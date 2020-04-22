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Все про:НАБУ (2340) Укрзалізниця (980) Дубневич (68) Антикорупційна прокуратура (1104)

 Завершено досудове розслідування у справі нардепа Дубневича, підозрюваного в заволодінні понад 93 млн грн

Прокурором САП і детективами НАБУ завершено досудове розслідування у справі щодо народного депутата України 9 скликання, підозрюваного в заволодінні понад 93 млн гривень коштів ВАТ "Укрзалізниці", тобто в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Слідством встановлено, що група посадових осіб філії "Центр забезпечення виробництва "ПАТ" Укрзалізниця" із залученням підконтрольних підприємств-посередників, організувала проведення процедур відкритих торгів із закупівлі стрілочних переведень, запасних частин до них і комплектів роздільного скріплення, - йдеться в повідомленні. - Незважаючи на те, що ВАТ "Дніпропетровський стрілочний завод" є єдиним виробником стрілочної продукції на території України, переможцями торгів стали дві компанії - посередниці. Цікавим здавався факт того, що бенефіціарним власником однієї з цих компаній виявився народний депутат".

Крім того, слідством встановлено, що депутат особисто лобіював виділення коштів з бюджету ВАТ "Укрзалізниця" на закупівлю товарів саме у цих підприємств.

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В результаті реалізації такої злочинної схеми, відповідно до результатів експертиз, підприємство протягом 2015 - 2017 рр. переплатило за поставки товарів більш як 93 млн гривень.

Протягом січня - лютого 2019 року було повідомлено про підозру 8 особам, а саме - голові правління - генеральному директору виробника стрілочної продукції; першому заступнику генерального директора виробника стрілочної продукції; директору фіктивної компанії-переможця торгів; директору компанії-посередника, трьом співробітникам і колишньому заступнику керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

У травні 2019 року розслідування щодо вищевказаних осіб завершили - сьогодні триває ознайомлення підозрюваних і їхніх захисників з матеріалами справи.

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Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", в жовтні минулого року Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності з Дубневича, його затримання та арешт.

31 жовтня народному депутату повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід. А на початку листопада, він вийшов з СІЗО під заставу в 90 млн грн.

На сьогодні матеріали провадження стосовно народного депутата та інших підозрюваних об'єднані в одне провадження.

21 квітня нардепу, а також іншим 8 підозрюваним у справі і їхнім захисникам відкриті матеріали справи.

Після ознайомлення всіх фігурантів з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде направлений до Вищого антикорупційного суд для розгляду по суті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190649
 
 
 Топ коментарі
 
Завладел 93 млн грн , в начале ноября он вышел из СИЗО под залог в 90 млн грн. Задача для третьго класса . Завершено досудебное расследование по делу нардепа Дубневича, подозреваемого в завладении свыше 93 млн грн - Цензор.НЕТ 3807
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Завладел 93 млн грн , в начале ноября он вышел из СИЗО под залог в 90 млн грн. Задача для третьго класса . Завершено досудебное расследование по делу нардепа Дубневича, подозреваемого в завладении свыше 93 млн грн - Цензор.НЕТ 3807
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прокуроров и детективов подвергнуть дисциплинарному наказанию, залог вернуть в 5 кратном размере.
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Это часом не тот дубневич против задержания которого голосовали бенины-сн, соя , вона и зажоп?😷
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Нуу и что. Даже если осудить этого, то где гарантия, что деньги вернутся в казну. И когда тоже вопрос. Власть борется с отдельными случаями, вместо того, что изменить СИСТЕМУ. Как обещали. Или обещали только "сажать"?
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Всего 93 миллиона? Что то слишком мелко. Так как он курировал Укрзализныцю во ВРУ там должно быть в разы больше! Но хотя бы так сначала, посмотрим что будет дальше.
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