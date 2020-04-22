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 Політика України
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Все про:Ленін (96) Одеська область (1210) пам'ятник (571) декомунізація (304)

 Пам'ятники Леніну залишилися в п'яти селах Одеської області, - ОДА

У п'яти селах Одеської області досі залишилися пам'ятники Леніну.

Про це повідомили LB.ua в департаменті культури Одеської обласної держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Пам'ятники є в селах Виноградівка, Городнє, Залізничне, Калчева Болградського району, а також в селі Першотравневе Захарівського району.

Памятники Леніну залишилися в пяти селах Одеської області, - ОДА 01
Памятники Леніну залишилися в пяти селах Одеської області, - ОДА 02

"Це останні пам'ятники Леніну в Україні, які стоять у центрах населених пунктів. Місцева влада не реагує ні на які запити. Ми вже писали і на сільські ради, і на поліцію, і на СБУ, і на УІНП [Український інститут національної пам'яті], але все закінчується відписками від місцевих сільрад. Уже майже два роки це питання не вирішується", - розповів керівник ініціативи "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.

У розпорядженні видання є рішення сходу жителів села Калчева від 2016 року, в якому йдеться про те, що він ухвалив "вулиці не перейменовувати, пам'ятник не демонтувати".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190652
 
 
 Топ коментарі
 
Що там в законі про декомунізацію? Яке покарання? Покрайте за невиконання, і знесіть цей непотріб
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Мабуть петуховича з симоненком ждуть...
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Мировую революцию сотворил Лев Троцкий,немецкий Хмырь чЛенин в то время жил в братской Пруссии и жрал Лобстеры в ресторанах Мюнхена и Баден-Бадена.... Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 4186
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Да уж, тут Порошенко явно не доработал...
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Мировую революцию сотворил Лев Троцкий,немецкий Хмырь чЛенин в то время жил в братской Пруссии и жрал Лобстеры в ресторанах Мюнхена и Баден-Бадена.... Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 4186
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расхожее мнение. Это он украинским депутатам рассказывал. А на самом деле он прятался с Инесской Арманд в Разливе от Надьки Крупской. И бегал в Финляндию по тонкому льду... чудак был он на букву М... вообще, я заметил, эти камуноидные боссы такие похотливые... петька симоненко, Золотые яйца Украины, взял да журналюшку обрюхатил, а боевую подругу, правда старую, на нее же променял... чем более идейный, тем больше идей...
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Так сегодня же юбилей членина, 150 лет стукнуло! Пам'ятники Леніну залишилися в п'яти селах Одеської області, - ОДА - Цензор.НЕТ 5872
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ой ****... speak of the devil and he is sure to appear... сёння ж Членинский д.р.! С днюхой тебя, шкурка засоленная...
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Советскому быдлу всунули Миф про вяликага чЛенина,жуют до сих пор эту ТУФТУ...На здоровье... Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 1430Мавзолейные Хмыри,во все стороны равны. Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 7519Тьфу.пля...вонизм-коммунизм...
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О чем ты все мелешь? какое советское быдло? что за вечный нафталин из тебя прет? никто уже и не помнит что за Ленин, лехтарат одурачивают новыми идолами и новыми сказками. ПС. а памятник срочно снести, желательно кувалдами.
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Нет, олигархи тобя по заветам Ленина эксплуатируют и в уши сст, ты ж без ленина поймешь, что тебя дурят и снесешь их Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 7112
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Що там в законі про декомунізацію? Яке покарання? Покрайте за невиконання, і знесіть цей непотріб
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Має місце очевидне порушення вимог карантину в частині обов'язкового перебування памятників Члєніну в громадських місцях в захисних масках. Беріть приклад з чехів. Ті зняли пам'ятник Конєву за відсутність на ньому маски і не довго не заморочувалися з тим
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рассадник имбецилов хомосоветикус)))))
поэтому и живем в говне, что в стране дебил на дебиле и дебилом поганяет))))))
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Пусть стоят . Зараза заразу отпугивает .
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Был на сайте Валеры Крымского ,это КРЫМдец.Чувак показал подлинные документы наградные времен 1941-45гг.,,все кто подписывали их внизу на месте печати,не существующие генералы красной армии.Лично я в шоке.
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Предлагаю организовать там резервацию человекоподобных, возить туда европейских туристов и зарабатывать валюту для местных аборигенов, и за это бабло попробовать воспитать и спасти их детей.
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за маечку с ссср штрафуют, а за это по ходу расстреливать должны. вот что значит ГАЙДА и ДАВАЙ, волна прошла и срать всем, стоит он ипи не стоит
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А как в этих селах с коронавирусом? Вдруг памятники его отпугивают?
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ну вы тут решите что выше - решение главного законодательного органа страны или решение местных властей. Второй вариант - прямой путь к сепаратизму.
Соплежуи. Вас же за это соплежуйство те кто не хотят сносить памятник ленину и не уважают.
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Жителям пофиг...Рыба гниет с головы..Там одесские аферисты лениным манипулюютЮдля удержания власти..
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Живуч ильич ...однако.то ли идеи его актуальны...то ли при совке памятники на совесть делали.не жалели материала.да хай стоит.какое ни какое...украшение села.да и кто счас этого мордвина в лицо опознает?тем более в бронзе...или в чем там обычно его ваяли.
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А які в нього були ідеї, крім знищення руських, це нормальна ідея.
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В одном селе статуй Членина оставили на законных основаниях - перепрофилировав его из статуя в указатель: сняли с постамента и поставили у входа в общественную парашу - и Членин рукой указывает на вход в толчок.
Советую всем селянам перенимать передовой опыт!


И, кстати, был там и инцидент - приехала из Беларуси какая-то делегация совкового толка. И одному члену там приспичило сильно по большому и он ломанулся в туалет на площади. А был он конченый членинец - такая степень патологии, что не помочь. И на входе он хотел вбегать в туалет, а там статуй его тотемный стоит и на толчок вежливо приглашает... Короче, взвыл членинец от злобы, но мужественно не стал заходить в туалет, а гордо усрался прямо там у входа под статуем Членина. Его еще и кто-то сфотал на телефон.
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У нас тоже сепарский рассадник, путинопомешанные аж визжали два года назад - мол не дадим святое трогать! Приехали ребята из ПС, с ними человек пять военных с автоматами, вокруг того идола стали, зачитали в мегафон закон о сносе идолов - накинули тому идолу петлю на шею и свалили нахрен - разлетелся на куски. Сели и уехали. Сепары полдня побузили, поохали над черепками, пару дней повозмущались - тем дело и закончилось. С тех пор и живем без того ленина, уже никто и не вспоминает.
Так и там, где еще стоят эти истуканы надо сделать.
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Болгары..... Неисправимые совки и ватники.
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