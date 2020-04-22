EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  540  8
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3331) фінансування (602) швидка (95) Степанов Максим (194) COVID-19 (4192) коронавірус (2869)

 Бригади швидкої допомоги, що борються з COVID-19, фінансуватимуть за підвищеними розцінками, - Степанов

Усі бригади екстреної медичної допомоги, задіяні в боротьбі з коронавірусом, будуть фінансуватися за підвищеними розцінками. Кошти для цього закладені в держбюджеті.

Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з рішенням, яке вже ухвалено на рівні закону, у нас фінансування бригад екстреної швидкої допомоги, які працюють із хворими на COVID-19, відбуватиметься за підвищеними розцінками. До них входить, зокрема, і підвищена заробітна плата до 300%. Є відповідні кошти, закладені в бюджеті. Тому всі без винятку бригади екстреної швидкої допомоги, які визначені для боротьби з COVID-19, будуть фінансуватися за підвищеними розцінками", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновниця швидкої допомоги Харкова Федорова нахамила волонтерам, які привезли засоби індивідуального захисту на одну з підстанцій, - бізнесмен Сапронов

Станом на ранок 22 квітня в Україні виявлено 6592 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. За добу кількість хворих зросла на 467.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190626
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Такие новости перед карантином читать ещё имело смысл.
 показати весь коментар
 
 
Ага....очередная ложь. Женщина нейрохирург в Киеве...вложила в фейсбук выписку с карточки, аванс за апрель 1800 гривен . как то так в реальности.
 показати весь коментар
 
 
Отставить эти финансовые реверансы, вы с Джоном Ленноном по фамилии Супрун согласовали, а господин Степанов?
 показати весь коментар
 
 
а медсестра с должна получить инструкции от западных хозяев.
 показати весь коментар
 
О, як у вас все запущенно. Процівтанню, до цих пір, Супрун заважає? Не скалецька, не ємець, а Супрун. У вашому випадку, психіатри безсилі
 показати весь коментар
 
 
як і вчителям з пенсіонерами грошей дали. брехуни ви зєлєбобські. брехуни!
 показати весь коментар
 
 
Тошнит от этих "будут", "дуже скоро", "вже з наступного мiсяця". Хватит п..деть! УТРОМ ДЕНЬГИ - ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ! Сначала средства защиты для медсестры/врача, а потом допуск к работе. Нет экипировки для медперсонала - больница не работает. Бубочка и Ко, ПНХ с вашими обещаниями! Не болтаете, а делайТЕ!
 показати весь коментар
 
 
Ви їх хоч захисними костюмами забезпечте. З вашою "турботою про лікарів", скоро лікувати буде нікому
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору