 У Білорусі померли 58 пацієнтів з COVID-19, загальна кількість інфікованих майже 7,3 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це повідомили в пресслужбі МОЗ Білорусі.

"Всього зареєстровано 7281 осіб з позитивним тестом на COVID-19. За весь період поширення інфекції на території країни померли 58 пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні.

З початку лютого в країні проведено 114 тис. 955 тестів на коронавірусну інфекцію. У цілодобовому режимі фахівці 25 лабораторій, які відкриті як в республіканських науково-практичних центрах та в центрах гігієни, епідеміології і громадського здоров'я, так і в приватних медичних центрах, проводять перевірку тестів на COVID-19.

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