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 Політика України
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Все про:заробітна плата (728) наглядова рада (31) Аудіцкас (3)

 Іноземці не мають бути більшістю в наглядових радах держкомпаній, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Аудіцкас

У наглядових радах державних компаній України справді багато іноземців.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав засновник Академії корпоративного управління і член наглядової ради "Укрзалізниці" Адомас Аудіцкас.

"Будь-який член наглядової ради має працювати на інтереси компанії. Плюс наглядова рада має створюватися так, щоб вона відповідала викликам і потребам компанії. Як приклад наведу "Миронівський хлібопродукт". У його наглядовій раді 9 осіб, 6 із них іноземці. МХП став чемпіоном в Україні і Європі у своєму напрямку й у нього є амбіції стати глобальним чемпіоном. Акціонери компанії вирішили, що їм така наглядова рада допоможе.

Це правда, що в Україні в наглядових радах держкомпаній багато іноземців. Коли їх призначали, то керувалися логікою призначати незалежну наглядову раду і було міркування, що іноземці будуть незалежні від політичних cил. Тому склад такий, який є.

Моя особиста думка, що іноземці не мають бути більшістю в наглядових радах. Але я не думаю, що потрібно ухвалювати якийсь закон щодо квот, це буде несерйозно. Просто акціонер (Кабінет Міністрів) може переглянути склад наглядових рад і їх змінити. Це можна робити в будь-який час.

Також читайте: Зарплати чиновників у державних компаніях мають бути близькими до ринку, але точно не бути в топі, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Аудіцкас

Повне інтерв'ю з Адомасом Аудіцкасом читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190635
 
   
 Топ коментарі
 
судячи з фамілії то "щирий" українець ...вони що там від своїх "зарплат" зовсім "кришою" поїхали ?
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А в чому проблема іноземців?

При іноземці Бальчуні Укрзалізниця вперше з часів Кірпи стала прибутковою, а його наступник Кравцов все зіпсував...
І так, хто краще - поляк Бальчун із досвідом роботи в галузі чи українець Сірожа Лещенко???

Головне - мабуть все-таки професіоналізм, а не національність!
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и баба Юля об этом говорит... - суверенитет, национальное самоуважение, экономическая безопасность и все такое...
Малоросня вообще не вдупляет о чем это... Иностранцы не должны быть большинством в набсоветах госкомпаний, - член набсовета "Укрзализныци" Аудицкас - Цензор.НЕТ 2374
Какой-такой суверенитет.....? Он нам на*й не нужон......
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И Вальцман от ФСБ настоящий и Зельцман от ФСБ настоящий. Уже все видят куда страна идёт за последние 6 лет. Вальцман и Зельцман как Янь и Инь у Путлера. Он ими крутит как цыган солнцем. Следующим предидентом будет снова Вальцман. За него 73% проголосуют, чтобы снять Зельцмана. Хуже не будет.
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Угу...Две Поправки! наблюдательных советов в госкомпаниях Вообще не должно быть(есть Директорат, советы учредителей и прочее под контролем Кабмина и реальных. а не карманных Профсоюзов)Иностранцев в стратегических госкомпаниях ВООБЩЕ не должно быть! И ещё...зарплаты соотватствовать уровню в стране.
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похеру кто в набсовете, главное какая ответсвеность совета за принятые решени!! пока нет никакой ответсвености вот будут такие гавняные решения! а чего им боятся им же за гавняные ришения ничего не будет!!
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дать ЗП кобелеву 100млн грн! это чье решение?!!
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Я понимаю твое негодование по поводу его зарплаты, но вот врать то зачем о ее размере?
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судячи з фамілії то "щирий" українець ...вони що там від своїх "зарплат" зовсім "кришою" поїхали ?
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А в чому проблема іноземців?

При іноземці Бальчуні Укрзалізниця вперше з часів Кірпи стала прибутковою, а його наступник Кравцов все зіпсував...
І так, хто краще - поляк Бальчун із досвідом роботи в галузі чи українець Сірожа Лещенко???

Головне - мабуть все-таки професіоналізм, а не національність!
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Всех иностранцев в наб советах надо заменить родными евреями. Всё в стране надо отдавать в они руки.
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Мужики! Ну Вы что совсем потеряли тяму? Иностранцы уже давным давно в Наб.советах наиболее значимых компаниях Украины в качестве смотрящих и шпионящих. В противном случае Украине никто из-за бугра не будет давать бабок, за расходом которых и следят эти смотрящие. Плюс к этому эти смотрящие в курсе о всех стратегически принимаемых решениях в конкретных хозяйственных сферах. Убрать их можно из Наб.советов можно будет только, когда Украина станет жить на свои бабки! А когда это будет - угадайте с трех раз! Теперь, если она даже захочет это, то ей просто не дадут это сделать, так он погрязла в разных международных обязательствах, особенно в финансовых.
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Иностранцев вообще в наблюдательных советах украинских предприятий не должно быть!! Категорически!!
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