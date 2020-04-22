 Пам'ятники Леніну залишилися в п'яти селах Одеської області, - ОДА

Про це повідомили LB.ua в департаменті культури Одеської обласної держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Пам'ятники є в селах Виноградівка, Городнє, Залізничне, Калчева Болградського району, а також в селі Першотравневе Захарівського району.
"Це останні пам'ятники Леніну в Україні, які стоять у центрах населених пунктів. Місцева влада не реагує ні на які запити. Ми вже писали і на сільські ради, і на поліцію, і на СБУ, і на УІНП [Український інститут національної пам'яті], але все закінчується відписками від місцевих сільрад. Уже майже два роки це питання не вирішується", - розповів керівник ініціативи "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.
У розпорядженні видання є рішення сходу жителів села Калчева від 2016 року, в якому йдеться про те, що він ухвалив "вулиці не перейменовувати, пам'ятник не демонтувати".
поэтому и живем в говне, что в стране дебил на дебиле и дебилом поганяет))))))
Соплежуи. Вас же за это соплежуйство те кто не хотят сносить памятник ленину и не уважают.
Советую всем селянам перенимать передовой опыт!
И, кстати, был там и инцидент - приехала из Беларуси какая-то делегация совкового толка. И одному члену там приспичило сильно по большому и он ломанулся в туалет на площади. А был он конченый членинец - такая степень патологии, что не помочь. И на входе он хотел вбегать в туалет, а там статуй его тотемный стоит и на толчок вежливо приглашает... Короче, взвыл членинец от злобы, но мужественно не стал заходить в туалет, а гордо усрался прямо там у входа под статуем Членина. Его еще и кто-то сфотал на телефон.
Так и там, где еще стоят эти истуканы надо сделать.