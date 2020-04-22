 "Макдональдсу" можна, а маленьким кав'ярням - зась, - бізнесмен Давиденко про подвійні стандарти влади щодо бізнесу під час карантину

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ написав директор мережі магазинів "Медтехніка" Олексій Давиденко. Наводимо мовою оригіналу.
"Ненавижу когда одним все, а другим закон. Когда все равны, но есть те кто равнее. Вот вам ДВА простых примера, которые меня убивают. Вчера, гуляя по Крещатику обнаружил, что все магазины электроники спокойно работают. Нет вопросов. Работают как салоны связи. В "Алло" посетители выбирают звуковые колонки и электросамокаты. В "Цитрусе" при мне купили мотороллер, выбирали игровую приставку и присматривались к наушникам. В оба магазина заходили десятки посетителей. Да, вход только в масках. Да, при входе антисептики Да, уборщица протирает ручки дверей и моет пол. Конечно в этом нет ничего плохого и я рад, что у них есть работа. Но скажите. Разве магазин мебели, магазин света или магазины посуды не готовы были бы так же соблюдать строгий режим на входе?! Ради того чтобы хоть что-то продавать, хоть кому-то платить зарплату и хоть как-то продержаться на плаву. Конечно, были бы готовы - но для них действует карантин и запрет на торговлю. Почему одним большим и известным прямо в центре столицы на Крещатике можно впускать покупателей в зал и продавать мопеды, а другим маленьким и средним по всей стране нельзя продавать паркет, шторы или диваны?!" - розповів він.
"Закрыли все киоски продажи кофе в разовых стаканчиках. В каждом городе. Тысячи - услышьте тысячи малых предпринимателей остались без работы, а вместе с ними без работы остались молодые ребята баристы и продавцы имевшие хоть какую-то работу. Ну ок! В окно продавать кофе нельзя!!! Блядь. Так что ж вы тогда не закрыли продажу кофе в таких же стаканчиках в ОКНО на Макдрайве "Макдональдса" Почему я вчера подъезжаю к окну "Мака" и спокойно покупаю точно в таком стакане кофе и мне его продают из окна?!? Почему мировому гиганту "Макдональдс" можно в окно продавать кофе, а своей украинской малюсенькой кофейне состоящей из трёх сотрудников кормящих 3 семьи - нельзя?!" - додав Давиденко.
"Я не представляю какую физическую боль должен чувствовать владелец кофейного киоска или маленького магазина сидя уже месяц без работы и видя эту несправедливость. Несправедливость. Это когда кому-то большому, известному и со связями можно - а тебе, такому же, но обычному без связей, денег и взяток - нельзя. Не издевайтесь над малым и средним бизнесом - у них нет денег в носке, нет подушки и нет западного инвестора. Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях - соблюдая на равных нормы и правила карантина. Вчера, я купил кофе и молочных коктейль в окне "Макдональдс" и поддержал в Кризис на 70 грн крупнейшую мировую корпорацию, а мог купить в киоске украинского ФОПа, дать ему выжить и поддержать его семью. Но его закрыли на карантин", - резюмував він.
но я за то, шобы строймагазины работали.
Вы хотите чтобы без работы остались еще и тысячи людей занимающихся ремонтами квартир и домов?! Как правило это маленькие бригады 1-3 человека, которые работают изолировано и пожизни в респираторах....т.е. вообще никак не способствуют распространению вируса.
Кроме того, что мне делать если у меня дома сгорела проводка/лампа/выключатель.. или лопнул шланг смесителя?! Отключать свет и воду и сидеть ждать окончания карантина?!
PS Я вообще против этого тупого карантина! Должно все работать но с некоторыми ограничениями (маски, количество народа...антисептики) Угробим ***** экономику и помрем от голода вместо вируса
Трамп устал от карантина. У американцев нет денег на оплату самоизоляции 25 марта 2020
чесно говоря риск заражения в Эпицентре мне видится минимальным - площадь огромная, при соблюдении масочного режима вполне возможно соблюдать дистанцию. Опасность заразиться меньше, чем в продуктовом магазине. А многие стройматериалы являются товаром первой необходимости - те же текущие краны, лопнувшие трубы, бойлеры и отопительные котлы, кровельные материалы при протекающей крыше и т.д.
Все строительные магазины и рынки в Украине закрыты, кроме Эпицентра.
Некоторые, имеющие онлайнмагазины работают в режиме адресной доставки.
почему закрыты книжные магазины? это просто тупо.
веломагазины ДОЛЖНЫ работать! это самый антикоронавирусный вид транспорта.
Постанова КМУ 211 (зі змінами):
2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.:
8) роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім: [...]
провадження діяльності з [...] ремонту офісної та комп'ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку,
А я в этой рыгаловке ничего не покупал и до карантина, а кофе варю дома в кофеварке. И вкуснее, и уж точно полезнее.
Одне питання:
Нам кажуть про кількість хворих і померлих від коронвірусу. Але нема ЖОДНОЇ статистики про загальну кількість померлих під час пандемії і загальну кількість померлих за такий самий період рік тому. Чи не виявиться, що ця кількість не змінилась? Або може навіть стала меньшою?