 984 лікарні будуть недофінансовані в 2020 році, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, у зв'язку зі стартом другого етапу реформи системи охорони здоров'я всі заклади охорони здоров'я перейшли на іншу систему фінансування.

"Це міські лікарні, районні та обласні лікарні. Тобто вони фінансуються через Національну службу здоров'я за договорами на конкретні медпослуги. Під час аудиту з більш ніж 1600 договорів, укладених з медичними закладами по всій Україні, 984 лікарні мають дефіцит. Це означає, що вони отримають кошти в 2020 році менші, ніж це було в 2019 році", - сказав Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що зменшення фінансування деяких лікарень становитиме від 10% до 50%.

"У зоні особливого ризику недостатнього фінансування галузі перебуває протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні, екстрена медична допомога та спеціалізовані медичні напрямки", - додав він.

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