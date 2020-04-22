 Міноборони за 2,4 млрд грн побудувало 93 казарми із запланованих 184, - StateWatch. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.

"Міноборони планувало збудувати 184 казарми за 2,6 млрд гривень протягом 2018-19 років.

По факту на кінець минулого року зведено 93 казарми за 2,4 млрд гривень. StateWatch презентував власне аналітичне дослідження щодо реального стану освоєння бюджетних коштів військовим відомством. Варто зазначити, що звільнений минулого тижня заступник Міністра оборони Олексій Марценюк взявся за проблеми в будівництві і мав чіткий план як прискорити зведення казарм протягом 2020 року", - розповів він.

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"Зокрема, до уваги були взяті деякі рекомендації аналітиків StateWatch:

За необхідності здійснити коригування проєктів та укласти договори генпідряду на виконання додаткових будівельних робіт.



Під час планування порядку реалізації проєктів з будівництва житла передбачати їхнє поетапне виконання таким чином, щоб забезпечити фінансування робіт згідно з договорами в межах бюджетних призначень протягом строку виконання таких робіт.



Після введення в дію нової редакції Закону України "Про публічні закупівілі" під час проведення процедур закупівель робіт встановлювати для учасників кваліфікаційний критерій "наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю".

Вжити заходів для обмеження дискреційних повноважень під час ухвалення рішення про здійснення попередньої оплати за договорами підряду.

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"Залишається сподіватися, що команда нового міністра оборони Андрія Тарана також сфокусується на будівництві і завершить проєкт 184 казарм у 2020 році", - резюмував Канєвський.





