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 "Біофарма" вироблятиме імуноглобулін з плазми крові тих, хто перехворів на Covid-19, - Єфименко

Українська фармацевтична компанія "Біофарма" приєдналася до Міжнародного альянсу з розроблення препаратів проти Covid-19. Невдовзі компанія розпочне виготовляти імуноглобулін з плазми крові тих, хто вже перехворів на коронавірус і цілком одужав, адже вона містить антитіла, що допомагають подолати хворобу.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Україна".

Президент Biopharma Костянтин Єфименко зазначив, що компанія готова у максимально стислий термін провести комплекс заходів та розпочати виробництво імуноглобуліну. Крім того, наразі вже є домовленість про його спільну розробку та навіть випробування, адже нещодавно Biopharma приєдналась до Міжнародного альянсу зі створення ліків проти Covid-19.

"Я думаю, що за червень-липень ми зберемо необхідний обсяг плазми - 300 літрів, і у серпні виготовимо препарат - наш імуноглобулін, який буде мати великий титр до Covid-19. Імовірно, з вересня-жовтня ми почнемо його постачати до медичних закладів", — заявив Костянтин Єфименко.

Компанія Biopharma — один із десяти найбільших українських виробників фармацевтичної галузі. Вона спеціалізується на препаратах із плазми донорської крові людини. Компанія має шість плазмацентрів по всій Україні, а також інноваційний завод-фракціонатор у Білій Церкві, що не має аналогів у сусідніх країнах. Biopharma входить до холдингової компанії UFuture, засновником якої є підприємець Василь Хмельницький. Загальна вартість допомоги від компаній UFuture та Biopharma складає понад 12 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190648
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь по всей стране начнется охота на переболевших.... Раньше отлавливали и вырезали органы, теперь будут выкачивать кровь.
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Главное не перепутать .
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Не спешите, аккуратней там.
Ниче шо в Ю.Кореи обосрались т.к. 141 поциент опять подустал от вируса повторно? Зарядите цену за эту жидкость - как за платину, а толку чуть более чем ниПутина "Биофарма" будет производить иммуноглобулин из плазмы крови переболевших Covid-19, - Ефименко - Цензор.НЕТ 4137
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Дело в том, что в плазме крови будет видно наличие антител, а вот возможность заразиться другими болячками - вероятность большая.
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А переболевших будут спрашивать разрешение на немножко взять крови, или принудительно под наркозом с бесчувственного тела?
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Теперь по всей стране начнется охота на переболевших.... Раньше отлавливали и вырезали органы, теперь будут выкачивать кровь.
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Ну так для боХатых надо лекарство им еще жить да жить да и денежки имеются
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Цей чорт був міністром в уряді Овоща-Азірова, не забуваємо про це
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Безусловно. Всех, кто был министрами в правительства Овоща - не забываем. Это - враги народа.
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О. Если кто забыл это бывший министр транспорта Януковича Кстати, еще и голубой "Біофарма" вироблятиме імуноглобулін з плазми крові тих, хто перехворів на Covid-19, - Єфименко - Цензор.НЕТ 9975
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23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли. Так что ты поосторожнее с такими аргументами. "Біофарма" вироблятиме імуноглобулін з плазми крові тих, хто перехворів на Covid-19, - Єфименко - Цензор.НЕТ 6561
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Куме,що це в бiса таке?
-Збиральник плазми вiд Биофармы
"Біофарма" вироблятиме імуноглобулін з плазми крові тих, хто перехворів на Covid-19, - Єфименко - Цензор.НЕТ 3148
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К сентябрю-октябрю, когда обещают поставки препарата, болезнь сама рассосётся
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