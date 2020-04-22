 За добу в РФ зафіксовано понад 5,2 тис. випадків COVID-19, загальна кількість заражених досягла 58 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський оперштаб у Telegram.
"За останню добу в Росії підтверджено 5236 нових випадків коронавірусу у 78 регіонах. З них 43,4% не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 57 летальних випадків. За добу в Росії повністю одужали 547 осіб", - йдеться в повідомленні.
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Також повідомляється про один випадок захворювання в окупованому Севастополі.
"Загалом на сьогодні в Росії зареєстровано 57 999 випадків коронавірусу в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 513 смертей, одужали 4420 осіб", - повідомили в оперштабі РФ
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«Мы упраздняем вообще действие божье, если мы говорим "Давайте закроем церкви". Получается, господь не действует в церкви? Действие благодати божьей чем-то ограничено? Потому что мы не доверяем богу, давайте мы лучше закроем храмы. Для чего? Потому что мы не доверяем богу?» - задавался вопросом Агейкин.
При этом он подчеркнул, что предупреждал прихожан о возможности заразиться вирусом в храме. «И эта опасность привела нас сюда, к богу. Чтобы совместной молитвой, с покаянным чувством обратиться к богу за его помощью», - пояснил он.
Агейкин скончался утром 21 апреля, перед смертью он впал в кому.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!