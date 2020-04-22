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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини
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 Голосіївський монастир УПЦ МП закривають на карантин, за добу там виявили 12 випадків COVID-19, - Кличко

Покровський Голосіївський чоловічий монастир закривається на карантин, оскільки за минулу добу там виявлено 12 інфікованих коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, - один монах Києво-Печерської лаври та 12 монахiв Покровського Голосiївського чоловiчого монастиря. У цьому монастирі зараз відбувається дезинфекція всіх приміщень. І ми закриваємо його на карантин", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, міські служби продовжують роботу з обстеження гуртожитків, підпорядкованих місту, та – в разі необхідності – здійснюють там дезинфекцію.

Також дивіться: У жіночому монастирі УПЦ (МП) на Сумщині, де міститься усипальниця гетьмана Скоропадського, сталася пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190656
 
   
 Топ коментарі
 
ПаРашна церква розсадник зарази і брехні!!!
Зарази!
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МП - это биологическое оружие .
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Московитську нечисть сатанинської секти РПЦ-ФСБ геть з України.
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ПаРашна церква розсадник зарази і брехні!!!
Зарази!
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Московитську нечисть сатанинської секти РПЦ-ФСБ геть з України.
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Почалося! Ви розумієте те, що в Києві закриється після цього майже все і буде параліч держави?
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Снова читаю твою скорбь по закрытию чего-то кацапсинского.
Палишься))))
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А ще в той монастир народу завжди багато ходило до могили Аліпії.Так що можна лише припустити,скільки людей могли заразитися
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Монахиня.Віруючі і не дуже туди йдуть.Щось на кшталт Стіни плачу-записки там лишають
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Пардон,
моя особиста думка про "ПГМ" - адикція, букет неврозів та фобій. (Я син лікарів).
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Ну тут реалії життя.Тому й написала,що заражених може бути багато,не лише ті ,хто в монастирі живуть.
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Саме так. Серед некромантів також є гурмани.
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Десь у 2003 довелося мені вигулювати ділового парнера, пітерянина з естонським прізвищем.
В тому числі у Лаврські печери. Давно не відчував такої фізіологічної огиди, навіть літрова пляшка фірмового віски від гостя (на трьох) не відразу допомогла.
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Я би дозволив туди ВХІД без права виходу протягом 14 днів. Бо "ті що приклалися лобом" вже розносять заразу відвідуючи супермаркети та аптеки.
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Після цього - "Голосеевский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин, за сутки там обнаружили 12 случаев COVID-19" - параліч держави не стане. Навіть якщо позакривати до вільного доступу усі монастирі, церкви, мечеті і синагоги.
"На Великдень у Свято-Успенському соборі у Володимирі-Волинському причащали прихожан з однієї ложки." Це, по Вашому, нормально під час глобальної пандемії?
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яку наа УПЦ-МП ...РПЦ ...як хамеліони перефарбовуються
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закрывайте, откроете под новой вивеской ПЦУ...
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Голосеевский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин. Лет на 70.
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святой боше не помоше)))
Им туда презервативов надо с полтонны доставить, 50 лет вируса не будет)
смешно когда попы и челядь обсераются и бегут заражать медиков.
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просто какой-то геноцид для РПЦ Кличко запустил
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Риторический вопрос: Какие еще нужны доказательства, что сталинский патриархат это рассадник заразы и вируса "русского мира", а также является элементом гибридной войны против Украины.
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Если в Храме молятся, а не кривляются, то там не выживет ни один вирус.
А если имитируют - то и сами болеют, и прихожане заражаются.
Московитский патриархат создан Сталиным как ещё один орган дознания
и получения самых персональных данных о прихожанах.
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>>Московитский патриархат создан Сталиным как ещё один орган дознания
и получения самых персональных данных о прихожанах.<<
"...Под звон колоколов, ножей и вилок
Щекочет ноздри запах куличей.
Как хорошо в таком лесу бутьілок
Увидеть даже мордьі стукачей..."
(Юз Алешковский, 1960).
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Істину глаголю. Попи московського сатанату - то є нечиста сила, біси на українській землі.
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Там гомосятина цветет буйным цветом, так что никакая дезинфекция на поможет избежать заражения при тесном половом контакте между монахами мп.
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