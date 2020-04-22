 Соснові дерева, відсутність зв'язку, засуха: заступник директора ДНДУ "Чорнобильський центр" Гащак назвав причини пожеж у зоні ЧАЕС

Про це розповів у Facebook заступник директора Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології Сергій Гащак, передає Цензор.НЕТ.
"Уже багато дискусій про причини і хто винен. Не можу не висловити і власну думку, засновану на 30-річному досвіді роботи в Зоні відчуження ... Тут є і природні причини, і "напівприродні", і суто наші, людські", - зазначає експерт.
- Велика частина лісів у Зоні складається із сосен або суміші сосни з іншими породами. Це створює передумови для ідеальної пожежі.
- У Зоні відчуження, площа якої 260 тис. гектарів, не розвинена дорожня мережа. Якщо десь щось відбувається, то про це дізнаються не відразу, реагують із запізненням.
- Не вся територія Зони покрита стільниковим зв'язком, є повністю глухі ділянки. Це перешкода для того, щоб діяти оперативно, а радіозв'язок доступний не всім.
- Слабенька протипожежна система в Зоні.
За словами Гащака, по-перше, вона заточена на гасіння промислових пожеж. По-друге, для протидії лісовим осередкам не вистачає "відпрацьованих технологій, достатньої техніки, підготовлених людей".
- Засуха. За останні роки висохли заболочені території, дрібні озера і струмки. Цього року навіть не було повені річки Прип'ять. Також спостерігається безпрецедентний обсяг засохлих дерев.
- У Зоні - бідна ґрунт, який не утримує воду. Є торфовища і шари відмерлої лугової і лісової рослинності. Це - відмінне паливо для пожеж.
- Сезонний вітер, який роздуває вогонь.
- Сезонна відсутність зелені, яка горить гірше, ніж суха відмерла рослинність.
- Стан лісового господарства.
За словами Гащака, є завали дерев, які ускладнюють роботу рятувальників. Також, стверджує він, частину лісу рубають на продаж, від чого страждає його бар'єрна функція.
- Відсутність алгоритмів для таких ситуацій призвела до того, що в перший тиждень пожеж дії влади не були скоординовані.