 36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОЛЦ МОЗ України.
За минулу добу офіційно підтверджено 36 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків: м.Тернопіль (3 особи), Тернопільський район (1 особа, с. Великі Бірки); Шумський район (1 особа, с. Сураж); Чортківський район (2 особи, с. Ромашівка), Кременецький район (16 осіб: м. Почаїв - 13, с. Старий Почаїв - 2, с. Старий Тараж - 1); Бучацький район (13 осіб, с. Бариш - 13).
Водночас повідомляється про 34 особи, які одужали (м.Тернопіль - 1, Козівський район - 1, Тернопільський район - 1, Кременецький район - 2, Монастириський район - 26, Заліщицький район - 3).
протокол ВОЗ (и с сайта ВОЗ), позволяющий врачам причиной почти любой смерти считать коронавирус
это не просто неправильно, это мошенничество, которым и занимаются политики всего мира и зависящие от них врачи
с другой стороны десятки ученых из Германии, Швейцарии, Британии, США и других стран, доказывают сотнями исследований, что нет никакой эпидемии, кроме сезонной эпидемии ОРЗ, которая каждый год забирает больше полумиллиона людей, и 2020й ничем не отличается, кроме карантина, под видом которого введен режим онлайн-концлагеря, убивающий элементарные конституционные права, экономики стран, малый и средний бизнес
рабы в восторге, свободные люди выходят на протесты
это третья мировая война:
наука против политики
право против бесправия
богатые против бедных
Но орлы рюкзакова не посмели останавливать сектантов РПЦ.
"заборонити на період дії карантину масове відвідування кладовищ на усій території району, запровадити, відповідно до законодавства, додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на період карантину, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів, починаючи з 13 год.00 хв. 18 квітня до 06 год. 00 хв. 21 квітня 2020 року. "
Только аптеки работали.