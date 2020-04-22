 У китайському Харбіні, що межує з РФ, спалах коронавірусу: місто закривають для іногородніх

10-мільйонний Харбін на північному сході Китаю зіткнувся з найбільшим спалахом коронавірусу в країні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Наразі в Харбін не пускають іногородніх жителів і транспорт, не зареєстрований у місті.
Усі люди, які прибувають у Харбін з-за меж Китаю або з епідемічних районів, мають були ізольовані упродовж 28 днів. Таким людям будуть робити два тести на нуклеїнову кислоту і один – на антитіла.
Влада також закриватиме на 14-денний карантин житлові приміщення, в яких будуть виявлені підтверджені та безсимптомні випадки коронавірусу.
21 квітня Харбін, що має повітряне сполучення з Росією, повідомив про 7 нових підтверджених випадків захворювання, у результаті чого загальна кількість інфікованих у місті сягнула 52 осіб. Троє заражених прибули з Росії.
Ще близько 1400 осіб перебувають під медичним наглядом – їх перевіряють на наявність ознак коронавірусу.
Как пишет издание, в пятницу, 17 апреля, количество выздоровевших от коронавируса в Ухане составляло 47 300 человек, однако уже в понедельник, 20 апреля, эта цифра уменьшилась до 46 359. Количество людей, которые выздоровели в Китае в целом, тоже сократилась до 77 084, хотя в пятницу Пекин сообщал о 77 944 таких пациентах.
Обновленные подсчеты появились на фоне пересмотра количества смертей в Ухане от коронавируса, который провела Национальная комиссия здравоохранения. После этого официальная цифра погибших в городе выросла почти на 50%, к общему количеству смертей добавили еще 1290 человек.
Последние цифры включают в себя новые данные, полученные из похоронных бюро, тюрем. Туда также вошла информация о тех, кто умер за пределами больниц и ранее не был включен в официальные данные, отмечает Newsweek.