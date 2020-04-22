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 Події, Суспільство
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 Соснові дерева, відсутність зв'язку, засуха: заступник директора ДНДУ "Чорнобильський центр" Гащак назвав причини пожеж у зоні ЧАЕС

До масштабних лісових пожеж у Зоні відчуження привела низка причин, зокрема людський чинник і суто природні аспекти.

Про це розповів у Facebook заступник директора Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології Сергій Гащак, передає Цензор.НЕТ.

"Уже багато дискусій про причини і хто винен. Не можу не висловити і власну думку, засновану на 30-річному досвіді роботи в Зоні відчуження ... Тут є і природні причини, і "напівприродні", і суто наші, людські", - зазначає експерт.

  1. Велика частина лісів у Зоні складається із сосен або суміші сосни з іншими породами. Це створює передумови для ідеальної пожежі.
  2. У Зоні відчуження, площа якої 260 тис. гектарів, не розвинена дорожня мережа. Якщо десь щось відбувається, то про це дізнаються не відразу, реагують із запізненням.
  3. Не вся територія Зони покрита стільниковим зв'язком, є повністю глухі ділянки. Це перешкода для того, щоб діяти оперативно, а радіозв'язок доступний не всім.
  4. Слабенька протипожежна система в Зоні.

За словами Гащака, по-перше, вона заточена на гасіння промислових пожеж. По-друге, для протидії лісовим осередкам не вистачає "відпрацьованих технологій, достатньої техніки, підготовлених людей".

  1. Засуха. За останні роки висохли заболочені території, дрібні озера і струмки. Цього року навіть не було повені річки Прип'ять. Також спостерігається безпрецедентний обсяг засохлих дерев.

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  1. У Зоні - бідна ґрунт, який не утримує воду. Є торфовища і шари відмерлої лугової і лісової рослинності. Це - відмінне паливо для пожеж.
  2. Сезонний вітер, який роздуває вогонь.
  3. Сезонна відсутність зелені, яка горить гірше, ніж суха відмерла рослинність.
  4. Стан лісового господарства.

За словами Гащака, є завали дерев, які ускладнюють роботу рятувальників. Також, стверджує він, частину лісу рубають на продаж, від чого страждає його бар'єрна функція.

  1. Відсутність алгоритмів для таких ситуацій призвела до того, що в перший тиждень пожеж дії влади не були скоординовані.

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Соснові дерева, відсутність звязку, засуха: заступник директора ДНДУ Чорнобильський центр Гащак назвав причини пожеж у зоні ЧАЕС 01
Соснові дерева, відсутність звязку, засуха: заступник директора ДНДУ Чорнобильський центр Гащак назвав причини пожеж у зоні ЧАЕС 02
Соснові дерева, відсутність звязку, засуха: заступник директора ДНДУ Чорнобильський центр Гащак назвав причини пожеж у зоні ЧАЕС 03
Соснові дерева, відсутність звязку, засуха: заступник директора ДНДУ Чорнобильський центр Гащак назвав причини пожеж у зоні ЧАЕС 04

Соснові дерева, відсутність звязку, засуха: заступник директора ДНДУ Чорнобильський центр Гащак назвав причини пожеж у зоні ЧАЕС 05
Соснові дерева, відсутність звязку, засуха: заступник директора ДНДУ Чорнобильський центр Гащак назвав причини пожеж у зоні ЧАЕС 06
Соснові дерева, відсутність звязку, засуха: заступник директора ДНДУ Чорнобильський центр Гащак назвав причини пожеж у зоні ЧАЕС 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190638
 
 
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Деньги на зону давали вагонами. А у них даже нету отработаной технологии виявления очагов горения. Хорошая кормушка была и есть, эта зона.
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У нерадивого земледельца четыре врага - зимне снега, весеннее половодье, летняя жара и осенние дожди. И все это происходит неожиданно, каждый год.
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А почему про руцьких диверсантов ни слова? Арсен Борисович нэгодуэ...
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кожний рік така ситуація всі виноваті крім мчс і влади котра нічого не зробила для покращення ситуації,мчс неготова до пожарів лісових завжди розраховувала на дождь що спасе ситуацію,техніка пожарні машини зіли котрим вже по 50 років як вони доїхали своїм ходом непонятно ,пожарники в селах відкрито людей кимнули приїхали без води і сказали людям тікати,це можно і по тв побачити голову мчс за некомлектацію потрібно знімати з посади
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ну насчет пожарной техники . то це до ляшка...воно гарно за два десятка лет на ней рученьки погрело..
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Тільки через тиждень,коли вже згоріли п'ять сіл і люди в Фейсбук почали бити на сполох ДСНС приступила до активного тушіння пожеж в Житомирській області з приміненням техніки збройних сил. Вимагаємо наказувати відповідальних осіб ДСНС за халатне відношення до своїх обовязків.
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