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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, За кордоном
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 За добу в РФ зафіксовано понад 5,2 тис. випадків COVID-19, загальна кількість заражених досягла 58 тис.

У Росії за добу зафіксовано 5236 нових випадків коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський оперштаб у Telegram.

"За останню добу в Росії підтверджено 5236 нових випадків коронавірусу у 78 регіонах. З них 43,4% не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 57 летальних випадків. За добу в Росії повністю одужали 547 осіб", - йдеться в повідомленні.

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  • Магаданська область - 2

Також повідомляється про один випадок захворювання в окупованому Севастополі.

Також читайте: У китайському Харбіні, що межує з РФ, спалах коронавірусу: місто закривають для іногородніх

"Загалом на сьогодні в Росії зареєстровано 57 999 випадків коронавірусу в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 513 смертей, одужали 4420 осіб", - повідомили в оперштабі РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190634
 
   
 Топ коментарі
 
НА 20 можно СМЕЛО УМНОЖАТЬ !!! За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 2885
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Точно. Должно столько дохнуть, чтобы на Донбасс ихтамнетов не оставалось.
За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 8160
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********* показывает смертность меньше процента...? БРЕХНЯ !!!
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мне аж пох сколько кацапов валяется в пи-дараше, ещё и тем более в какой-то *********...
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Короновірус це погано, але він стримує росію від повномасштабної агресії.
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Вот и спелись с Эрефией . Методички от туда или сами рисуете?
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Відбувся апофеоз популізму, в який повірили українці.
З січня 2020 вперше відбулось падіння економіки після 4 років росту, падіння промисловості тривае з 2-ї пол.2019, в рейтингу сприйняття коррупції та ведення бізнесу Україна за рік втратила 6 позицій .....

За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 9798 За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 7936За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 7423За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 9321
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основные рицпублеки ( мордовия и удмуртия) на изгойке 404 отстают. Нужно бы поднажать.
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Выступавший против закрытия храмов священник умер от коронавируса

За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 8509

«Мы упраздняем вообще действие божье, если мы говорим "Давайте закроем церкви". Получается, господь не действует в церкви? Действие благодати божьей чем-то ограничено? Потому что мы не доверяем богу, давайте мы лучше закроем храмы. Для чего? Потому что мы не доверяем богу?» - задавался вопросом Агейкин.
При этом он подчеркнул, что предупреждал прихожан о возможности заразиться вирусом в храме. «И эта опасность привела нас сюда, к богу. Чтобы совместной молитвой, с покаянным чувством обратиться к богу за его помощью», - пояснил он.

Агейкин скончался утром 21 апреля, перед смертью он впал в кому.
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Чем не повод изолировать этот нефтяной лепрозорий?
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Брехня, так само брешуть як і китайці!!! 100% приховують правдиву інформацію!!!
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А, зачем они это делают? Что это им даёт? Какой в этом смысл? Вот если бы занимались приписками, то было бы понятно, хотят вытянуть средства из федерального бюджета.
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И это радует! Расеяне, так держать! Даешь 10000 смертей от коронавируса ежедневно! А ведь можно еще и подсобить, "заминировать" эту и др. больницы. Такое телефонное "минирование" из Украины обойдется в десяток-другой грн, каждому кто позвонит , но нанесет ущерба экономике агрессора на многие млн. деревянных.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
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Вы бы еще Анатолия Гриценко вспомнили, как он говорил брать зарегистрированное огнестрельное оружие и идти на Майдан
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Уже реально был взрыв в больнице во Львове. А ведь дурные мысли материализуются и возвращаются бумерангом.
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Зеленскому что-то подмешивают в еду. Вы посмотрите на его лицо. Возможно, тот же яд, что и Ющенку. Передайте ему обязательно.
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Брешуть московити,ой брешуть. Там тільки "Ехо москви" почитати : то там спалах то там, а по регіонах по 20-30 інфікованих.Ну - ну.
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