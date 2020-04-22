 Бригади швидкої допомоги, що борються з COVID-19, фінансуватимуть за підвищеними розцінками, - Степанов

Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з рішенням, яке вже ухвалено на рівні закону, у нас фінансування бригад екстреної швидкої допомоги, які працюють із хворими на COVID-19, відбуватиметься за підвищеними розцінками. До них входить, зокрема, і підвищена заробітна плата до 300%. Є відповідні кошти, закладені в бюджеті. Тому всі без винятку бригади екстреної швидкої допомоги, які визначені для боротьби з COVID-19, будуть фінансуватися за підвищеними розцінками", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновниця швидкої допомоги Харкова Федорова нахамила волонтерам, які привезли засоби індивідуального захисту на одну з підстанцій, - бізнесмен Сапронов

Станом на ранок 22 квітня в Україні виявлено 6592 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. За добу кількість хворих зросла на 467.