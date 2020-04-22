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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:лікарня (345) медицина (956) Мінздоров'я (1522) фінансування (602) Степанов Максим (188) медреформа (34)

 984 лікарні будуть недофінансовані в 2020 році, - Степанов

Зменшення фінансування деяких лікарень становитиме від 10% до 50%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, у зв'язку зі стартом другого етапу реформи системи охорони здоров'я всі заклади охорони здоров'я перейшли на іншу систему фінансування.

"Це міські лікарні, районні та обласні лікарні. Тобто вони фінансуються через Національну службу здоров'я за договорами на конкретні медпослуги. Під час аудиту з більш ніж 1600 договорів, укладених з медичними закладами по всій Україні, 984 лікарні мають дефіцит. Це означає, що вони отримають кошти в 2020 році менші, ніж це було в 2019 році", - сказав Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що зменшення фінансування деяких лікарень становитиме від 10% до 50%.

"У зоні особливого ризику недостатнього фінансування галузі перебуває протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні, екстрена медична допомога та спеціалізовані медичні напрямки", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190628
 
 
 Топ коментарі
 
поздравляю медиков, голосуя по-приколу год назад, они сделали себя вместе.
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Супрун вам продовжує псувати штанці? Розкрадає засоби захисту. Не фінансує медицину. Призначає тупих наступників
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Это было понятно еще в конце 2019 года, когда такой бюджет принимали

984 больницы будут недофинансированы в 2020 году, - Степанов - Цензор.НЕТ 8616
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Фух! Аж полегшало, нарешті правда про вашу роботу зєбільнячу.
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поздравляю медиков, голосуя по-приколу год назад, они сделали себя вместе.
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это всё плоды руководства Супрун и её рехформа по убийству Украинской медицины за 3.5 года.
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Да конечно. Это Супрун уменьшила финансирование медицины? Или может уже Зеля?
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Ботяра, мимо кассы. Зебилы по методу Азирова валят на пАпередников. А если бы и был косяк в реформе Супрун, то что мешало зеленому быдлу его исправить за целый год, имея всю полноту власти??
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Логика и зебилы -- вещи несовместимые.
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ЭТО РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМ ПОРОШЕНКО. СОЕВЫЕ, НЕ ОТМОЕТЕСЬ
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ты чей: от зелескота или петушариесосов?
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в связи со стартом второго этапа системы здравоохранения все учреждения здравоохранения перешли на другую систему финансирования. Источник: https://censor.net.ua/n3190628

привіт хипозі..не забудьте їй подякувати та лайкнути пару дебільних постів на пейсбуку, про те, як треба витирати дупу в умовах дехвіциту туалетного паперу..якраз її рівень порад..
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21 апреля генеральный директор областной реабилитационной больнице в Днепре Инесса Шевченко объявила голодовку - так протестует против второго этапа украинской медреформы

Из-за реформы, которая началась с 1 апреля, врачи страны не получат заработной платы. Ччтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 миллиард 330 миллионов государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 миллионов, то есть в 4,5 раза меньше", - пояснила ситуацию Шевченко.

А кстати за кого там врачи голосовали? И это в Днепре❗️❗️❗️ Что в моногородах будет мне страшно даже подумать ( пишу как врач хотя и в прошлом).
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Рехформа супрун в действии и действительности, а тут такие продолжатели распила бюджетных 107 миллиардов на медицину с смотрящим кРадуцим!
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Супрун вам продовжує псувати штанці? Розкрадає засоби захисту. Не фінансує медицину. Призначає тупих наступників
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Основная причина - недофинансирование из бюджета. Зарплата и та за март выплачена на 63%. Зеля в очередной раз пообещал закрыть все долги через неделю. Бубочка хочет тупо переложить финансирование медицины на местные органы власти, при этом предварительно ободрав до нитки местные бюджеты.
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Во время аудита из более чем 1600 договоров, заключенных с медучреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Это означает.............. вот дальше текст должен быть другим. Это означает, что эти больницы и их персонал не соответствуют нормам готовности оказывать услуги на должном уровне,. Но виновата конечно Супрун и никак иначе.
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Да все они проклятые папередники виноваты, куда без них на себя не свалишь.
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Это было понятно еще в конце 2019 года, когда такой бюджет принимали

984 больницы будут недофинансированы в 2020 году, - Степанов - Цензор.НЕТ 8616
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"В зоне особого риска недостаточного финансирования отрасли находится противотуберкулезная служба..." Зебилы, а вы хоть знаете, сколько мрёт от туберкулёза и сколько- от коронавируса? И если один коронавирусный заражает в среднем 1-2, то туберкулёзник может заразить десятки. 984 лікарні будуть недофінансовані в 2020 році, - Степанов - Цензор.НЕТ 2623
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СуПРуН не причём!!! Не виноватая она!!!! Реформа сама пришла!
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ЧУШЬ. СУТЬ РЕФОРМ СУПРУН - КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ, ПРИЧЕМ В УЩЕРБ ОТДЕЛЬНЫМ ЕЕ ОТРАСЛЯМ! СОЕВЫЕ, НЕ ОТМОЕТЕСЬ!
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Врешь. Причем сильно тупо. Тебе поможет только этот "дохтур-смерть"

984 лікарні будуть недофінансовані в 2020 році, - Степанов - Цензор.НЕТ 922
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Що сталося, де гроші, Зін? хтось наживається на крові. Владімір Ссанич - барига.
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Жити, хворіти та лікуватись в цій країні небажано. Краще швидко помирати.
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зеленский в два раза увеличил расходы на свое содержание, также увеличиены в бюджете 2020 зарплаты и пенсии мусорам, судьям, прокурвам... и это все сделано засчет уменьшения бюджета медицины в том числе. шо зебилы, супрун опять виновата?
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