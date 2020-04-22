 36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОЛЦ МОЗ України.

За минулу добу офіційно підтверджено 36 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: м.Тернопіль (3 особи), Тернопільський район (1 особа, с. Великі Бірки); Шумський район (1 особа, с. Сураж); Чортківський район (2 особи, с. Ромашівка), Кременецький район (16 осіб: м. Почаїв - 13, с. Старий Почаїв - 2, с. Старий Тараж - 1); Бучацький район (13 осіб, с. Бариш - 13).

Водночас повідомляється про 34 особи, які одужали (м.Тернопіль - 1, Козівський район - 1, Тернопільський район - 1, Кременецький район - 2, Монастириський район - 26, Заліщицький район - 3).

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