблоковано фінансування, - звернення кіноспівтовариства

Ілля Хржановський - російський режисер і продюсер. З грудня 2019 року - художній керівник Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", створення якого частково профінансували російські бізнесмени Герман Хан і Михайло Фрідман.



Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції 07
Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції 08
Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції 09
Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190662
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапы в своём репертуаре. Ничего человеческого...
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а почему этот фильм не снимался в кацапских ебенях? куда смотрит СБУ ? у них там вообще крыша поехала.
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Кацапы в своём репертуаре. Ничего человеческого...
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А ты взгляни на эти одухотворенные лица: мишаняЙопкин-сын православного марка моисеевича, шуфретч, высоконравственный праведник гордонман... те же ЯгОды, шо правили тогда... ну и зеленский туда же, до кучи...
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Почему тогда при Порошенке это не вызвало "такую бурю возмущения"???
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Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ, но их пришлось вернуть из-за срыва сроков производства. "Госкино" вложило в производство фильма более 5 млн гривен, и его комиссия одобрила и высоко оценила ленту в апреле 2018 года.
Источник: https://censor.net.ua/n3190662

Короче кацапы назвали их дегенератами и забрали деньги, и поэтому Украина решила их финансировать.
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а почему этот фильм не снимался в кацапских ******? куда смотрит СБУ ? у них там вообще крыша поехала.
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Съемки проходили в 2011 году, при кровавом режиме диктатора Януковича.
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Що стосується дегенерації,то про це треба знімати в кацапії.Дегенератів там- як грязі.І що характено,то це зовсім не немовлята.
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"Дау. Дегенерация" диагноз подходит больше к этим троим на последнем фото....
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В зірках першої величини, які озвучували це скандальне, навіть не знаю як назвати, значиться жерар депардьє. Ну така сумнівна похвала. У нього дах поїхав давно. Це той, що хвалився російським паспортом. Зірки то закордонні, а діти українські. А чому ж вони не взяли французьких дітей, наприклад? Мабуть тому, що в Європі це викликало б скандал.
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Депардье далеко не дурак. Вместо налога с заработков 70-75% платит 13%.
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Він заявляв, що Україна є чстиною Росії. Тому посилатись авторам листа на його авторитет не є вдалим ходом. А його податки мене не цікавлять
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ЗЕСОПЛІ І ЦЕ НЕ ПОМІТЯТЬ! ЦИХ С,,К КАСТРИРОВАТЬ!!
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В следующий раз надо хватать их и садить надолго, после показательного суда. Судя по всему они все время в Харькове ошиваются.
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Кто нибудь смотрел эту "эпопею"?Это растянутое типа на 700 часов,дерьмо.Нудное и тупое,с претензией выехать за счёт скандальных сцен.О биографии Ландау там по минимуму.А кто такой этот Хржановский,что он снял? Нифига не снял,одна короткометражка.Хороший распил бабла и хайп,больше ничего.Никакой художественной ценности не несет от слова "совсем".
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9 лет прошло, а Кулебу только сейчас "жареный петух клюнул".
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