EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Суспільство
  3701  8
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3331) Київ (7749) Кличко (1156) COVID-19 (4192) коронавірус (2869)

 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Голосіївському районах. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому і Голосіївському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +15

- Дарницький - +16

- Деснянський - +10

- Дніпровський - +9

- Оболонський - +4

- Печерський - +14

- Подільський - +8

- Святошинський - +10

- Солом'янський - +8

- Шевченківський - +3

Також читайте: Голосіївський монастир УПЦ МП закривають на карантин, за добу там виявили 12 випадків COVID-19, - Кличко

Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 260. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 96 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 153, в Шевченківському - 83, Голосіївському - 87, Оболонському - 53, Подільському - 45, Дніпровському - 82, Деснянському - 76, Святошинському - 54.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Голосіївському районах 01

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Голосіївському районах 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190657
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Одни из самых дешевых районов Киева, популярные среди понаехавших и любителей шашлычков и "а шо ты мне сделаешь, у меня есть права"
 показати весь коментар
 
Вы очень плохо знаете Киев и стоимость жилья по районам. лучше молчите, сойдете за умного.
 показати весь коментар
 
 
На Васильковской там где была "1000 и одна" торгуют хачапури во всю.
Рассадник.
 показати весь коментар
 
Роз'яснення відносно Голосіївського району йде просто в наступній новині: Голосіївський монастир УПЦ МП закривають на карантин, за добу там виявили 12 випадків COVID-19, - Кличко А що спричинило в Дарницькому, та і в інших районах - теж московські попи попрацювали, чи інші причини? До речі, Свято-Успенську Святогірську лавру, яка знаходиться на підконтрольній території Донбасу і належить до УПЦ МП, на православний Великдень відвідав донецький терорист зі складу так званого козацтва. І всі бажаючі могли подивитись йому в очі і щось там побачити.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору