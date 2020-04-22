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 Економіка
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Все про:нафта (171) Укртранснафта (13)

 Україна не може надавати послуги зі зберігання нафти, - "Укртранснафта"

Технічні можливості нафтотранспортної системи (НТС) України не передбачають можливості надання послуг зі зберігання нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі "Укртранснафти".

"Усе технологічне обладнання нафтотранспортної системи (трубопроводи, резервуарні парки, нафтоперекачувальні станції) було спроєктовано і побудовано з огляду на її основне виробниче завдання - забезпечувати надійне та безперебійне транспортування нафти", - йдеться в повідомленні.

Крім того, можливості зберігання нафти для іноземних компаній на території України не врегульовано на законодавчому рівні. Згідно з нормативно-правовими актами, нафта імпортного походження може бути на території України тільки у двох режимах - імпорт і транзит, зазначили в УТН.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна може скористатися тим, що ціни на нафту досягли від'ємного значення, оскільки має значні резервуари для її зберігання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглава "Укртранснафти" Лазорко, якого розшукувало МВС, повернувся в компанію на посаду заступника гендиректора

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190644
 
 
 Топ коментарі
 
Верніть вже епоху бідності! Рік пожили у БАГАТСТВІ і достатньо нам.
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Тобто і на тому, що пливе прямо в руки нічого не зароблять! Вітаємо зевладу, найбільш зебільну владу у всьому Світі!
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Торги начались, подсуконная возня и реальный договорняк с поставщиками нефти. Ну и всё в обход бюджета страны, на офшорные персональные счета.
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Торги начались, *********** возня и реальный договорняк с поставщиками нефти. Ну и всё в обход бюджета страны, на офшорные персональные счета.
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Верніть вже епоху бідності! Рік пожили у БАГАТСТВІ і достатньо нам.
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Ты так и Януковоща позвёшь! Или Данилыч вернись! Україна не може надавати послуги зі зберігання нафти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 6002
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та навіть якби щось десь в трубу й закачали, беня потім знову зіл"є та с...здить. Як в 14 році казав, "я забрал что бьі сепаратистьі не слили" Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 3416, херня що потім гроші до бюджету не повернув, навіть частину, зате сепарам не дісталось Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 7390
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Тобто і на тому, що пливе прямо в руки нічого не зароблять! Вітаємо зевладу, найбільш зебільну владу у всьому Світі!
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Щоб так було, як зараз доклали руки ті виродки які були раніше при владі і ті виродки, які живуть одним днем і не розуміють, що таке власна держава, як в ній потрібно жити і як її розвивати та оберігати.
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Ты чего орешь* жиром*,дурень ,лахтинец поди ...
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Ах ,ты ж рашкотварь падлючая ,ты уже запасся крупами-спичками ,на рф идет великая сушь ,90-е покажуться жирными...
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Качка ти тупа, ти чому в дорослі розмови влазиш? І вивчи нарешті українську мову. Рашкотварь....
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хочешь беню без бабла оставить)))))))))))))))))))))???? та беня ту трубу лично лобзиком перепиляет))) может тебе ещё бензин по 5 гривень продавать, зелёная сопля сидит как мыша а то беня наругает
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кто бы сомневался... всё для людей, всё для страны(
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Можно еще в полторалитровые бутылки от поляны квасовой нефть закачивать. Сразу решим проблему с загрязнением мировогого акеану
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а зовсім недавно "державний" Приват продав нафтобази "невідомому" покупцю ...фамілію покупця озвучте ... тільки не назву контори "Рога и Копита" ...а ім"я
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А ви ще не знаєте покупця у якого прізвище починається на літеру К?
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к-обелев ? ...так це не його ...його мамка любить газом торгувати ...
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Не вгадали, бо навіть у Кобелева нема таких грошей! Давайте ще раз вгадайте.
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Ватный длбб,на коло - начинается на -мойский заканчивается ,все равно не прочтешь баран...
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старайся сильніше *****-панамський може тобі упаковку "тампаксів" презентує ... а може й ні ...тому старайся
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Зачем такая система государственности, если ничего не может, как только обогащать временно находящих при ней казнокрадов. Нужно другую строить систему, которая была для инициативных людей и интеллектуалов.
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пака есть возможность запастись не дорогой нефтью для той же экономики которая на искусственной вентиляции, наши сопли жуют... и отмазки придумывают...
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........возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне. Офигеть........ 16000+ поправок за считанные часы внести можем, а оперативно Законопроект на пару страниц - непосильная задача. Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 9083
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Какие такие пару страниц!? Там достаточно внести в уже готовый текст Закона правку о том что "Субъект хозяйствования имеет право предоставлять услуги по транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов". И вообще, любой ТОВ имеет устав, имеет лицензию на определенную деятельность, каким боком тут Держава? З глузду з'їхали? созвать собрание акционеров и внести в устав организации этот вид деятельности наверне религия не позволяет?!
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Не религия..........В феврале Соратник Коломойского вернулся. Укртранснафта назначила заместителем гендиректора Александра Лазорко. Это Экс-руководитель Укртранснафты в 2009-2015 годах. Еще вопросы есть? https://nv.ua/biz/markets/soratnik-kolomoyskogo-lazorko-naznachen-zamestitelem-gendirektora-ukrtransnafty-novosti-ukrainy-50069852.html
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Проблема не в Лазарко. Проблема в высшем руководстве страны, и эту фамилию мы все знаем. Когда к власти приходит невежественный человек, вокруг него сразу собирается толпа которая знает и умеет использовать этого Лоха, который в конце-концов и ответит за все их действия, поскольку именно он подписывает законы во благо этой стаи.
"Не зная броду, не лезь в воду"
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да не нужно тут придумывать лисапет. они же сами говорят "нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах - импорт...". абсолютно ничего не мешает импортировать нефть по отрицательной цене, и заливать её куда только можно. но при власти тупое зебильё. Україна не може надавати послуги зі зберігання нафти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 7257
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Самое страшное то, что их кукловоды не тупые.
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Це яскравий приклад неспроможності як так званих народних депутатів, так в Кабміну в цілому займатися економікою держави. Їх коник - це щось заборонити або привласнити.
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если бы цена была бы 120$, тогда бы и "нашлись" емкости, а "пачкаться" копеечным продуктом, от которого им ничего особого "не прилипнет" к рукам не интересно!
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Бред какой то. По 60 можем закачивать, а даром - не можем???))))) Это как???? Шо за химины куры? Кого за дураков пытаются держать??? Лживые, алчные твари!
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Ты задрал уже этим своим вопросом по любому поводу. "Конь в пальто"
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Це взаємно, бо ви самі обрали, а потім невдоволені своїм вибором! Їжте тепер це, смачного!🐸
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Теперь этот "конь" превратился в лошадь. Свадебную. Голова в цветах, а попа в мыле!
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Він просто хоче, щоб Ви визнали помилковість свого вибору, та зробили висновки на майбутнє. Це вкрай важливо, інакше наша загальна карма - бути невдоволеними кожною новою владою. Кожною, і назавжди.
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кто на западной, при порохе, вырубил леса и горы лысыми сделал, янтарь по зверски выкапывал, гробя природу? Сволочи! "Патриоты" засраные!!!!!! Молчали бы уж.
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Не страна, а сборище зелёных *********... Что мешает взять и залить??? Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 3315
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Біля лок.депо м.Гребінка було секретне сховище палива- т.з. "Комбінат донецький". Кілька гектарів. Величезні баки закопані в землю. Зверху насаджений сад. Колючий дріт, контрольна полоса і т.д.
В 90ті все викопали,випиляли,здали на метал...
Хтось же давав дозвіл, заробляв...
Сумно за Україну...
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Если бы только это. Выкопали, выпилили и разворовали половину Украины. И сейчас продолжают (
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А ти згадай, за кого голосували житєлі юговостока.
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Придурок, разворовывали все 29 лет при любой власти. Причем не только сама власть, но и такие жлобы как ты
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у зежиDов основной гешефт на зэлохах,нафта то второе
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вот тебе бабушка и каламойская верста,шара не пройдёт,им самим мало,шоб они уже ей захлебнулись.
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нефть по такой цене можно закачивать в землю например в бывшие месторождения Шебилинка и тд и тп
не благодарите
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Или заливать в карьеры, шахты и другие любые ямы.
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Та не - до того не быдло, ибо на 1991 год Украина была одним из самых мощных государств не только в Европе, но и в мире. Кстати наверное 80% всего построенного в современной Украине это построено при развитом социализме украинцев Хрущёва и Брежнева, Шелеста и Щербитского. Поспоришь? Так подумай сначала чем.
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Не бидло а злодії, вороги України, сьогднішні олігархи, "господарі життя". ЦЕ ВСІ ЗЛОЧИНЦІ І ЇХ ВСІХ ТРЕБА ЛЮСТРУВАТИ, МАЙНО РЕКВІЗУВАТИ.
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Злодії, вороги України, сьогднішні олігархи... это и есть быдло.
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Идиоты , дешевая нефть сама в руки идет , а они, у нас нет закона , так примите в турбо режиме Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 7228 Идиоты это диагноз Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 2203
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И это не говоря про то, что саудиты еще и помогут построить нефтеперерабатывающий заводик, что бы из их нефти производили сопутствующие товары. К нашему сожалению, нынешние "власти" даже прямой извилины в мозгу (за его отсутствием) не имеют, и не знают о принципах хозяйствования и принятия стратегических решений. Простая двухходовка для них как высшая математика. Лучше у Беларуси покупать бензин, чем самим его производить!?
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Витренко заявил что надо закачивать в трубы и транзитные резервуары. Как такие некомпетентные и банально глупые люди управляют целой отраслью. Пипец.
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Украина может хранить нефть в емкостях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и тех заводов, которые уже не работают. Также она может хранить Министерство обороны, которое имеет большую нефтебазу.
- В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод в Кременчуге со значительными емкостями для хранения. Также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости, - говорит Юрий Витренко, исполнительный директор НАК Нафтогаз.
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не рассказывайте военную тайну, туда уже качают свои люди
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Зеленський, спитай у Трампа як він збирається купить і зберегти дешеву нафту,
УУУУУУ, тупой ......
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Юрий Витренко заявил, что Украина может воспользоваться тем, что цены на нефть достигли отрицательного значения, поскольку имеет значительные резервуары для ее хранения.Источник: https://censor.net.ua/n3190644

Вот идиот, обламывает такие схемы! Ведь можно заполнить резервуары втихую, а лохам продолжать продавать бензин по 30.
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Дайте тому придурку по шапке. Он ищет причины невыполнить свои обязанности, а не ищет возможностей это сделать. Одесская нефть несколько лет хранилась в трубах и не скисла, подай, ****, через Кабмин поправки в законопроект и собери Раду для голосования, нет, работайте через постановы Кабмина! Шо за импотенты!?
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Швидко внести зміни до закону бракує розуму, простіше зробити розумну пику та посилатися на відсутність законодавства. Перепрошую, а для чого тоді існує Верховна Рада? Домовлятися з повіями, дерибанити бюджет?
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идиоты!!! кто вас просит ХРАНИТЬ??? вам говорят - ИМПОРТИРУЙТЕ ПО МИНУСОВОЙ ЦЕНЕ!!! и заливайте во все кастрюли!
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Все очень просто - если это сделать, есть большая вероятность, что слуги народа с беней просто разворуют эту нефть. Как сделали с более 100 млрд, которые оставили "попередники". Что потом рассказывать доверившимся шморклям иностранцам?
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Офигеть. Мы можем покупать нефть когда ее цена будет высокой?
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Так, согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах - импорт и транзит, отметили в УТН.Источник: https://censor.net.ua/n3190644

Ну и где здесь нарушение закона, ЗЕбилы? Нефть импортная-это первое! И где определены сроки транзита (день, два, месяц, год)-это второе! Просто кто то решил денюжки покласть себе в карман а не в бюджет.
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Мудачьё...
Сколько трындели про подземные газохранилища хранить европейский газ!
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ніхто вас поців хранить нафту не просе...закачайте 2 млн тон юральс в трубопровід і хай це буде резерв міноборони...чи знов - всерусь та не покорюсь...
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Так а вітренко ж казав,що в нас цих ємностей для зберігання нафти- дохєра і білше.То виходить,що він не володіє питанням.Профнепригодний.Може треба гнати всраною мітлою цих крєпкіх хазайствєніков?
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- Почем нефть?

- Бесплатно!

- А что так дорого?!
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У пресс службы есть конкретная фамилия.
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ну так... вся інфраструктура України призначена виключно для того, щоб красти.
а зберігати... це не сюди.
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