 Відтік цінних паперів, коливання курсу, проблеми в банківській системі, - Шмигаль розповів, що очікує Україну без співпраці з МВФ

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже сподіваюся і вірю, що депутатський корпус підтримає цей законопроєкт. Умовою МВФ є саме ухвалення такого закону в тій редакції, яка винесена. На сьогодні МВФ підтверджує всі свої наміри – це кредитна програма в обсязі 8 мільярдів доларів. Це перший транш до 2 мільярдів доларів, але це транш прямо в бюджет України, для підтримки боротьби з коронавірусом. Поки єдиний бар'єр – це ухвалення так званого банківського закону. Сподіваюся, що за тиждень-півтора цей бар'єр буде подолано", - розповів прем'єр.

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"У нас не стоїть сьогодні питання щодо самих грошей МВФ. Стоїть питання довіри міжнародних інвесторів. Тобто, якщо ми не йдемо на співпрацю з МВФ, це буде означати поганий сигнал для всіх. Це, найімовірніше, спричинить відтік з українських цінних паперів, спричинить різкі коливання на курсовому ринку, на ринку капіталів, похитне банківську систему. Пережити ми переживемо, але питання - як переживемо. І найголовніше - скільки часу економіка буде відновлюватися", - додав Шмигаль.