 У п'ятницю можуть відбутися два позачергові засідання Ради, - "слуга народу" Кравчук

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Так, у п'ятницю о 13:00 - позачергове засідання. І можуть відбутися два позачергові засідання", - сказала Кравчук у середу.
це ж як в лохотроні, ЛОХ розуміє, що вже без бабок, але все ще чекає, що йому щось зараз перепаде тому до останнього не визнає своєї дурості
В ходе ценовой войны России и Саудовской Аравии европейские страны выбрали арабское королевство. В частности, Польша в апреле полностью отказалась от российской нефти с поставками по морю, вместо этого были закуплены рекордные 560 тысяч тонн саудовского сорта Arab Light, сообщает Reuters.
По данным трейдеров, в мае поставки из Саудовской Аравии через Гданьск сохранятся на прежнем уровне, так что России, скорее всего, останутся только поставки по трубопроводам, на которые заключены долгосрочные контракты.
Также в апреле выросли поставки саудовской нефти в Италию, Турцию, Грецию и Францию, которые являются традиционными покупателями российской нефти.
По данным Refinitiv Eikon, продажи Саудовской Аравии в Европу в апреле превысят 29 миллионов баррелей, что немногим меньше рекорда 2016 года. Однако это происходит на фоне беспрецедентного снижения потребности в сырье из-за пандемии коронавируса, а значит, доля Arab Light выросла значительно сильнее.
кроме того карантин без ЧП или ВП не имеет никакого отношения к физ. лицам
Сєводня фішка в слуг - "Приват"!
Сєводня в Радє танці !
Копита в кнопочки стучать - біснуються засранці:
Сидить Дубінський, сидить Бужанський -
Всьо яйця в руках тєрєбят:
Глядь! На кажних їх дєсять поправок
В Полякова є сто підісят!
А двоє Бєні пудельків придірчіві, аж страшно:
Валєр'їч платить двє цєни - нє каждому, што важно!
Сидить Дубінський, сидить Бужанський -
Всьо яйця в руках тєрєбят:
Глядь! На каждих їх дєсять поправок
В Полякова є сто підісят!
Глядь! На каждих їх дєсять поправок
В Полякова є сто підісят!
Вот Васілєвская-Смаглюк взгрустнула отчєго-то:
Строчила, наче автомат, а дєнєг мало што-та...
Сидить Дубінський, сидить Бужанський -
Купюри в руках тєрєбят.
Очєнь важная это работа -
Для хозяїна дать рєзультат!
Очєнь важная это работа -
Для хозяїна дать рєзультат!
Сидить Дубінський, сидить Бужанський -
Купюри в руках тєрєбят.
Очєнь важная это работа -
Для хозяїна дать рєзультат!
Очєнь важная это работа -
Для хозяїна дать рєзультат!
21.04.2020
Хто відкриє цю "скриньку пандори", той в цій землі і залишиться. Почнуться такі місцеві війни за землю, що зупинити цю пожежу буде неможливо. Аж до стану місячного краєвиду, коли вже горіти не буде чому.
За этот год на долю Зеленского и на долю простых людей выпало много. Президент не встретил достойно ни один из вызовов…
Сегодня год как Зеленский президент Украины. Можно было бы ничего не писать. Оно того не стоит. Все пошло вразрез с обещаниями народу, но в соответствии с ожиданиями спонсоров. А, поскольку, среди спонсоров Зеленского есть разногласия, то наш президент прогибается прежде всего под тех, у кого акций больше в том предприятии, что зовется «президент Украины».
Такое мнение озвучила минувшей ночью в Фейсбуке известная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
Я до сих пор помню обложку журнала «The Economist» на 2019 год. Этот журнал напрямую связан с мировой элитой, а частичным владельцем его является семья Ротшильдов. Главный редактор этого журнала John Micklethwait, без сомнения, обладает знаниями о повестке дня элиты или касты, что правит миром. Среди остальных криптографических символов, на этой знаменитой обложке запечатлен Пиннокио, чей нос удлиняется по мере того, как эта марионетка лжет. Кто-то в 2019 году должен был по крупному соврать.
На обложке есть также четыре всадника Апокалипсиса, а последний всадник, символизирующий смерть, имеет корону на голове. Не говоря уже о панголине, в нижнем левом углу. Уже тогда, в конце 2018 года, те, кто правит бал на нашей планете, знали, что ожидает человечество. Я думаю, что Зеленский был среди ожидаемого.
Поэтому не стоит даже вспоминать его обещания народу Украины и обговаривать, выполнил он их или нет. Обещания давались для того, чтобы народ пришел и проголосовал, сделав выборы легитимным мероприятием.
Порошенко был обязательной фигурой во втором туре. Никто другой не вызывал столько ненависти и, поэтому, не дал бы Зеленскому такой максимум голосов. Анализы, грузовик, сбивающий кандидата Зеленского, и сериал «Слуга народа» были технологиями для нас, на которые мы клюнули. С Петей Алексеичем должным образом рассчитались - все ключевые фигуры в первом правительстве были его ярыми почитателями. Первый генпрокурор тоже.
Что же касается самих обещаний.
Феодально-олигархическая система укрепилась. С олигархом Порошенко вполне успешно отыграли вместе избирательную кампанию. Потом офис президента посетил олигарх Пинчук и Кучма возглавил Минский процесс. Потом в Украину вернулся олигарх Коломойский. Потом подтянулся Хорошковский. Олигарх Ахметов содержит некоторых «слуг», как и олигарх Коломойский. Пришла беда, президент испросил у олигархов помощи. Те помогли, как посчитали нужным, продемонстрировав только одно - президент слаб, а система сильна, как никогда.
Новые лица, которых привел президент, оказались или тупыми, или извращенными, или коррумпированными. Лифтами наверх, во власть и сохраненные схемы, заведовал, как выяснилось, брат нового главы ОП.
Непосредственное окружение президента Зеленского - это комфортные для него люди. Говорят, что через частокол этих комфортных людей до президента далеко не каждый доберется. Принимает ли президент сам решения? Да, принимает сам, но основываясь на видении комфортных людей. Он мог бы научиться за год сам разбираться в ситуациях и обстоятельствах, но не смог или не захотел. Потому что тогда нужно было бы делегировать часть власти и полномочий людям не комфортным, но понимающим в экономике, науке и медицине. Однако по этому пути наш президент не пошел.
Те, кто заведует медициной, решили спекульнуть масками во время разгара пандемии, продав весь запас из госрезерва с большой для себя выгодой. Теперь Украина покупает у тех, кому продали, по еще большей цене. Никто не наказан и не расстрелян за мародерство. Бывший премьер мало что понимал в экономике, но размышлял над тем, как втюхать президенту «формулу салата Оливье». Теперешний министр юстиции, большую часть времени проводящий без обуви, которую выставляет на всеобщее обозрение, мало понимает в юстиции, благословляя явно антиконституционные законы.
Депутаты президентского большинства оказались по большей части отбросами. Специально таких днем с огнем не сыщешь. Все эти скандалы с проститутками, с собаками, которыми надо платить за коммунальные услуги, с голосованием закона про рынок земли ночью во время пандемии и нарастающего экономического кризиса, признание главой фракции СН, что законы, за которые они голосуют, не являются конституционными - все это до такой степени не лезет ни в какие ворота, что нормальному человеку просто хочется от всего этого куда-нибудь спрятаться.
Мир, обещанный Зеленским и то, что он увидел этот мир в глазах Путина - это отдельная история. Мир в глазах Путина до сих пор означает для нас кровавые слезы. Зеленский не мог принести мир, просто потому, что войну начал не он, не от него и мир зависит. От него зависят только пошаговые уступки завоевателю.
Но вот что от него зависело, так это посадить тех, кто воровал и кто страну сдавал. Не захотел. И сейчас, год спустя, мародеры ему пригодились. Приговор превратился в договор. Потому что его монобольшинство уже раскололось и расползлось.
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Ему временами не комильфо отождествлять себя со своими «слугами», потому что поведение и поступки этих «слуг» способны утопить каждого, кто под них подпишется. А ведь все они стали народными избранниками под брендом ЗЕ, который должен был изменить мир.
За этот год на долю Зеленского и на долю простых людей выпало много. Президент не встретил достойно ни один из вызовов. Карантин оставил многих не только без средств к существованию на эти пару месяцев, но и без работы на будущее. Надеяться на государство бесполезно, оно разкрадено. Одно спасение - очередной кредит от международных ростовщиков. Зеленский куражится тем, а почему не взять 8 миллиардов, если дают? А кто и чем отдавать будет? Кто - не важно. Чем - уже нашли: землей. Могли бы привести в чувство таможню, налоговую и получателей незаслуженных миллионных зарплат. Но решили на внутренних ресурсах не сосредотачиваться. Зачем своих обижать, если у чужих можно взять? Обиженными будут следующие поколения, которым отдавать придется, но это уже будет потом, когда президента Зеленского и всей его веселой камарильи и в помине не будет.
Пожары в Полесье поставили точку на годичном правлении президента Зеленского. Их тушит ресторатор Тищенко. Больше ничего говорить не стоит. Выгорело восемь деревень. Люди потеряли жилье. Государство им построит новые дома? Я иногда поражаюсь нашему терпению.
Ну, вот вам и итоги.
Пленных три раза обменивали. Третий раз кто-то понял, кого на кого обменяли? А сбитый самолет? А поездка в Оман? А спад промышленности на 8% во время премьера Гончарука? А наезд на малый и средний бизнес? А греза премьера Шмыгаля о создании полумиллиона рабочих мест? Хочу спросить - где именно будут созданы рабочие места - на рубке леса?
А ведь все эти люди - прямая ответственность Зеленского.
Говорят, что у Зеленского рейтинги все еще держатся на уровне 40 с лишним %. Говорят, что народу нравится, что сам он не крадет. Удивительно, что за тридцать лет независимости, украинский народ дошел до того, что так мало требует от своих избранников. Окружение может красть, спекулировать и торговать должностями, но главное, сам он не крадет. Он наблюдает и никого не наказывает. Не является ли это пособничеством?
Одним словом, за этот год было много чего. Хорошего было мало…
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