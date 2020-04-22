 За добу в РФ зафіксовано понад 5,2 тис. випадків COVID-19, загальна кількість заражених досягла 58 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський оперштаб у Telegram.

"За останню добу в Росії підтверджено 5236 нових випадків коронавірусу у 78 регіонах. З них 43,4% не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 57 летальних випадків. За добу в Росії повністю одужали 547 осіб", - йдеться в повідомленні.

Москва - 2548

Московська область - 631

Санкт-Петербург - 294

Рязанська область - 76

Республіка Татарстан - 75

Калузька область - 72

Мурманська область - 71

Нижньогородська область - 69

Приморський край - 62

Тульська область - 52

Ростовська область - 52

Брянська область - 49

Республіка Дагестан - 46

Республіка Інгушетія - 43

Ленінградська область - 41

Орловська область - 40

Карачаєво-Черкеська Республіка - 39

Смоленська область - 36

Курська область - 34

Республіка Північна Осетія - 34

Удмуртська Республіка - 34

Республіка Мордовія - 30

Пермський край - 29

Тюменська область - 29

Хабаровський край - 29

Кіровська область - 28

Оренбурзька область - 28

Республіка Бурятія - 28

Тверська область - 27

Чуваська Республіка - 27

Новгородська область - 26

Воронезька область - 25

Республіка Башкортостан - 25

Липецька область - 24

Кабардино-Балкарська Республіка - 23

Бєлгородська область - 22

Республіка Марій Ел - 22

Саратовська область - 22

Красноярський край - 22

Республіка Комі - 20

Чеченська Республіка - 20

Краснодарський край - 20

Калінінградська область - 19

Тамбовська область - 18

Пензенська область - 16

Новосибірська область - 16

Камчатський край - 15

Володимирська область - 13

Івановська область - 12

Самарська область - 12

Ярославська область - 11

Республіка Калмикія - 11

Ставропольський край - 11

Астраханська область - 11

Волгоградська область - 11

Забайкальський край - 11

Свердловська область - 10

Челябінська область - 10

Ульяновська область - 9

Алтайський край - 9

Кемеровська область - 9

Єврейська АО - 9

Костромська область - 7

Вологодська область - 7

Іркутська область - 7

Ханти-Мансійський АО - 6

Томська область - 6

Республіка Адигея - 5

Республіка Саха (Якутія) - 5

Псковська область - 4

Омська область - 4

Чукотський АО - 4

Ямало-Ненецький АО - 3

Республіка Хакасія - 3

Амурська область - 3

Архангельська область - 2

Магаданська область - 2

Також повідомляється про один випадок захворювання в окупованому Севастополі.

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"Загалом на сьогодні в Росії зареєстровано 57 999 випадків коронавірусу в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 513 смертей, одужали 4420 осіб", - повідомили в оперштабі РФ