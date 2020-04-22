 Голосіївський монастир УПЦ МП закривають на карантин, за добу там виявили 12 випадків COVID-19, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, - один монах Києво-Печерської лаври та 12 монахiв Покровського Голосiївського чоловiчого монастиря. У цьому монастирі зараз відбувається дезинфекція всіх приміщень. І ми закриваємо його на карантин", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, міські служби продовжують роботу з обстеження гуртожитків, підпорядкованих місту, та – в разі необхідності – здійснюють там дезинфекцію.

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