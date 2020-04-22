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 Українець помер від коронавірусу у Великій Британії

Громадянин України помер 14 квітня в одній з лондонських лікарень. Зараз його родичі ухвалюють рішення про кремацію.

Про це в коментарі УНІАН заявив директор Департаменту консульської консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ.

"17 квітня Посольство України у Великій Британії підтвердило випадок смерті громадянина України від COVID-19", - сказав Погорельцев.

Українець помер 14 квітня в одній з лікарень Лондона. Родичі померлого ухвалюють рішення про кремацію тіла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Великій Британії зафіксували зниження смертності від COVID-19

Посольство України у Великій Британії у співпраці з ритуальною агентством надає родині сприяння щодо забезпечення репатріації урни з прахом померлого в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190641
 
 
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