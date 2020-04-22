 На Харківщині кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла до 84, - ОДА

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"За останню добу в області лабораторно підтверджено 7 нових випадків захворювання на COVID-19 (у жителів Харкова та Зміївського району), а також зареєстровано 13 випадків підозр (також у жителів Харкова та Зміївського району)", - написав Кучер.
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За його словами, ще 4 особи одужали.
Загалом на ранок середи в Харківській області зареєстровано 238 підозр на COVID-19. З них 84 випадки - підтверджено, 55 - спростовано, інші - на стадії перевірки.
Із 84 хворих 7 осіб одужали, 2 жінки померли. 14 осіб, у яких підтверджено діагноз, - медики.
Більшість хворих - жінки (47 осіб). Найбільше випадків підтвердженого COVID-19 зареєстровано в Харкові (41 особа) та Валківському районі області (21 особа). Найбільше випадків захворювань зареєстровано у віковій групі від 41 до 60 (34 особи) і від 21 до 40 років (26 осіб). Найменше - у віковій групі до 20 років (4 випадки). У віковій групі від 61 до 80 років зареєстровано 20 випадків відповідно.
Із 75 хворих на туберкульоз госпіталізовано 46 осіб (в тому числі троє перебувають у реанімації на кисневій підтримці (масці), 29 осіб перебувають на самоізоляції. З підозрою на COVID-19 госпіталізовано 82 особи. 17 перебувають на самоізоляції.
Вже півтора місяці тривають баталії навколо закупівлі лікарям та медичному персоналу костюмів для захисту від коронавірусу. Спочатку вже екс-міністр Ілля Ємець намагався зробити все, щоб Міністерство охорони здоров'я закуповувало захист для лікарів через свій тендерний комітет та в обхід системи ProZorro, а не через міжнародні організації. І не даремно - адже на "кону" було 67 млн грн, на яких хотілось непогано підзаробити грошей.
Врешті решт Ємця звільнили, а частину тих 67 млн таки відправили міжнародним організаціям, щоб ті закупили маски, респіратори і 4700 костюмів по $12, які скоро мають приїхати в Україну.
На жаль, Україні сьогодні потрібно не 5 і не 50 тис. костюмів, щоб захистити медиків, які воюють на новому фронті за кожне життя, наражаючи себе на небезпеку. Їх потрібно майже мільйон, і тому міністерство, вже за нового його очільника Максима Степанова, взялося теж купувати костюми. Але не через міжнародні організації, які зазвичай дають найнижчі ціни на таку продукцію, а самі.
Спочатку звернулися до свого держпідприємства "Медичні закупівлі", щоб ті закупили костюми. Орієнтовна ціна за костюм, на яку розраховував МОЗ і його керівництво, була близько 400 грн. Держпідприємство "вторгувало" кращу ціну і домовилося з українським виробником, що ті поставлять костюми по 245 грн за штуку, або на 40% дешевше за рахунок великої партії товару. За 90 тис. костюмів держава повинна була заплатити українському виробнику, в якого до цього вже купували костюми волонтери та окремі лікарні, 22 млн грн. Тобто загальна економія склала б 13,7 млн грн. На ці гроші додатково можна було б закупити ще 50 тис. костюмів для медиків.
Тендер був проведений відповідно до всіх вимог щодо якості, які раніше публікувало міністерство та відповідно до якого закуповували костюми всі області, лікарні та навіть волонтери.
Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати документи та купувати костюми за нижчою ціною. МОЗ переоголосило тендер, уже силами свого рідного тендерного комітету, і не повірите, менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже в 2 рази вищою за попередню, а саме по 488 грн за одноразовий костюм. Тендерів же зараз не треба проводити - пандемія, купуй скільки хочеш, по чому захочеш і в кого захочеш.