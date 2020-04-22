 Україна не може надавати послуги зі зберігання нафти, - "Укртранснафта"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі "Укртранснафти".
"Усе технологічне обладнання нафтотранспортної системи (трубопроводи, резервуарні парки, нафтоперекачувальні станції) було спроєктовано і побудовано з огляду на її основне виробниче завдання - забезпечувати надійне та безперебійне транспортування нафти", - йдеться в повідомленні.
Крім того, можливості зберігання нафти для іноземних компаній на території України не врегульовано на законодавчому рівні. Згідно з нормативно-правовими актами, нафта імпортного походження може бути на території України тільки у двох режимах - імпорт і транзит, зазначили в УТН.
Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна може скористатися тим, що ціни на нафту досягли від'ємного значення, оскільки має значні резервуари для її зберігання.
"Не зная броду, не лезь в воду"
В 90ті все викопали,випиляли,здали на метал...
Хтось же давав дозвіл, заробляв...
Сумно за Україну...
не благодарите
- В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод в Кременчуге со значительными емкостями для хранения. Также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости, - говорит Юрий Витренко, исполнительный директор НАК Нафтогаз.
УУУУУУ, тупой ......
Вот идиот, обламывает такие схемы! Ведь можно заполнить резервуары втихую, а лохам продолжать продавать бензин по 30.
Ну и где здесь нарушение закона, ЗЕбилы? Нефть импортная-это первое! И где определены сроки транзита (день, два, месяц, год)-это второе! Просто кто то решил денюжки покласть себе в карман а не в бюджет.
Сколько трындели про подземные газохранилища хранить европейский газ!
- Бесплатно!
- А что так дорого?!
а зберігати... це не сюди.