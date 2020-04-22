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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Здоров'я
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 За добу в Києві виявлено 97 нових випадків COVID-19, загалом 989 осіб захворіли, - Кличко

За минулу добу ще у 97 киян лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, серед них 10 медиків.

Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 97 осіб. З них - 10 медиків. Загалом у Києві вже 989 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив він.

Серед захворілих 4 жінки віком від 22 до 83 років і 7 дівчат віком до 17 років. Також 52 чоловіки від 18 до 85 років і четверо хлопців віком до 17 років.

Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили COVID-19, також один монах Києво-Печерської лаври та 12 ченців Покровського Голосіївського чоловічого монастиря.

У лікарні Києва госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу в Києві одужали 6 осіб. Загалом у столиці виписано 39 киян, які вилікувалися від COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190655
 
 
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Ще десять медиків хворі на короновірус, тобто загальна кількість хворих медиків десь біля 1300. Хто скоро буде лікувати?
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тоЙ хтО і наслав вірус - Яхве хай лікує.
хоча, якщо навіть попи з вірунами бадьоро здихають від вірусу, так що Яхве такий собі "лікар" За сутки в Киеве выявлено 97 новых случаев COVID-19, всего 989 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 1119
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Так я кажу, що вірус прийде до кожного! А медиків не буде. Ви собі Яхве у лікарі просите?
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Так віруни кричать шо "віра" = ліки. От хай стадо і лікується у Яхве - а медики то від сотони, крєпка молитва і прикладання до мощей - ось вихід(судячи зі стад вірозадих, шо поперлись заражатись з пасочками)
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Справжні вірючі ніколи не говорять погано про медиків (це стосується мусульман, юдеїв і християн).
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Клич, а слабО сказать скока тестов сделано? Ибо если 150 тестов и обнаружено 100 больных, то это повод для...... ну, что там еще не закрыли в Киеве то?
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Брат Виталий - вестник апокалипсиса, снова с нами...
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