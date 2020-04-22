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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (772) Денис Шмигаль (254)

 Відтік цінних паперів, коливання курсу, проблеми в банківській системі, - Шмигаль розповів, що очікує Україну без співпраці з МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтверджує свій намір виділити Україні $8 млрд, якщо буде ухвалено так званий банківський закон.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже сподіваюся і вірю, що депутатський корпус підтримає цей законопроєкт. Умовою МВФ є саме ухвалення такого закону в тій редакції, яка винесена. На сьогодні МВФ підтверджує всі свої наміри – це кредитна програма в обсязі 8 мільярдів доларів. Це перший транш до 2 мільярдів доларів, але це транш прямо в бюджет України, для підтримки боротьби з коронавірусом. Поки єдиний бар'єр – це ухвалення так званого банківського закону. Сподіваюся, що за тиждень-півтора цей бар'єр буде подолано", - розповів прем'єр.

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"У нас не стоїть сьогодні питання щодо самих грошей МВФ. Стоїть питання довіри міжнародних інвесторів. Тобто, якщо ми не йдемо на співпрацю з МВФ, це буде означати поганий сигнал для всіх. Це, найімовірніше, спричинить відтік з українських цінних паперів, спричинить різкі коливання на курсовому ринку, на ринку капіталів, похитне банківську систему. Пережити ми переживемо, але питання - як переживемо. І найголовніше - скільки часу економіка буде відновлюватися", - додав Шмигаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190647
 
 
 Топ коментарі
 
Шмыгаль........ год уже ждет лохторат выступления Нелоха и посыла МВФ в дупу. Вы что тут нам втираете?
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Лучше расскажи , что ждет Украину без вас . Отток ценных бумаг, колебание курса, проблемы в банковской системе, - Шмыгаль рассказал, что ждет Украину без сотрудничества с МВФ - Цензор.НЕТ 7191
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Шморгаль, покупай на гривны биткойны на блокчлене пока не поздна
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Но здесь есть и огромный плюс - а случае дефолта ма йдан быстро вышлет всех зелкбобиков на рассею и у власти снова будут нормальные люди
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Шмыгаль........ год уже ждет лохторат выступления Нелоха и посыла МВФ в дупу. Вы что тут нам втираете?
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смотрю, в обращении к зебилоидам мы используем одинаковую лексику... может, дойдет???
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Не дойдет....... снова побегут искать нового сказочника.
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Ну а что с ними поделаешь...... СМИ закрывать нельзя, а мозгов им даже волонтеры не вложат в головы.
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Якщо мозку нема, то його і не буде. Може залишається повернутися до феодальних законів, коли не всі голосували?
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Нехай дивляться фільм про те як сільський вчитель кудись посилав МВФ.
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Кредит нужен. Без него буде опа. Докерувались
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Шо ты умным-то втираешь? Вова про это знает? Разложил на пальцах шутейке?
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МВФ надо ГНАТЬ ВЗАШЕЙ а деньги КОНФИСКОВАТЬ у ВОРЬЯ 30 лет грабившего Украину . Отток ценных бумаг, колебание курса, проблемы в банковской системе, - Шмыгаль рассказал, что ждет Украину без сотрудничества с МВФ - Цензор.НЕТ 2130
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Ага, и раздать бабло лохторату - уж он то знает, как им распорядится(на крайняк, зубов из рыжья прикупит)...😁
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Все как завещал дедушка Членин Сколько же вас идиотов в стране?
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Лучше расскажи , что ждет Украину без вас . Отток ценных бумаг, колебание курса, проблемы в банковской системе, - Шмыгаль рассказал, что ждет Украину без сотрудничества с МВФ - Цензор.НЕТ 7191
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Пока у власти шмыга и шмаркля отток будет проходить постоянно.
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Международный валютный фонд (МВФ) подтверждает свое намерение выделить Украине $8 млрд, если будет принят так называемый банковский закон. Источник: https://censor.net.ua/n3190647
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Це чергова брехня від зебобіків, бо потрібно прийняти не тільки антиколомойський закон, а зробити багато іншого. Тобто, грошей не буде, але ви тримайтеся, зебіли!🐸
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И именно поэтому решили отложить принятие банковского закона на неопределенное время? Чтобы у бени было время в судах решать свои проблемы? А чтобы зебилоиды не скучали, рассказывают про то, что их ждет. Они это уже и так ощущают, без страшилок премьера. И хотя пока еще не полностью осознали уровень проблемы, но уже чувствуют, что тут что-то не так. Пока не знают как, но смрад уже чувствуют. А потому и беспокоятся, что видно по истерике, которая у зебилоидов в последние два дня заметно усилилась. Читаешь их опусы, и думаешь, в какую психушку звонить. У многих явные признаки расстройства и помутнения разума. Хоть психушки не закрывайте. Они еще многим вашим избирателям пригодятся.

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А таких психічнохворих зебілоїдів практично не вилікувати!
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Тут вопрос в том,что Ослик играет на стороне Бени. Они хотят и рыбку съесть и на.... сесть. Поэтому и не приняли закон в цілому, дабы оттянуть время. Внести изменения в регламент, тем самым создав возможность признания конституционным судом этих изменений незаконными и незаконными принятых по новому регламенту законов.... Любимые игры папы Бени. Только папа юридически тут не при чем,а вислючку ответить придется.
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Це факт, але МВФ вони не обдурять, тому грошей не буде. Далі дефолт.
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А ка на счёт навести порядок на таможне, в налоговой. с фиктивным НДС, с лесом, бурштыном, спиртом, с офшорными сетами и выводом капитала.....?
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Там вже порядок, який ваші обранці планували з самого початку.
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ещё ни один пациент дуракдома не признал себя больным, может необследованное?
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Ми не про мене говоримо, а про твій вибір. Тому твої образи тут не до чого. Просто покайся перед людьми, що твій вибір призводить до смертей та фінансових збитків!
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Поэтому выгнали Уманского! Ну чтоб в схемах не мешал?
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Твій Уманський сам шахрай зі своїми схемами, але побачив погану перспективу зевлади, тому і пішов геть!
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узбагойся, он мне нахрен не нужен...Но схемы. скрутки вскрыл за пару недель и документально подтвердил. Тебя это не устраивает???
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Навчися читати! Я тобі написав мотиви твого Уманського (ти його захищаєш!). А що особисто мене не влаштовує тебе не обходить!
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Расскажи лучше что ждёт Украину без зелёной плесени.
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Гнида ахметовская,тебе дать 8 лярдов - половину отберет ринатка,половину сами сопрете.
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Сейчас только кредит мвф по карманам распихаем,вам биомасса дадит обьедки и карантин заканчиваем,МЫ МОЛОДЦЫ,БЛАГОДАРИТЕ НАС ЗА СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ,Мы полетели на Мальдивы
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Сейчас только кредит мвф по карманам распихаем,вам биомасса дадит обьедки и карантин заканчиваем,МЫ МОЛОДЦЫ,БЛАГОДАРИТЕ НАС ЗА СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ,Мы полетели на Мальдивы
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Так шевелите булками, предсказатели хреновы! Пиарятся, мля, на "карантине" и своих "заслугах"..
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Шмыгаль рассказал, что нас ждет в эпоху Шмыгаля.
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