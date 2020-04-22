 Лабораторні центри повністю забезпечені ПЛР-тестами для діагностики коронавірусу , - Степанов

Про це він сказав під час пресбрифінгу у Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"У лабораторних центрах міністерства є 185 тис. ампліфікацій ПЛР, також більш ніж 388 тис. тест-систем для екстракції. Усі вони забезпечені в повному обсязі. Якщо десь бракує або залишки суттєво скорочуються, ми привозимо тести в лабораторію", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 984 лікарні будуть недофінансовані в 2020 році, - Степанов