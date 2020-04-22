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 Політика України, Суспільство
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 Протоієрей РПЦ Агейкін, який закликав не закривати храми на карантин, помер від COVID-19

У Москві від коронавірусу помер 49-річний настоятель кафедрального Богоявленського собору в Єлохові протоієрей Олександр Агейкін, який закликав не закривати храми під час пандемії.

Про його смерть повідомили в Telegram-каналі робочої групи щодо коронавірусу при патріархові, передає Цензор.НЕТ.

"Відійшов до Господа протоієрей Олександр Агейкін, настоятель Богоявленського Єлоховського кафедрального собору в Москві", - йдеться в повідомленні.

Пізніше на сайті РПЦ з'явилося повідомлення, в якому підтверджувалося, що причиною смерті настоятеля став COVID-19.

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"Отець Олександр помер після важкої хвороби від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що Агейкін не раз стверджував, що храми під час пандемії закривати не потрібно, бо "Бог усіх вилікує".

Крім того, три тижні тому він брав участь у церковній службі з предстоятелем РПЦ Кирилом.

Відомо, що Агейкін став першим священнослужителем з підтвердженим коронавірусом, померлим в Москві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190621
 
   
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Паша-Мерседес тоже до выпендривался

Протоиерей РПЦ Агейкин, призывавший не закрывать храмы на карантин, умер от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8980
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Они то ладно, но и верующих перезаражали, а те понесли дальше.
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Где-то было, что одно облачение, а надо 3, одного попа среднего уровня стоит до 250 тыс. евро. Которых показывают в золотых одеждах. Продайте и получите
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Там и членовозов на безбедную жизнь и лечение хватит. И имений под Киевом.
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Нафиг выносить, да еще в гробах? Есть более чистый и экономичный способ- загнать в лавры передвижные крематории и утилизировать этих расеянских тварей на месте.
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Сильно уж круто. Забор, башни, крематорий -- ничего не напоминает?
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Абсолютно ничего, если ты об ассоциации со 2 мировой.
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Так які проблеми, лягайте і уперед! На транспорт скинимося!
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Новинский такой же православный, как Зеленский. Сперму с бороды не смывал, вот и заразился Вжопудавалкин.
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А еще злые языки говорят,что свой *трудовой* путь начинал в гомо-эскорт услугах ,завсегдатай Плешки
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Не треба спокушати Творця, бо людина, навіть якщо вона священник - це лише "піна на морських хвилях".
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Люди ДА, пена на морских волнах, а попы РПЦ МП это пена на забродившем дерьме Параши.
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а мацковські попи - то бульки в помийній ямі...
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Начался падёж в поповской популяции. Может, скоро уже и в Красную книгу...
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"Срочно вызвали к начальству" (с) соотвествующая карикатура.
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Да и хрен с ним! Русской свинособаке-свинособачья смерть!
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Сейчас ему в Аду черти карантин устроят неслабый ...
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ВЕЧНЫЙ КАРАНТИН и ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ГОРЯЧЕЙ СМОЛОЙ.
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Перекладаю на кацапську ;- жадность фраера сгубила.
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Вспомнился случай в Италии, когда заболел священник и люди собирали деньги ему на аппарат ИВЛ. Когда собрали, то он отказался от него. Сказав что уже достаточно прожил и пусть этот аппарат лучше спасет жизнь кому то из молодых...
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Значит освящал Оружие для убийства сотворивших Господом Людей . и куда попадет в рай или Ад только Ему ведано. может будут тусоваться со своим Предводителем , Бог его Знает .При жизни грех говорить куда попадет , а Предводитель уже согрешил , Ведь Определил , что он будит в Раю , а мы в Аду.Но может так случится , что еще при жизни может попасть , туда где и не Мечтал.
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Отошол ко господу, да нахера господу такие уроды
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Бог усіх вилікує... Агєйкін нарешті повністю здоровий. Це як поламаний годинник, який гарантовано двічі на добу покаже правильний час, тоді як справні годинники за період свого функціонування можуть жодного разу не показати правильний час.
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Закономерный исход для предстоятеля Лоховского собора в мацкве ,чумы и холеры еще на их падлючие имперские бошки
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Одним "гебешником" в рясі менше стало - от ще б за собою покликав "суку православною" то можна було б і 100 грам випити не "цокаючись"!!!
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Ну тут в комментах таких фраеров хватает. И чужой пример ничему не учит.
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С таким е*лом он даже в ворота ху*ловского рая не пролезет. Протоієрей РПЦ Агейкін, який закликав не закривати храми на карантин, помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5368
Протоієрей РПЦ Агейкін, який закликав не закривати храми на карантин, помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2377
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