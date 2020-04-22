 Зарплати чиновників у державних компаніях мають бути близькими до ринку, але точно не бути в топі, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Аудіцкас

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав засновник Академії корпоративного управління і член наглядової ради "Укрзалізниці" Адомас Аудіцкас.

"Це тема набагато ширша, ніж зарплата якоїсь однієї людини. Тут немає легкої відповіді, на жаль. Немає опції, яка буде однозначно видаватися для всіх справедливою. Справедлива зарплата - це для кожного можуть бути різні цифри. Тому краще говорити прo ринкові зарплати, а не про справедливі.

Але точно не повинно бути того, що було в Україні до 2014 року, коли глава "Нафтогазу" мав півтори чи дві тисячі доларів зарплати. При цьому "Нафтогаз" укладає мільярдні угоди щороку. Неринкові зарплати породжують корупцію, і це не тільки в Україні, але і у всіх країнах.

Пам'ятаю власний приклад. У 2015 році ми проводили інтерв'ю з потенційними керівникам "Укрзалізниці". Був кандидат, який пропрацював практично все своє професійне життя на залізниці за маленьку зарплату. Але у нього було повно майна: земельні ділянки, кілька будинків. Ми запитали, звідки у нього гроші. Він сказав, що в 90-х займався торгівлею на базарах в Польщі. Є така частина держчиновників, або співробітників держкомпаній, які отримують або отримували кілька тисяч гривень зарплати, але їм хтось щось дарує майно, або дуже добре виходить на базарах торгувати, або їм щастить у казино. Багато таких людей можуть відмовитися від зарплати або навіть доплачувати, аби їх тримали на посаді. Це патріотизм чи авантюризм?

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Ринкова зарплата нe вирішує всі проблеми. Але проблем буде набагато менше. Ринкові зарплати дозволяють залучити талановитих людей, які інакше ніколи б не пішли працювати в державну компанію", - зазначив він.

Аудіцкас зазначає, що в таких країнах, як Україна, влада стоїть на роздоріжжі між бажанням справедливості і необхідністю залучити в управління держкомпаніями хороших фахівців.

"Люди по-різному сприймають справедливість. Працюючі за мінімальну зарплату люди, коли бачать ринкові зарплати керівників держкомпаній, відчувають, що це нечесно. І в цьому випадку політикам потрібно ухвалити рішення: зробити низькі зарплати, але при цьому приймати корупційні ризики, або ж завдяки ринковим зарплатам прийняти на роботу талановитих людей, створюючи цю несправедливість в головах великої частини народу", - вважає він.

Крім зарплати, важливо враховувати в роботі держкомпаній ще два фактори. Люди працюють не тільки через гроші, але також через щирий інтерес і одержуваний досвід. Державні компанії часто дуже великі, а значить і проблеми великі. І отримання такого безцінного досвіду може компенсувати неринкову зарплату.

З іншого боку, для топменеджменту держкомпаній дуже багато ризиків. Це ризик фізичного і репутаційного тиску. А в умовах України - фактор нечесної правоохоронної системи. Саме з реформи правоохоронної системи повинні починатися всі реформи. Людина, що потрапляє на пост глави держкомпаній, потрапляє заодно під величезний пресинг з усіх боків впливу. Ці незручності також потрібно компенсувати".

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За його словами, практика інших країн показує найоптимальніший принцип: "Він полягає в тому, що зарплати в державних компаніях повинні бути близькі до ринку, але точно не бути в топі. Така практика впроваджена в скандинавських і багатьох інших європейських країнах. Але є такі країни як Франція. Вони дають зарплату набагато нижче, ніж на ринку, але ця зарплата все одно адекватна. У Франції мінімальний ліміт для будь-якого керівника держкомпанії - це 450 тисяч євро на рік. Ці обмеження були прийняті після фінансової кризи 2008 року, а до цьог зарплати були більші. Після кризи люди стали більше звертати увагу на зарплати чиновників".

При цьому, на думку Аудіцкаса, при призначенні зарпат топчиновникам Україна повинна враховувати свій ринок, а не ринок більш розвинених країн.

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