 Голосіївський монастир УПЦ МП закривають на карантин, за добу там виявили 12 випадків COVID-19, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.
"Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, - один монах Києво-Печерської лаври та 12 монахiв Покровського Голосiївського чоловiчого монастиря. У цьому монастирі зараз відбувається дезинфекція всіх приміщень. І ми закриваємо його на карантин", - сказав Кличко.
За словами мера Києва, міські служби продовжують роботу з обстеження гуртожитків, підпорядкованих місту, та – в разі необхідності – здійснюють там дезинфекцію.
Зарази!
Палишься))))
моя особиста думка про "ПГМ" - адикція, букет неврозів та фобій. (Я син лікарів).
В тому числі у Лаврські печери. Давно не відчував такої фізіологічної огиди, навіть літрова пляшка фірмового віски від гостя (на трьох) не відразу допомогла.
Я би дозволив туди ВХІД без права виходу протягом 14 днів. Бо "ті що приклалися лобом" вже розносять заразу відвідуючи супермаркети та аптеки.
"На Великдень у Свято-Успенському соборі у Володимирі-Волинському причащали прихожан з однієї ложки." Це, по Вашому, нормально під час глобальної пандемії?
Им туда презервативов надо с полтонны доставить, 50 лет вируса не будет)
смешно когда попы и челядь обсераются и бегут заражать медиков.
Позивний Колим
@Kolym0224
Мацковський пархат!!!
https://twitter.com/i/status/1252575784969080832
А если имитируют - то и сами болеют, и прихожане заражаются.
Московитский патриархат создан Сталиным как ещё один орган дознания
и получения самых персональных данных о прихожанах.
и получения самых персональных данных о прихожанах.<<
"...Под звон колоколов, ножей и вилок
Щекочет ноздри запах куличей.
Как хорошо в таком лесу бутьілок
Увидеть даже мордьі стукачей..."
(Юз Алешковский, 1960).