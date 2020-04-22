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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном, Здоров'я
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 У китайському Харбіні, що межує з РФ, спалах коронавірусу: місто закривають для іногородніх

В адміністративному центрі китайської провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, Харбіні заборонили в'їзд іногородніх жителів, щоб стримати поширення коронавірусу.

10-мільйонний Харбін на північному сході Китаю зіткнувся з найбільшим спалахом коронавірусу в країні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Наразі в Харбін не пускають іногородніх жителів і транспорт, не зареєстрований у місті.

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Усі люди, які прибувають у Харбін з-за меж Китаю або з епідемічних районів, мають були ізольовані упродовж 28 днів. Таким людям будуть робити два тести на нуклеїнову кислоту і один – на антитіла.

Влада також закриватиме на 14-денний карантин житлові приміщення, в яких будуть виявлені підтверджені та безсимптомні випадки коронавірусу.

21 квітня Харбін, що має повітряне сполучення з Росією, повідомив про 7 нових підтверджених випадків захворювання, у результаті чого загальна кількість інфікованих у місті сягнула 52 осіб. Троє заражених прибули з Росії.

Ще близько 1400 осіб перебувають під медичним наглядом – їх перевіряють на наявність ознак коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190622
 
   
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Харбин вообще в глубине Маньжурии.Это уже возвратный короновирус.Китайскому официозу вообще нельзя доверять.,как и ордынскому.Страна диктатуры.
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Более 900 новых случаев заболевания COVID-19 в Ухане по ошибке причислили к числу выздоровевших. Об этом 20 апреля сообщает Newsweek, ссылаясь на данные Нацкомиссии здравоохранения Китая.
Как пишет издание, в пятницу, 17 апреля, количество выздоровевших от коронавируса в Ухане составляло 47 300 человек, однако уже в понедельник, 20 апреля, эта цифра уменьшилась до 46 359. Количество людей, которые выздоровели в Китае в целом, тоже сократилась до 77 084, хотя в пятницу Пекин сообщал о 77 944 таких пациентах.
Обновленные подсчеты появились на фоне пересмотра количества смертей в Ухане от коронавируса, который провела Национальная комиссия здравоохранения. После этого официальная цифра погибших в городе выросла почти на 50%, к общему количеству смертей добавили еще 1290 человек.
Последние цифры включают в себя новые данные, полученные из похоронных бюро, тюрем. Туда также вошла информация о тех, кто умер за пределами больниц и ранее не был включен в официальные данные, отмечает Newsweek.
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Да, Китай сделал ошибку, что не отгородился Стеной от завирусованной Скрепии. Теперь пожинают плоды.
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Не зря пуйло в своем бункере засел. Засраша пусть дохнет, им полезно.
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это что уже и руских рабов перестанут пускать? кто же китайцам туалеты мыть будет?
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Русский раб должен в Сибири лес для китайцев валить и пресную воду с Байкала качать. Что ему в Китае делать?
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