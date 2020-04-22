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 Лабораторні центри повністю забезпечені ПЛР-тестами для діагностики коронавірусу , - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що лабораторні центри міністерства повністю забезпечені ПЛР-тестами для діагностики коронавірусу.

Про це він сказав під час пресбрифінгу у Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"У лабораторних центрах міністерства є 185 тис. ампліфікацій ПЛР, також більш ніж 388 тис. тест-систем для екстракції. Усі вони забезпечені в повному обсязі. Якщо десь бракує або залишки суттєво скорочуються, ми привозимо тести в лабораторію", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 984 лікарні будуть недофінансовані в 2020 році, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190633
 
 
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ПЦР, РПЦ, ПЦУ, ЦРУ - цензор не экономь на расшифровке.
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Всё просто: ПЦР - православная цепная реакция Лабораторні центри повністю забезпечені ПЛР-тестами для діагностики коронавірусу , - Степанов - Цензор.НЕТ 5310
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А кого вообще они тестируют, наверно сами себя и каждый день.
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Степанова у відставку! Досить знищувати українських медиків!
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tZE inform По данным Минздрава в Украине проведено свыше 60 000 тест-анализов... "списали на проведение". Реальное количество ПЦР-тестов (а только они достоверны) по данным региональных источников на 19.04.2020 составляло 4490. (...)
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Вот это сперли,так сперли,это даже не половину,а больше 90%.Слава з.********.
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Далой прививки и вакцины!
Дайош естественный иммунитет!
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скільки в Україні лабораторій ?
в яких регіонах ?


скільки тестів робить кожна лабораторія кожного дня ?
скільки позитивних ? скільки негативних ?


для чого всі ці таємниці ?
щоб щоб приховати ?
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