 У Білорусі померли 58 пацієнтів з COVID-19, загальна кількість інфікованих майже 7,3 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це повідомили в пресслужбі МОЗ Білорусі.
"Всього зареєстровано 7281 осіб з позитивним тестом на COVID-19. За весь період поширення інфекції на території країни померли 58 пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні.
З початку лютого в країні проведено 114 тис. 955 тестів на коронавірусну інфекцію. У цілодобовому режимі фахівці 25 лабораторій, які відкриті як в республіканських науково-практичних центрах та в центрах гігієни, епідеміології і громадського здоров'я, так і в приватних медичних центрах, проводять перевірку тестів на COVID-19.
Особенно если сравнивать с 67 тысячами тестов в Украине, где население 40 миллионов.
Но для умников вроде тебя, их мнение не будет авторитетным.
1) в стране У провели всего лишь 50 тысяч тестов, но умерло 100 человек , потому что приняли драконвские карантинные меры
2) в стране Б провели 150 тысяч тестов, но умерло 200 человек, потому что они приняли средние карантинные меры
3) в стране Р провели 300 тысяч тестов, но умерло 500, потому что они вообще не принимали карантинных мер
внимание вопрос: как кол-во тестов влияет на смертность ? какова вероятность наступления пандемии у этих трех стран?
Не делаем тестов - а за чем, есть же карантин (драконовские меры!)
Каждый день, количество заболевших в Украине, стабильно увеличивается на 400 человек.
Вот тебе и все меры.
В Израиле, кстати еще более жесткие меры, но тесты делают.
Что вы хотели сказать?
И они перемещаются внутри страны.
Кстати сказать, откуда вам известно про качество тестов в Украине?
19-летний Андрей был госпитализирован 17 апреля по направлению семейного врача с диагнозом "внегоспитальная правосторонняя верхнедолевая пневмония". Экспресс-тест на COVID-19 дал негативный результат, однако врачи подозревали у пациента коронавирусную инфекцию - среди контактов якобы был подтвержденный случай. С пневмонией слег и его старший брат - 24-летний Иван.
Состояние братьев стремительно ухудшалось - Андрей скончался поздним вечером 19 апреля, а утром 21-го не стало и Ивана.
Удвічі менша за кількістю населення Білорусь вже обігнала Україну за числом офіційно підтверджених випадків коронавірусу і темпи його поширення там вищі, ніж в Україні. Звісно, ні тим, ні тим офіційним показникам повністю довіряти не можна, але Білорусь стала черговою країною, де вірус показово карає коронаоптимістів та інших восторженних ковідіотів. В Україні, до речі, реального ефективного карантину також не запроваджували, а рівень дотримання вимог навіть того, що є, обіцяє дати ефект вже найближчим часом...
- сказав Олександр Лукашенко.
Так що у нас поки що краще
Хоча за пару тижнів можемо їх наздогнати, дякуючи РПЦвУ та їхньому стаду