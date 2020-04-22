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 Події, Суспільство
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 Кількість хворих на COVID-19 на Миколаївщині досягла 99, включно із 23 медпрацівниками, - ОДА

У Миколаївській області зафіксовано 99 випадків захворювання на COVID-19, з них 23 - серед медичних працівників.

Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 22 квітня в Миколаївській області зареєстровано 99 підтверджених випадків COVID-19. З них медичних працівників – 23. Виявлено за добу підтверджених випадків – 16", - йдеться в повідомленні ОДА.

Так, з 99 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, 9 осіб з м. Миколаїв, 1 особа - з м.Южноукраїнськ; 5 осіб - з м. Первомайськ; 5 осіб - з Арбузинського району; 34 особи - з Вознесенська і Вознесенського району; 43 особи - з Доманівського району; по одній особі в Казанківському та Врадіївському районах.

Загалом в області від наслідків COVID-19 померла одна людина.

Також нагадаємо, що Миколаївська область тривалий час залишалася єдиною областю в Україні, де не було жодного випадку зараження коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу кількість інфікованих на Миколаївщині зросла вдвічі. Зафіксовано групове захворювання у Вознесенському районі, - ОДА

Кількість хворих на COVID-19 на Миколаївщині досягла 99, включно із 23 медпрацівниками, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190643
 
 
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Не зря главсанврач сьездил, пошла статистика вверх семимильными шагами.
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Нема тестів - нема вірусу. Такий він Миколаївський феномен.
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Клятый ляшко, привез коронавирус в Николаев, а Николаев до недавнего времени был , пожалуй, самым безопасным местом на Земле, если не учитывать криминогенную абстановку Число больных COVID-19 на Николаевщине достигло 99, включая 23 медработника, - ОГА - Цензор.НЕТ 3605 Число больных COVID-19 на Николаевщине достигло 99, включая 23 медработника, - ОГА - Цензор.НЕТ 7602
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да пусть лучше бы постреливали, только вируса что бы не было.
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Если там много капищ РПЦ, то будет больше. Слово Боху, послал людям "проверкуверы" посредством поехавших попов и их стада поедателей плоти хрестовой и попивателей егО крови. тьху! если бы сами подыхали - так нет же, заражают уже других(((
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Тобто хворих медиків вже буде 1200! Чому зебіли підтримують Степанова?
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Генеральний прокурор американського штату Міссурі Ерік Шмітт подав позов проти китайської влади. Він вважає, що вони винні в пандемії коронавірусу.
Це перший такий позов, поданий державою. До відповіді він закликав уряд Китаю, комуністичну партію країни, 3 міністерства, місцеві органи влади і 2 лабораторії. Головне звинувачення - приховування Китаєм важливої ​​інформації, що і призвело до руйнівної епідемії. Сума позовних вимог наразі невідома, пише TJournal.
Прокурор вважає, що до кінця грудня у Китаю було достатньо даних, щоб попередити світ про небезпеку. Але Китай мовчав про спалах і заперечував якраз ті його особливості, які сприяли пандемії, а саме - легке передавання вірусу людьми один одному.
В матеріалах звинувачення зазначено, що до 23 січня влада КНР не робила необхідних кроків щодо стримування нового коронавірусу всім світом. Більш того, таємно готуючись до епідемії, китайська влада створювала запаси якісних засобів індивідуального захисту, дозволивши експортувати тільки дефектні.
Професор міжнародного права в Єльському університеті Леа Брільмайер зазначила, що це унікальний випадок. Більшість суддів вважають, що не мають повноважень відповідати на подібні позови, а сам прецедент - спроба хоч щось зробити в безвихідній ситуації.
Якщо ж подумати про можливість для розвитку цієї справи, Шмітт заявив, мовляв, є обхідні шляхи. Наприклад, він зазначив, що існують винятки для комерційної діяльності і стверджує, що лабораторії і лікарні є комерційними підприємствами.
Прокурор також вважає Комуністичну партію Китаю недержавним суб'єктом. За його словами, це підкріплює правові аргументи і відкриває нові можливості для розвитку цієї справи.
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