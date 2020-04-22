 Українець помер від коронавірусу у Великій Британії

Про це в коментарі УНІАН заявив директор Департаменту консульської консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ.
"17 квітня Посольство України у Великій Британії підтвердило випадок смерті громадянина України від COVID-19", - сказав Погорельцев.
Українець помер 14 квітня в одній з лікарень Лондона. Родичі померлого ухвалюють рішення про кремацію тіла.
Посольство України у Великій Британії у співпраці з ритуальною агентством надає родині сприяння щодо забезпечення репатріації урни з прахом померлого в Україну.