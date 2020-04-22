EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Суспільство
  2923  67
Все про:робота (164) заробітчани (294) Денис Шмигаль (245)

 За період карантину в Україну повернулися майже 2 млн заробітчан. Ми хочемо їх залишити, - Шмигаль

За період карантину в Україну повернулися близько 2 млн громадян, які перебували на заробітках і приїхали через втрату роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми дуже хотіли, щоб люди із заробітків повернулися додому. І за період карантину в Україну повернулися близько 2 мільйонів наших громадян, які були на заробітках і приїхали через втрату роботи. Ми цих людей ідентифікуємо як надзвичайно кваліфіковану, навчену в Європі робочу силу, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку.

Це люди, які були б, напевно, дуже корисними для розвитку економіки всередині держави. Тож, очевидно, треба їх зберегти. І тому ми сьогодні, в першу чергу, говоримо про створення нових робочих місць, а в другу чергу, паралельно, про те, що ми будемо кредитувати малий і середній бізнес під дуже вигідні умови. З мінімальною відсотковою ставкою на тривалий термін і з можливим відтермінуванням виплати тіла кредиту, щоб це був дійсно такий початковий кредит", - повідомив він.

Шмигаль зазначив, що цю програму в Кабміні називають "Нові гроші". Крім того, є кілька програм для підтримки і стимулювання вже існуючого бізнесу, щоб зберегти робочі місця: "Тобто для тих людей, які повернулися із заробітків, які хочуть і можуть почати свою справу в Україні, ми і будемо створювати ці умови".

"Дійсно, вже відомо про два випадки в Європі, коли роботодавці, а саме – аграрії, організовували чартери, щоб перевозити робочу силу з інших країн. Але в нас фактично закритий кордон. Ми хочемо спробувати залишити людей в Україні, і докладемо для цього максимум зусиль. В Україні також повно роботи.

Тож політичний і моральний підходи саме такі, і тому перемовин про те, щоб вивезти кудись людей на роботи ми не вели й не ведемо. Ні на офіційному, ні на неофіційному рівні. Навіть на рівні між приватними компаніями мені не відомо про таке", - сказав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівництвом доріг мають займатися українські фахівці, - Шмигаль про боротьбу з коронакризою

Водночас Шмигаль наголосив, що зарплата в 600 у.о. в Україні для тих, хто за кордоном заробляв 1000 у.о., може стати приводом для того, щоб не повертатися на заробітки.

"За нашими розрахунками, саме бізнес буде створювати ті робочі місця, куди зможуть піти якісні і продуктивні люди, які повернулися з Європи. При цьому, за нашими розрахунками й очікуваннями, якщо різниця між заробітною платою в Європі та Україні становить 300-400 євро, то люди не вирішують їхати на заробітки.

Наприклад, якщо людина там отримувала $ 1000, а тут може заробляти 600 умовних одиниць в еквіваленті, то вона вирішить не їхати на заробітки, а залишиться тут. Це такий психологічний розрив. Те, що витрачається на проживання, власне утримання там тощо. Тому їм краще отримувати 600 умовних одиниць вдома, ніж 1000 умовних одиниць десь на заробітках", - повідомив глава Кабміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190625
 
 
 Топ коментарі
 
Да фиг вы убедите людей, работавших в ЕС, остаться в вашем дурдоме ради сказок, легенд и тостов.
 показати весь коментар
 
Ти реально хворий? Ти їх спитав дурбецел ?
 показати весь коментар
 
дійсно дебіл.. За период карантина в Украину вернулись около 2 млн заробитчан. Мы хотим их оставить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 219
тут ще пару тижнів і голодні бунти почнуться..у цих людей одна надія - втекти світ за очі..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
дійсно дебіл.. За период карантина в Украину вернулись около 2 млн заробитчан. Мы хотим их оставить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 219
тут ще пару тижнів і голодні бунти почнуться..у цих людей одна надія - втекти світ за очі..
 показати весь коментар
 
 
Плюс два миллиона безработных.
Больше. 2 млн заробитчан, о которых говорит Шмыгаль - это только половина от вернувшихся, многие приехали до начала карантина. Причем у погранцов все цифири были и есть - но: колоссальная гостайна.
 показати весь коментар
 
 
За период с 01.01.по 01.04.2020 г. в Украину вернулось 179 809 человек. В основном из Европы -140 250 человек ( около 78 %)..
Возвращение количественно шло крайне неравномерно. Основной массив возвращающихся попал в Украину в период с 10 по 20 марта - 143 277 человек.
Только никому ни слова.

 показати весь коментар
 
 
Да фиг вы убедите людей, работавших в ЕС, остаться в вашем дурдоме ради сказок, легенд и тостов.
 показати весь коментар
 
 
Ты что думаешь нет работы в европе??
Германия обычно привлекала 300 тыс чел на сельхоз работы, в основном из Румынии и Польши. в этом году пока есть разрешение на привлечение 80 тыс чел. В других странах полагаю - похоже.
 показати весь коментар
 
 
это у нас зебилы будут продлевать карантин вечно. в нормальных странах нужны рабочие руки.
 показати весь коментар
 
 
На вашей шее? За период карантина в Украину вернулись около 2 млн заробитчан. Мы хотим их оставить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9030

Цуко кормильцы засратые...
 показати весь коментар
 
 
Тебе не приходило в голову, что, если их не выпустят, то пострадаешь ты, а не они?
Потому что на рынке труда ты вряд ли сможешь составить им конкуренцию.

Так что скорее это ты будешь сидеть на пособиях и их шее, если они останутся.
 показати весь коментар
 
 
Далеко не факт. Выехали именно те, кто не смог найти приемлемый заработок в Украине. Причем большинство работает в Европе на низкоквалифицированном труде. Те кто имеет квалификацию и подтвердил дипломы уже давно имеют в странах ЕС вид на жительство. И те точно не вернулись в Украину и не собираются возвращаться.
 показати весь коментар
 
 
Выехали те, кто мог быть полезен в ЕС.
Я, например, несмотря на несколько международных сертификаций, пока не рискну. Меня пока не настолько допекло, чтобы бросить все тут и ехать туда начинать с нуля.

Ты хочешь сказать, что в нашей жлобятне более высокие требования, чем в ЕС?
 показати весь коментар
 
 
А ты посмотри на сайтах объявления работодателей и требования к соискателям. Прозреешь. Вплоть до абсурдов типа главный бухгалтер - уборщица по совместительству с знанием английского на уровне разговорного на минималку. Это первое. Ну и второе. Вот ты к примеру здесь остался равно впрочем как и я потому как уровень наших зарплат пока позволяет здесь прожить. И ты считаешь, что нас вот уволят и возьмут неизвестно кого со стороны, который завтра развернется и опять уедет в ЕС?
 показати весь коментар
 
 
Те кто имеет квалификацию и подтвердил дипломы уже давно имеют в странах ЕС вид на жительство.

Какой %% таких от общего количества гастов? полагаю, 10%
 показати весь коментар
 
А я и не говорил о высоком проценте. Я говорил что вернулись именно те кто и ранее в Украине работу нормальную не мог найти и которые поехали на низкоквалифицированный труд.
 показати весь коментар
 
Скажи, а что в твоем понятии ?низкоквалифицированный труд"? Просто интересно.
 показати весь коментар
 
я сказал что их в скором времени в европу не впустят ! не нужно перекручивать ..
 показати весь коментар
 
 
Ну почему же. Та же Польша вроде как в мае уже планирует границы открывать.
 показати весь коментар
 
 
Так что тут больше вопрос беспокоит выпустят ли наши.
 показати весь коментар
 
 
хахахаха. Ти прямо годувальник нації. Що б вони без тебе робили. а так хоть приїдуть і зразу сядуть на шию
 показати весь коментар
 
ты в курсе сколько их уже поставало на биржу труда ? тут строители, посудомойки и сиделки и нахрен никому не нужны .. а вот налоги здесь плачу я !
 показати весь коментар
 
 
Какое там, только закончится эпидемия - попрут назад по европам. И обязательно будут учить оттуда как правильно жить в Украине.
 показати весь коментар
 
 
А ти не вчи як правильно жити в Україні. За период карантина в Украину вернулись около 2 млн заробитчан. Мы хотим их оставить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5153
 показати весь коментар
 
 
Это точно. Как только переходят через границу очень многие сразу рассказывают что и как и вообще они по ошибке родились в Украине, но теперь все исправили.
 показати весь коментар
 
 
ну ось зелені недоумки марять залізним занавісом як в сесесері
 показати весь коментар
 
 
Я вже не знаю що й думати.....Може краще того чорта на самокаті повернути назад?
 показати весь коментар
 
 
Ну он хотя бы потешный был. А этот какой-то унылый.
 показати весь коментар
 
В истории есть масса вариантов, конлагеря. трудовые коллонии, по принципу строй отрядов, на вредные каменоломни и производства за еду и одежду.......Ну и НИКОГО не выпущать!
 показати весь коментар
 
 
Ну-ну. Можно конечно в паровом котле крышку зажимать и закручивать гайки. Только результат известен заранее. Наши все правительства так по ценам спешили в Европу, что теперь чтобы прожить в Украине по европейским ценам люди едут в Европу за европейскими зарплатами. Все логично.
 показати весь коментар
 
 
Трудовые армии, как при Сталине. И не вольный и не заключенный.
 показати весь коментар
 
 
Ну ещё забрать паспорта и прочие документы, выдать справки......
 показати весь коментар
 
 
И застучали молотки строителей по всей Украине и загудели сборочные конвееры по областным и районным центрам Страны и заворочались тяжелые землеройные машины и подъемные краны и... тут Шмыгаль проснулся. И понял что проще повесить замок на границу и не париться сильно.
 показати весь коментар
 
 
Ну да,жена с воевудским зезволением ждет не дождется когда откроют консульства.Что за бред.
К
 показати весь коментар
 
 
Пан Шмыгаль, так кто же против остаться - снизьте налоги, обеспечьте 2000000 рабочих мест с заработком в 1500-2500 евро в месяц, прекратите воровать деньги из бюджета, начните поднимать экономику в Украине, а не в оффшорах и все останутся...
 показати весь коментар
 
 
на 6000 грн?! давайте следующего премьера. этот кончился.
 показати весь коментар
 
 
Ви ж все чого торкнетесь, нищите. Зовнішню політику. Армію. Економіку. Що ви можете запропонувати? У вас є робота для цих людей? Маніпулятьри сра.і
 показати весь коментар
 
 
вернулась в основном неквалифицированная рабочая сила, Не испытывайте иллюзий.
 показати весь коментар
 
 
В государственной Биржи труда всего 55000 вакансий. Скрытая безработица после начала карантина 2,5 миллионов, официальная 500 тысячь. Им с России героин подкинули?
 показати весь коментар
 
 
чтобы исполнить такую хотелку,зебилы должны через ВР восстановить крепостное право..
 показати весь коментар
 
 
О,кретин вважає що 8000гривень і 600баксів це ті самі гроші,і що в Україні проживання,харчування,проїзд,одяг та решту послуг та товарів видається безплатно.Трішки не так,там де отримують 1000 євро то там все це дешевше,а де 2000-3000 то можливо і є різниця,яка покривається однією сотнею.
 показати весь коментар
 
 
Этот Ыканамист давно заглядывал на сайт своего минфина? В феврале даже до 11000 грязными (грубо 400 у.е.) зарплата не дотягивала в феврале. И это с учетом зарплат депутатов, судей и т.д. Думаю, что после карантина зарплаты подупадут наверняка. За границей же люди получают до полутора тысяч условных единиц чистыми. При этом имея более комфортные условия труда.
 показати весь коментар
 
 
а выглядит все как-то иначе, по телевизору для МВФ, прочих кредиторов картинка красивая преподносится, а на самом деле сидят в ВР 500 рыл с заработками на уровне прожиточного максимума и рассказывают людям какой должен быть прожиточный минимум...а не кажется ли вам, "уважаемые" чинуши, министры и прочие приближенные к депутатам рожи, что вы уже порядком охренели, а не пора бы вас уже раскуркуливать и заставить вернуть стране наворованное у народа за столько лет?!
 показати весь коментар
 
 
Я маю сумніви що багато людей яки пожили і попрацювали в цивілізації захочуть працювати на хамських бандитів.

Пан Шмигаль - справа не тільки в грошах, а у відчутті де ти знаходишся. Коли вулиці чисті, коли на вулицях немає банд гопників тому що там поліція а не міліція. Коли тихо спокійно стабільно приємно і за законом. І таке інше.

Допоки пани українські цього не зрозуміють то люди бдуть їхати.
 показати весь коментар
 
 
Ох и дурак. Он хочет за 6-8 тысяч зарплаты оставить. Так это ещё и максимальная зарплата для провинции. Не, точно дурак.
 показати весь коментар
 
 
Хотим,но про условия промолчим. хотя нет,у нас есть доска почета. Кто хочет повисеть?
 показати весь коментар
 
 
Шмыгаль, даже при равной зарплате работать на Зелю, Беню и Ахметку я не буду принципиально. И то же самое тебе скажут не менее 90% временно вернувшихся украинцев. За период карантина в Украину вернулись около 2 млн заробитчан. Мы хотим их оставить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 680
 показати весь коментар
 
 
ну де того шмигаля хто знайшов,поперше чому тисяча? а подруге з цінами в україні потрібно уже утримувати хочаб стількиж.....на600 доларів в україні можна купити як на 400 в європі,так що ніхто за 600 тут не лишиться
 показати весь коментар
 
 
Так оставьте! Создайте рабочие места и сделайте конкурентные зарплаты!
 показати весь коментар
 
 
Вот почему возле зеленой макаки собираются исключительно полезные идиоты всех мастей?
 показати весь коментар
 
 
Ну мене Шмигаль точно не запряже більше.
 показати весь коментар
 
 
Шмигаль дума що всі поїхали тільки із за грошей. Та в нашій грязній, бандитській Україні з тупим керівництвом вже неможливо жити. Мої знайомі в Польші отримують десь 15 тис грн. тут отримували більше, і їх назад не загониш.
 показати весь коментар
 
 
Трындит как дышит!
Желание хорошее и, вроде бы, правильные слова говорит!
НО, как показывает практика, не то что что-то создать, а сохранить то, что имеют, это ОПГ и не может, а самое главное - не хочет!!!
Так что к чему был этот очередной высер, а ля 40% ВВП, - не понятно.
А бы заполнить эфир, имитируя бурную деятельность!
Уже ситуация как при совке: власть говорит, что будет все хорошо - значит спасайся, кто может!!!
 показати весь коментар
 
 
Украину реально несут на кладбище государств. Думаю, как только откроют границы, почти все мужское трудоспособное население выедет на заработки. А если границы не откроют, здесь будет жесткий хаос на почве безисходности. У Зеленского и его долбо#в есть реальный исторический шанс быть растоптаными толпой в буквальном смысле слова. 😎
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору