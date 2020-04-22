 У китайському Харбіні, що межує з РФ, спалах коронавірусу: місто закривають для іногородніх

10-мільйонний Харбін на північному сході Китаю зіткнувся з найбільшим спалахом коронавірусу в країні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Наразі в Харбін не пускають іногородніх жителів і транспорт, не зареєстрований у місті.

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Усі люди, які прибувають у Харбін з-за меж Китаю або з епідемічних районів, мають були ізольовані упродовж 28 днів. Таким людям будуть робити два тести на нуклеїнову кислоту і один – на антитіла.

Влада також закриватиме на 14-денний карантин житлові приміщення, в яких будуть виявлені підтверджені та безсимптомні випадки коронавірусу.

21 квітня Харбін, що має повітряне сполучення з Росією, повідомив про 7 нових підтверджених випадків захворювання, у результаті чого загальна кількість інфікованих у місті сягнула 52 осіб. Троє заражених прибули з Росії.

Ще близько 1400 осіб перебувають під медичним наглядом – їх перевіряють на наявність ознак коронавірусу.