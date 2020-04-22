 984 лікарні будуть недофінансовані в 2020 році, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.
За його словами, у зв'язку зі стартом другого етапу реформи системи охорони здоров'я всі заклади охорони здоров'я перейшли на іншу систему фінансування.
"Це міські лікарні, районні та обласні лікарні. Тобто вони фінансуються через Національну службу здоров'я за договорами на конкретні медпослуги. Під час аудиту з більш ніж 1600 договорів, укладених з медичними закладами по всій Україні, 984 лікарні мають дефіцит. Це означає, що вони отримають кошти в 2020 році менші, ніж це було в 2019 році", - сказав Степанов.
Глава МОЗ зазначив, що зменшення фінансування деяких лікарень становитиме від 10% до 50%.
"У зоні особливого ризику недостатнього фінансування галузі перебуває протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні, екстрена медична допомога та спеціалізовані медичні напрямки", - додав він.
привіт хипозі..не забудьте їй подякувати та лайкнути пару дебільних постів на пейсбуку, про те, як треба витирати дупу в умовах дехвіциту туалетного паперу..якраз її рівень порад..
Из-за реформы, которая началась с 1 апреля, врачи страны не получат заработной платы. Ччтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 миллиард 330 миллионов государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 миллионов, то есть в 4,5 раза меньше", - пояснила ситуацию Шевченко.
А кстати за кого там врачи голосовали? И это в Днепре❗️❗️❗️ Что в моногородах будет мне страшно даже подумать ( пишу как врач хотя и в прошлом).
https://www.liga.net/politics/articles/mify-ili-pravda-10-obvineniy-bogomolets-v-adres-suprun
https://www.unian.net/politics/10447338-pri-suprun-na-zakupke-lekarstv-sekonomili-800-millionov-rukovoditel-pacientskoy-organizacii-video.html