 За період карантину в Україну повернулися майже 2 млн заробітчан. Ми хочемо їх залишити, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми дуже хотіли, щоб люди із заробітків повернулися додому. І за період карантину в Україну повернулися близько 2 мільйонів наших громадян, які були на заробітках і приїхали через втрату роботи. Ми цих людей ідентифікуємо як надзвичайно кваліфіковану, навчену в Європі робочу силу, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку.
Це люди, які були б, напевно, дуже корисними для розвитку економіки всередині держави. Тож, очевидно, треба їх зберегти. І тому ми сьогодні, в першу чергу, говоримо про створення нових робочих місць, а в другу чергу, паралельно, про те, що ми будемо кредитувати малий і середній бізнес під дуже вигідні умови. З мінімальною відсотковою ставкою на тривалий термін і з можливим відтермінуванням виплати тіла кредиту, щоб це був дійсно такий початковий кредит", - повідомив він.
Шмигаль зазначив, що цю програму в Кабміні називають "Нові гроші". Крім того, є кілька програм для підтримки і стимулювання вже існуючого бізнесу, щоб зберегти робочі місця: "Тобто для тих людей, які повернулися із заробітків, які хочуть і можуть почати свою справу в Україні, ми і будемо створювати ці умови".
"Дійсно, вже відомо про два випадки в Європі, коли роботодавці, а саме – аграрії, організовували чартери, щоб перевозити робочу силу з інших країн. Але в нас фактично закритий кордон. Ми хочемо спробувати залишити людей в Україні, і докладемо для цього максимум зусиль. В Україні також повно роботи.
Тож політичний і моральний підходи саме такі, і тому перемовин про те, щоб вивезти кудись людей на роботи ми не вели й не ведемо. Ні на офіційному, ні на неофіційному рівні. Навіть на рівні між приватними компаніями мені не відомо про таке", - сказав прем'єр.
Водночас Шмигаль наголосив, що зарплата в 600 у.о. в Україні для тих, хто за кордоном заробляв 1000 у.о., може стати приводом для того, щоб не повертатися на заробітки.
"За нашими розрахунками, саме бізнес буде створювати ті робочі місця, куди зможуть піти якісні і продуктивні люди, які повернулися з Європи. При цьому, за нашими розрахунками й очікуваннями, якщо різниця між заробітною платою в Європі та Україні становить 300-400 євро, то люди не вирішують їхати на заробітки.
Наприклад, якщо людина там отримувала $ 1000, а тут може заробляти 600 умовних одиниць в еквіваленті, то вона вирішить не їхати на заробітки, а залишиться тут. Це такий психологічний розрив. Те, що витрачається на проживання, власне утримання там тощо. Тому їм краще отримувати 600 умовних одиниць вдома, ніж 1000 умовних одиниць десь на заробітках", - повідомив глава Кабміну.
тут ще пару тижнів і голодні бунти почнуться..у цих людей одна надія - втекти світ за очі..
Больше. 2 млн заробитчан, о которых говорит Шмыгаль - это только половина от вернувшихся, многие приехали до начала карантина. Причем у погранцов все цифири были и есть - но: колоссальная гостайна.
Возвращение количественно шло крайне неравномерно. Основной массив возвращающихся попал в Украину в период с 10 по 20 марта - 143 277 человек.
Только никому ни слова.
Германия обычно привлекала 300 тыс чел на сельхоз работы, в основном из Румынии и Польши. в этом году пока есть разрешение на привлечение 80 тыс чел. В других странах полагаю - похоже.
Цуко кормильцы засратые...
Потому что на рынке труда ты вряд ли сможешь составить им конкуренцию.
Так что скорее это ты будешь сидеть на пособиях и их шее, если они останутся.
Я, например, несмотря на несколько международных сертификаций, пока не рискну. Меня пока не настолько допекло, чтобы бросить все тут и ехать туда начинать с нуля.
Ты хочешь сказать, что в нашей жлобятне более высокие требования, чем в ЕС?
Какой %% таких от общего количества гастов? полагаю, 10%
К
Пан Шмигаль - справа не тільки в грошах, а у відчутті де ти знаходишся. Коли вулиці чисті, коли на вулицях немає банд гопників тому що там поліція а не міліція. Коли тихо спокійно стабільно приємно і за законом. І таке інше.
Допоки пани українські цього не зрозуміють то люди бдуть їхати.
Желание хорошее и, вроде бы, правильные слова говорит!
НО, как показывает практика, не то что что-то создать, а сохранить то, что имеют, это ОПГ и не может, а самое главное - не хочет!!!
Так что к чему был этот очередной высер, а ля 40% ВВП, - не понятно.
А бы заполнить эфир, имитируя бурную деятельность!
Уже ситуация как при совке: власть говорит, что будет все хорошо - значит спасайся, кто может!!!