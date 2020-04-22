 За період карантину в Україну повернулися майже 2 млн заробітчан. Ми хочемо їх залишити, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми дуже хотіли, щоб люди із заробітків повернулися додому. І за період карантину в Україну повернулися близько 2 мільйонів наших громадян, які були на заробітках і приїхали через втрату роботи. Ми цих людей ідентифікуємо як надзвичайно кваліфіковану, навчену в Європі робочу силу, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку.

Це люди, які були б, напевно, дуже корисними для розвитку економіки всередині держави. Тож, очевидно, треба їх зберегти. І тому ми сьогодні, в першу чергу, говоримо про створення нових робочих місць, а в другу чергу, паралельно, про те, що ми будемо кредитувати малий і середній бізнес під дуже вигідні умови. З мінімальною відсотковою ставкою на тривалий термін і з можливим відтермінуванням виплати тіла кредиту, щоб це був дійсно такий початковий кредит", - повідомив він.

Шмигаль зазначив, що цю програму в Кабміні називають "Нові гроші". Крім того, є кілька програм для підтримки і стимулювання вже існуючого бізнесу, щоб зберегти робочі місця: "Тобто для тих людей, які повернулися із заробітків, які хочуть і можуть почати свою справу в Україні, ми і будемо створювати ці умови".

"Дійсно, вже відомо про два випадки в Європі, коли роботодавці, а саме – аграрії, організовували чартери, щоб перевозити робочу силу з інших країн. Але в нас фактично закритий кордон. Ми хочемо спробувати залишити людей в Україні, і докладемо для цього максимум зусиль. В Україні також повно роботи.

Тож політичний і моральний підходи саме такі, і тому перемовин про те, щоб вивезти кудись людей на роботи ми не вели й не ведемо. Ні на офіційному, ні на неофіційному рівні. Навіть на рівні між приватними компаніями мені не відомо про таке", - сказав прем'єр.

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Водночас Шмигаль наголосив, що зарплата в 600 у.о. в Україні для тих, хто за кордоном заробляв 1000 у.о., може стати приводом для того, щоб не повертатися на заробітки.

"За нашими розрахунками, саме бізнес буде створювати ті робочі місця, куди зможуть піти якісні і продуктивні люди, які повернулися з Європи. При цьому, за нашими розрахунками й очікуваннями, якщо різниця між заробітною платою в Європі та Україні становить 300-400 євро, то люди не вирішують їхати на заробітки.

Наприклад, якщо людина там отримувала $ 1000, а тут може заробляти 600 умовних одиниць в еквіваленті, то вона вирішить не їхати на заробітки, а залишиться тут. Це такий психологічний розрив. Те, що витрачається на проживання, власне утримання там тощо. Тому їм краще отримувати 600 умовних одиниць вдома, ніж 1000 умовних одиниць десь на заробітках", - повідомив глава Кабміну.