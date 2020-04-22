 Лабораторні центри повністю забезпечені ПЛР-тестами для діагностики коронавірусу , - Степанов

Про це він сказав під час пресбрифінгу у Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.
"У лабораторних центрах міністерства є 185 тис. ампліфікацій ПЛР, також більш ніж 388 тис. тест-систем для екстракції. Усі вони забезпечені в повному обсязі. Якщо десь бракує або залишки суттєво скорочуються, ми привозимо тести в лабораторію", - сказав він.
Дайош естественный иммунитет!
в яких регіонах ?
скільки тестів робить кожна лабораторія кожного дня ?
скільки позитивних ? скільки негативних ?
для чого всі ці таємниці ?
щоб щоб приховати ?