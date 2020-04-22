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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш

Станом на 22 квітня 2020 року на Тернопільщині за результатами досліджень методом ПЛР лабораторно підтверджено 471 випадок захворювання на коронавірус (440 випадків - дорослі, 31 випадок - діти), з них 7 летальних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОЛЦ МОЗ України.

За минулу добу офіційно підтверджено 36 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: м.Тернопіль (3 особи), Тернопільський район (1 особа, с. Великі Бірки); Шумський район (1 особа, с. Сураж); Чортківський район (2 особи, с. Ромашівка), Кременецький район (16 осіб: м. Почаїв - 13, с. Старий Почаїв - 2, с. Старий Тараж - 1); Бучацький район (13 осіб, с. Бариш - 13).

36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш 01

Водночас повідомляється про 34 особи, які одужали (м.Тернопіль - 1, Козівський район - 1, Тернопільський район - 1, Кременецький район - 2, Монастириський район - 26, Заліщицький район - 3).

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36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190618
 
 
 Топ коментарі
 
Андрей Яковлев " Дядя, ты дурак? "
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Посмотрим как дастса в знаки лобызание икон и причащание с одной дырявой ложечки на Паску 36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш - Цензор.НЕТ 4720
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Там 3 дня был комендантский час и на гробки будет тоже самое.
Но орлы рюкзакова не посмели останавливать сектантов РПЦ.
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https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR0x-oad0vgKXHkjXokCWS_1Rd08yhMyirIK2ums7MCLdT4G_TbVWFkOjG0
протокол ВОЗ (и с сайта ВОЗ), позволяющий врачам причиной почти любой смерти считать коронавирус
это не просто неправильно, это мошенничество, которым и занимаются политики всего мира и зависящие от них врачи
с другой стороны десятки ученых из Германии, Швейцарии, Британии, США и других стран, доказывают сотнями исследований, что нет никакой эпидемии, кроме сезонной эпидемии ОРЗ, которая каждый год забирает больше полумиллиона людей, и 2020й ничем не отличается, кроме карантина, под видом которого введен режим онлайн-концлагеря, убивающий элементарные конституционные права, экономики стран, малый и средний бизнес
рабы в восторге, свободные люди выходят на протесты
это третья мировая война:
наука против политики
право против бесправия
богатые против бедных
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ты говнюк, почти вся семья в селе ижевцы ушла- 2 сына, бабушка , отец- легкие сгорели, остались мать и старший сын и то, под вопросом
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дай угадаю: их подключали к ИВЛ и лечили хлорокином?
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Посмотрим как дастса в знаки лобызание икон и причащание с одной дырявой ложечки на Паску 36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш - Цензор.НЕТ 4720
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Там 3 дня был комендантский час и на гробки будет тоже самое.
Но орлы рюкзакова не посмели останавливать сектантов РПЦ.
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боялись , что монахи короновирусом начнут плеваться
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Отрывок решения.
"заборонити на період дії карантину масове відвідування кладовищ на усій території району, запровадити, відповідно до законодавства, додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на період карантину, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів, починаючи з 13 год.00 хв. 18 квітня до 06 год. 00 хв. 21 квітня 2020 року. "
Только аптеки работали.
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почаев уже не богоугодное место, это бизнес, разврат, вот бог и наказал, покропить их всех бензином
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