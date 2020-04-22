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 Політика України
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 Міноборони за 2,4 млрд грн побудувало 93 казарми із запланованих 184, - StateWatch. ІНФОГРАФІКА

Міноборони планувало побудувати 184 казарми за 2,6 млрд гривень протягом 2018-19 років. За фактом на кінець минулого року зведено 93 казарми за 2,4 млрд грн.

Про це повідомив глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.

"Міноборони планувало збудувати 184 казарми за 2,6 млрд гривень протягом 2018-19 років.
По факту на кінець минулого року зведено 93 казарми за 2,4 млрд гривень. StateWatch презентував власне аналітичне дослідження щодо реального стану освоєння бюджетних коштів військовим відомством. Варто зазначити, що звільнений минулого тижня заступник Міністра оборони Олексій Марценюк взявся за проблеми в будівництві і мав чіткий план як прискорити зведення казарм протягом 2020 року", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чому з армії звільнили одного з найкваліфікованіших офіцерів Віктора Кевлюка? Розповідь дружини

"Зокрема, до уваги були взяті деякі рекомендації аналітиків StateWatch:

За необхідності здійснити коригування проєктів та укласти договори генпідряду на виконання додаткових будівельних робіт.

Під час планування порядку реалізації проєктів з будівництва житла передбачати їхнє поетапне виконання таким чином, щоб забезпечити фінансування робіт згідно з договорами в межах бюджетних призначень протягом строку виконання таких робіт.

Після введення в дію нової редакції Закону України "Про публічні закупівілі" під час проведення процедур закупівель робіт встановлювати для учасників кваліфікаційний критерій "наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю".

Вжити заходів для обмеження дискреційних повноважень під час ухвалення рішення про здійснення попередньої оплати за договорами підряду.

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"Залишається сподіватися, що команда нового міністра оборони Андрія Тарана також сфокусується на будівництві і завершить проєкт 184 казарм у 2020 році", - резюмував Канєвський.

Міноборони за 2,4 млрд грн побудувало 93 казарми із запланованих 184, - StateWatch 01
Міноборони за 2,4 млрд грн побудувало 93 казарми із запланованих 184, - StateWatch 02
Міноборони за 2,4 млрд грн побудувало 93 казарми із запланованих 184, - StateWatch 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190659
 
 
 Топ коментарі
 
Обмен пленными с РФ
Мнения / Общество 22-апр, 03:569 2 712 0

У нас обмен пленными с РФ. Только не понятно кого и на кого мы меняем. И на каких условиях.

Но Вова палюбому молодец! Хочу написать о теме, обычно вызывающей бурю эмоций даже в рядах единомышленников. Об обмене пленными.

Одни всю дорогу выкрикивают рефрен «любой ценой возвращать своих».

Другие хотели бы ознакомиться с «ценником», и даже сами пленные очень часто против «любой цены».

Ну во-первых, обмен пленными - это ЕДИНСТВЕННОЕ осязаемое достижение нашей Бубочки, первый и последний козырь на руках, и он на этот козырь будет стараться брать максимально дивидендов. Это красиво, это эффектно, это работает.

А во-вторых, никому из простых смертных не покажут реально уплаченную цену. Она навсегда останется за кадром и под ковром переговоров с РФ. Которая, как известно всем, всегда славилась широтой души и неуёмным стремление творить для нас добро даром.

Первый Бубочкин обмен «всех на всех» закончился подписанием формулы Штанмайера и началом «разведения войск».

Ну вот когда постреливать перестали и просто ушли с позиций, оставив территории и людей, живущих там. Кстати, омбудсмен Денисов, а как там они поживают, люди эти? Украинцы между прочим. Вы узнавали? Хотя вряд-ли, кому оно надо, на этом рейтинг не подымешь.

Второй обмен - это когда Украина Цемаха отдала, навсегда похоронив идею вздрючить Москву в Гааге, и бойцов Беркута отпустила из-под суда. Потому что теперь на скамье подсудимых совсем другие люди сидят. Рифмастер, Маруся, Черновол.

В общем, отлично поменялись, тут вопросов нет, «любая цена» - она такая.

На этом фоне у меня возникает резонный вроде бы вопрос - а что сегодня мы слили ради реанимации Вовкиных вялых рейтингов? Почему всё втихаря? Что за фраза «всех на всех»? Она же бессмысленна!

Если вы в первый раз поменяли ВСЕХ, то откуда они снова там взялись? Новых наловили очевидно. Это же бесконечный процесс.

Нам говорят о 19-ти пленных, ОДИН из которых военный. А кто остальные? Я же прекрасно знаю, кто и как попадает на подвал в Донецке. Это ЛЮБОЙ человек, которому не повезло.

Это тётка, на которую настучала соседка чисто из вредности, и работяга, провтыкавший комендантский час. Так кого мы меняем на ВСЕГДА невыгодных нам условиях с формулировкой «они же украинцы»? Ведь в прошлый раз были люди, которые не хотели ехать в Украину.

У России никогда не закончатся люди на обмен пока Бубочке нужно попиариться. Особенно если учесть, что наш грёбаный генералиссимус опять заговорил о новых зонах «разведения».

И опять ни слова о людях, которые по факту отдаются под оккупацию. Их нет, они за скобками. И снова появятся только лишь фамилиями в новом списке на обмен. Все те, кто вывешивал у себя украинский флаг и угощал украинских военных борщом. Если их не забьют до смерти на подвале, то Вовка даст им через год шанс снова очутиться на родине. В какой-нибудь обшарпанной общаге и с пособием переселенца.

Поменяв их на убийц и террористов. Поимка которых тоже стоила жизней.

Сцуко, «эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки».

Интересно, наш народ когда-нибудь научится вдумываться в слова «любой ценой»?

Перестанет оргазмировать от популизма?

Неужели это так трудно - немножко думать?

Таня Адамс
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кличко на мост поднял цену на 200% а генералам что, низя????????77
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Пол сумы украли на взятках и откатах.
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Шмаркля, хто наживається на війні? Відповідай, *****!
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Одна казарма около 26 млн. грн. Этот казармы или дворцы? Вы офуели вообще!!! Минобороны за 2,4 млрд грн построило 93 казармы из запланированных 184, - StateWatch - Цензор.НЕТ 7745
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Обмен пленными с РФ
Мнения / Общество 22-апр, 03:569 2 712 0

У нас обмен пленными с РФ. Только не понятно кого и на кого мы меняем. И на каких условиях.

Но Вова палюбому молодец! Хочу написать о теме, обычно вызывающей бурю эмоций даже в рядах единомышленников. Об обмене пленными.

Одни всю дорогу выкрикивают рефрен «любой ценой возвращать своих».

Другие хотели бы ознакомиться с «ценником», и даже сами пленные очень часто против «любой цены».

Ну во-первых, обмен пленными - это ЕДИНСТВЕННОЕ осязаемое достижение нашей Бубочки, первый и последний козырь на руках, и он на этот козырь будет стараться брать максимально дивидендов. Это красиво, это эффектно, это работает.

А во-вторых, никому из простых смертных не покажут реально уплаченную цену. Она навсегда останется за кадром и под ковром переговоров с РФ. Которая, как известно всем, всегда славилась широтой души и неуёмным стремление творить для нас добро даром.

Первый Бубочкин обмен «всех на всех» закончился подписанием формулы Штанмайера и началом «разведения войск».

Ну вот когда постреливать перестали и просто ушли с позиций, оставив территории и людей, живущих там. Кстати, омбудсмен Денисов, а как там они поживают, люди эти? Украинцы между прочим. Вы узнавали? Хотя вряд-ли, кому оно надо, на этом рейтинг не подымешь.

Второй обмен - это когда Украина Цемаха отдала, навсегда похоронив идею вздрючить Москву в Гааге, и бойцов Беркута отпустила из-под суда. Потому что теперь на скамье подсудимых совсем другие люди сидят. Рифмастер, Маруся, Черновол.

В общем, отлично поменялись, тут вопросов нет, «любая цена» - она такая.

На этом фоне у меня возникает резонный вроде бы вопрос - а что сегодня мы слили ради реанимации Вовкиных вялых рейтингов? Почему всё втихаря? Что за фраза «всех на всех»? Она же бессмысленна!

Если вы в первый раз поменяли ВСЕХ, то откуда они снова там взялись? Новых наловили очевидно. Это же бесконечный процесс.

Нам говорят о 19-ти пленных, ОДИН из которых военный. А кто остальные? Я же прекрасно знаю, кто и как попадает на подвал в Донецке. Это ЛЮБОЙ человек, которому не повезло.

Это тётка, на которую настучала соседка чисто из вредности, и работяга, провтыкавший комендантский час. Так кого мы меняем на ВСЕГДА невыгодных нам условиях с формулировкой «они же украинцы»? Ведь в прошлый раз были люди, которые не хотели ехать в Украину.

У России никогда не закончатся люди на обмен пока Бубочке нужно попиариться. Особенно если учесть, что наш грёбаный генералиссимус опять заговорил о новых зонах «разведения».

И опять ни слова о людях, которые по факту отдаются под оккупацию. Их нет, они за скобками. И снова появятся только лишь фамилиями в новом списке на обмен. Все те, кто вывешивал у себя украинский флаг и угощал украинских военных борщом. Если их не забьют до смерти на подвале, то Вовка даст им через год шанс снова очутиться на родине. В какой-нибудь обшарпанной общаге и с пособием переселенца.

Поменяв их на убийц и террористов. Поимка которых тоже стоила жизней.

*****, «эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки».

Интересно, наш народ когда-нибудь научится вдумываться в слова «любой ценой»?

Перестанет оргазмировать от популизма?

Неужели это так трудно - немножко думать?

Таня Адамс
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Тут речь о том,что гемном попахивает от бывшей власти,а не об обмене.
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все нормально, % на депозитах капают. а как иначе????????????????
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Братья Ермаки вам за такое бабло построят 500 казарм... Путлер стадион в Питере построил за 55 мильярдов...Учитесь жить......
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кличко на мост поднял цену на 200% а генералам что, низя????????77
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и до сих пор на ремонте и продолжают финансировать.
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93 из 184 а остальное "МИШІ З'ЇЛИ"... посадки будут или народ лох все простит и все забудет....
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Ага. Щас сепарша венедиктова всё бросила и занялась этим.
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Половину разворовали. Всё по нормам.!
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Алло,это Мавзолей?
да,Шариков у аппарата.
товарищ Шариков,тут у нас в Киеве Ермак и Портнов строят коммунизм с человеческой Харей морды чЛенина...будь ласочка подкинь доляров штук 300 ярдов.Задыхаемся без кремлевского дерьма...
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Триумфального возвращения Донбасса Украине не будет
Общество 22-апр, 07:149 3 405 0

Судя по всему договорённости между Андреем Ермаком и Дмитрием Козаком, полный контроль Украины над оккупированными России территориями не предусматривает.

Выступая в студии Шустера Владимир Зеленский заявил:

«Для меня самое главное: выйдут войска - и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей - к жизни. Затем границу. Затем выборы».

Источник в Офисе президента прокомментировал данные слова так:

"Эти слова отражают есть договорённость между Андреем Ермаком и Дмитрием Козаком о поэтапном апгрейде минских соглашений, который начнётся после имплементации Парижского коммюнике в украинском законодательстве.

В первую очередь это касается особого статуса Донбасса. После этого граница перейдёт под смешанный контроль, а внутри ОРДЛО будут созданы новые отряды полиции".

То есть, Донецкая и Луганские области будут не в Украине и не в России, этакое гибридное Приднестровье. И тут уже даже непонятно что хуже.

Что такое смешанный контроль?

А новые отряды полиции?

Понимает ли Владимир Зеленский, что по сути ничего никто никому не вернет?

Понимает, что изменив статус оккупированной России части Украины он создаст предпосылки для захвата их Кремлем по крымском сценарию.

Напомним, Крым стало возможным захватить так как он формально имел статус автономии.

Если оккупированные территории сейчас получат такой статус, то завтра их введут в состав России.

P.S. Наш источник из ОП сообщает, что изначально речь в переговорном процессе шла о желании России избавиться от через чур токсичного актива, который по мнению Кремля тянет их на дно и является объектом санкции.

Такой подарок Зеленский не мог не принять. Шанс стать миротворцем освободителем он упустить не мог.

Вот только потом Россия в привычной манере начала менять договоренности постоянно подстраивая их под себя и сегодня мы видим, что возвращать никто ничего не собирается.

Собственно поэтому и пошли разговоры об отставке Ермака, который с провалом переговоров уже не нужен.

James Bond
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ПУТИНА ЛУЧШЕ Б ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ ЗАКАЗАЛИ !!!
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Да ну,при Порошенко так бы и сделали..
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"Остается надеяться, что команда нового министра обороны Андрея Тарана также сфокусируется на строительстве и завершит проект 184 казарм в 2020 году", - резюмировал Каневский.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Интересно,как же его завершить,если деньги уже спендюрили освоили ещё в 2018?
Где пЕС,где волонтёры знаменитые,где все кричащие ,что у нас война,а по законам военного времени никто не был расстрелян?
Пан Каневский должен был полностью дать расклад кто ,где и сколько,а не надеяться.
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вот если б зеленскому вместо самолета предоставили только фюзеляж и сказали что запланированные бабки кончились
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Расчет НЕВЕРЕН!!!
За 2,6 млрд - 93 казармы, 31 кв детям, 17 дач. штабным генкрысам..... Все сумма освоена до копейки.... даже не хватает.....
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Чем меньше человек в теме - тем более безапелляционные его комментарии!
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