 Завершено досудове розслідування у справі нардепа Дубневича, підозрюваного в заволодінні понад 93 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Слідством встановлено, що група посадових осіб філії "Центр забезпечення виробництва "ПАТ" Укрзалізниця" із залученням підконтрольних підприємств-посередників, організувала проведення процедур відкритих торгів із закупівлі стрілочних переведень, запасних частин до них і комплектів роздільного скріплення, - йдеться в повідомленні. - Незважаючи на те, що ВАТ "Дніпропетровський стрілочний завод" є єдиним виробником стрілочної продукції на території України, переможцями торгів стали дві компанії - посередниці. Цікавим здавався факт того, що бенефіціарним власником однієї з цих компаній виявився народний депутат".

Крім того, слідством встановлено, що депутат особисто лобіював виділення коштів з бюджету ВАТ "Укрзалізниця" на закупівлю товарів саме у цих підприємств.

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В результаті реалізації такої злочинної схеми, відповідно до результатів експертиз, підприємство протягом 2015 - 2017 рр. переплатило за поставки товарів більш як 93 млн гривень.

Протягом січня - лютого 2019 року було повідомлено про підозру 8 особам, а саме - голові правління - генеральному директору виробника стрілочної продукції; першому заступнику генерального директора виробника стрілочної продукції; директору фіктивної компанії-переможця торгів; директору компанії-посередника, трьом співробітникам і колишньому заступнику керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

У травні 2019 року розслідування щодо вищевказаних осіб завершили - сьогодні триває ознайомлення підозрюваних і їхніх захисників з матеріалами справи.

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Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", в жовтні минулого року Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності з Дубневича, його затримання та арешт.

31 жовтня народному депутату повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід. А на початку листопада, він вийшов з СІЗО під заставу в 90 млн грн.

На сьогодні матеріали провадження стосовно народного депутата та інших підозрюваних об'єднані в одне провадження.

21 квітня нардепу, а також іншим 8 підозрюваним у справі і їхнім захисникам відкриті матеріали справи.

Після ознайомлення всіх фігурантів з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде направлений до Вищого антикорупційного суд для розгляду по суті.