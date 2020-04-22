 У п'ятницю можуть відбутися два позачергові засідання Ради, - "слуга народу" Кравчук

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, у п'ятницю о 13:00 - позачергове засідання. І можуть відбутися два позачергові засідання", - сказала Кравчук у середу.

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