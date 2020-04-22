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 Політика України, Економіка
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 "Макдональдсу" можна, а маленьким кав'ярням - зась, - бізнесмен Давиденко про подвійні стандарти влади щодо бізнесу під час карантину

Унаслідок запровадженого карантину малий і середній бізнес в Україні опинився в несправедливому становищі, оскільки великі компанії ігнорують заборони, а дрібні підприємці змушені були закрити свій бізнес.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ написав директор мережі магазинів "Медтехніка" Олексій Давиденко. Наводимо мовою оригіналу.

"Ненавижу когда одним все, а другим закон. Когда все равны, но есть те кто равнее. Вот вам ДВА простых примера, которые меня убивают. Вчера, гуляя по Крещатику обнаружил, что все магазины электроники спокойно работают. Нет вопросов. Работают как салоны связи. В "Алло" посетители выбирают звуковые колонки и электросамокаты. В "Цитрусе" при мне купили мотороллер, выбирали игровую приставку и присматривались к наушникам. В оба магазина заходили десятки посетителей. Да, вход только в масках. Да, при входе антисептики Да, уборщица протирает ручки дверей и моет пол. Конечно в этом нет ничего плохого и я рад, что у них есть работа. Но скажите. Разве магазин мебели, магазин света или магазины посуды не готовы были бы так же соблюдать строгий режим на входе?! Ради того чтобы хоть что-то продавать, хоть кому-то платить зарплату и хоть как-то продержаться на плаву. Конечно, были бы готовы - но для них действует карантин и запрет на торговлю. Почему одним большим и известным прямо в центре столицы на Крещатике можно впускать покупателей в зал и продавать мопеды, а другим маленьким и средним по всей стране нельзя продавать паркет, шторы или диваны?!" - розповів він.

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"Закрыли все киоски продажи кофе в разовых стаканчиках. В каждом городе. Тысячи - услышьте тысячи малых предпринимателей остались без работы, а вместе с ними без работы остались молодые ребята баристы и продавцы имевшие хоть какую-то работу. Ну ок! В окно продавать кофе нельзя!!! Блядь. Так что ж вы тогда не закрыли продажу кофе в таких же стаканчиках в ОКНО на Макдрайве "Макдональдса" Почему я вчера подъезжаю к окну "Мака" и спокойно покупаю точно в таком стакане кофе и мне его продают из окна?!? Почему мировому гиганту "Макдональдс" можно в окно продавать кофе, а своей украинской малюсенькой кофейне состоящей из трёх сотрудников кормящих 3 семьи - нельзя?!" - додав  Давиденко.

"Я не представляю какую физическую боль должен чувствовать владелец кофейного киоска или маленького магазина сидя уже месяц без работы и видя эту несправедливость. Несправедливость. Это когда кому-то большому, известному и со связями можно - а тебе, такому же, но обычному без связей, денег и взяток - нельзя. Не издевайтесь над малым и средним бизнесом - у них нет денег в носке, нет подушки и нет западного инвестора. Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях - соблюдая на равных нормы и правила карантина. Вчера, я купил кофе и молочных коктейль в окне "Макдональдс" и поддержал в Кризис на 70 грн крупнейшую мировую корпорацию, а мог купить в киоске украинского ФОПа, дать ему выжить и поддержать его семью. Но его закрыли на карантин", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190630
 
   
 Топ коментарі
 
Сделели малий бизнес вместе.
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почекайте..скоро уся країна буде рятувати збіднілого ахмета та інших бізнесових геніїв від олігархата..але він потім роздасть пару тисяч продуктових наборів..усьо по чесноку..
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меня больше всего раздражает работа - Эпицентров по всей стране ............
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меня больше всего раздражает работа - Эпицентров по всей стране ............
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их то же - но Эпицентр это показатель - ну как для меня - плати деньги и работай
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в эпиках щас продают только бытовую химию и товары сад-огород. остальные отделы закрыты. незнаю, мож не кругом...

но я за то, шобы строймагазины работали.
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мы уберем еще за деньги всех конкурентов - ФАКТ
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А меня нет!
Вы хотите чтобы без работы остались еще и тысячи людей занимающихся ремонтами квартир и домов?! Как правило это маленькие бригады 1-3 человека, которые работают изолировано и пожизни в респираторах....т.е. вообще никак не способствуют распространению вируса.
Кроме того, что мне делать если у меня дома сгорела проводка/лампа/выключатель.. или лопнул шланг смесителя?! Отключать свет и воду и сидеть ждать окончания карантина?!

PS Я вообще против этого тупого карантина! Должно все работать но с некоторыми ограничениями (маски, количество народа...антисептики) Угробим ***** экономику и помрем от голода вместо вируса
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Зараз ідуть ремонти навчальних закладів. Люди повигравали тендери, а уявіть, що матеріалів немає. Прострочка здачі об'єкту...
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За сутки в США зафиксированы 2 804 смерти от COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии.22.04.20 08:31

Трамп устал от карантина. У американцев нет денег на оплату самоизоляции 25 марта 2020
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Все правильно. Только вопрос в том, почему можно работать эпицентрам, а другим нельзя
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почему раздражает? работа магазинов, торгующих стройматериалами разрешена.
чесно говоря риск заражения в Эпицентре мне видится минимальным - площадь огромная, при соблюдении масочного режима вполне возможно соблюдать дистанцию. Опасность заразиться меньше, чем в продуктовом магазине. А многие стройматериалы являются товаром первой необходимости - те же текущие краны, лопнувшие трубы, бойлеры и отопительные котлы, кровельные материалы при протекающей крыше и т.д.
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А где вы живете, в РФ?
Все строительные магазины и рынки в Украине закрыты, кроме Эпицентра.
Некоторые, имеющие онлайнмагазины работают в режиме адресной доставки.
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плять, в какой рф, шо ты несешь. я живу в Киеве. я говорю о том, что работу строительных магазинов разрешил Кабмин уже несколько дней как
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там все не первой необходимости огорожено. а вообще отлично что работает, можно лампочку или батарейку купить
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Так строительные и садовые магазины во всем цивилизованном мире не закрывали на карантин. Не налегай на огненную воду и будет тебе счастье. Протрезвеешь, включи мосх, может поймешь почему их нельзя было закрыть. Хотя..... "поймешь" это явно не твой случай. Так что завидуй молча. "Макдональдсу" можна, а маленьким кав'ярням - зась, - бізнесмен Давиденко про подвійні стандарти влади щодо бізнесу під час карантину - Цензор.НЕТ 210
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насколько помню британские лэндскейпинг центры жаловались, что им каюк, так как они закрыты, а растения отцветут и все
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Ну у них Джонсон рулит, это их проблемы. "Макдональдсу" можна, а маленьким кав'ярням - зась, - бізнесмен Давиденко про подвійні стандарти влади щодо бізнесу під час карантину - Цензор.НЕТ 2284. А на континенте сразу сказали, что природе не объяснишь, мол карантин. Сады-огороды надо обрабатывать. Кроме того сейчас в Германии например бум ремонтов. Даже была рекомендация всем мелким кафе, барам, парикмахерским и со. использовать время карантина для "приведения хозяйства в порядок". Условия карантина это не нарушает, зато потом время на это тратить не придётся.
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а я за то, шобы все магазины стройматериалов работали. очередей ни за люстрами, ни за унитазами не наблюдается. и через мешок цемента риск заражения минимальный... зато это тема удержать людей дома. мож кто таки решит реализовать давние планы переклеить обои в прихожей... или типтого.

почему закрыты книжные магазины? это просто тупо.
веломагазины ДОЛЖНЫ работать! это самый антикоронавирусный вид транспорта.
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почекайте..скоро уся країна буде рятувати збіднілого ахмета та інших бізнесових геніїв від олігархата..але він потім роздасть пару тисяч продуктових наборів..усьо по чесноку..
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а тоді ще раз Албанії грошенят підкинуть (деравним коштом)
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думаю такими крихтами ахмета не врятувати..там мова піде про десятки, якщо не сотні "албаній"..і буде усім людям щастя..перелік людей буде оголошено додатково..
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по всему миру выходят на протесты, иначе голодная смерть
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Маленький магазин-мастерская по ремонту и обслуге компов. ФОП, работаю один. Опыт больше 20 лет. Постоянников много. Второй месяц закрыт. Разовые заработки по звонку. Что дальше?
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вам уже разрешили работать.
Постанова КМУ 211 (зі змінами):
2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.:

8) роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім: [...]

провадження діяльності з [...] ремонту офісної та комп'ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку,
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"...я купил кофе и молочных коктейль в окне "Макдональдс"

А я в этой рыгаловке ничего не покупал и до карантина, а кофе варю дома в кофеварке. И вкуснее, и уж точно полезнее. "Макдональдс" можно, а маленьким кофейням нет, - бизнесмен Давиденко о двойных стандартах властей по отношению к бизнесу во время карантина - Цензор.НЕТ 4872
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Да ежу понятно, что цель зебилов:снести весь малый и средний бизнес и угрохать полностью экономику страны.
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Нужно создать шум. Петиции, возмущение и так далее. Тысячи голосов - это сила. Попробовать хоть можно
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Цей вірус придумали глобалісти(транснаціональні компанії). Світ на їх думку має поділитись на дві частини - мультімільярдери і всі інші, що на них працюють. Середнього класу на їх думку бути не має. Бо середній клас не купиш за шмат ковбаси з хлібом.
Одне питання:
Нам кажуть про кількість хворих і померлих від коронвірусу. Але нема ЖОДНОЇ статистики про загальну кількість померлих під час пандемії і загальну кількість померлих за такий самий період рік тому. Чи не виявиться, що ця кількість не змінилась? Або може навіть стала меньшою?
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Что ты мелешь? Все производство позакрывалось. Гиганты Renault и Fiat позакрывали заводы. Нефть упала до минимума. Вся отрасль в Штатах на грани закрытия. Там только за месяц умерло 50 тыс. человек от вируса. И каждый день количество заболевших и умерших только увеличивается. Все что остается сказать это спасибо Совку за прививку, и вся восточная Европа должна сказать. Потому что у нас было бы то же самое. Благодаря этому Лукашенко может фраером ходить. Но у нас нет никакого поизводства, потому мы ничего не значим. А мир на грани краха.
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ЗЕро воплощает в жизнь мечту Азарова: к новому году пожать руку ПОСЛЕДНЕМУ предпринимателю. Ну чем не реванш?
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Скоро весь этот карантинный беспредел признают незаконным, и тогда малым предпринимателям можно будет отстоять свои интересы в суде! Шмыгаль и Ляшко, а возможно и Гарант ( который не смог гарантировать конституционные права) пускай из своего бездонного кармана возмещают убытки. Надеюсь у них есть эта самая "финансовая подушка". Я проверял- у меня нету!
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Єрмаки,Юзики,Шмигалі вже все "порішали"з корпораціями.Поступово окреслюється справжня мета інформдемії.
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ну закроют макдональдс, зашибись будет. и работает только макдрайв, другая ниша чем у киосков
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вопрос не в том, чтобы закрывать макдак, а в том чтобы разрешить другим работать
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Похоже "барыги" из бывшего совка везде одинаковые. Бесконечные жалобы, плач, требования чтобы власти о них позаботились. Как будто живут в какой-то Швеции или Швейцарии.


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в смысле? кто просит чтобы о них позаботились? просят РАЗРЕШИТЬ работать
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поддерживаю! и ни в части необходимости закрытия Макдака, а в части необходимости разрешения работать и мелким кофейням
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Взятки - все дело в них,кто имеет достойную крышу,тот работает,кто сам по себе,тот вне закона,все как при потрохе - покупай чинушку и властвуй над законом.
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при каком потрохе?? "Макдональдсу" можна, а маленьким кав'ярням - зась, - бізнесмен Давиденко про подвійні стандарти влади щодо бізнесу під час карантину - Цензор.НЕТ 6142 при зелебобе вы хотели сказать?
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Не придуряйся свинарчукоский порохобот.
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Скоро по развитию Украина станет певобытно-общинным обществом. Как фильм " Королевство кривых зеркал".
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