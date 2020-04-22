 Комітет Сенату США підтвердив достовірність доповіді про втручання РФ у президентські вибори

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Зазначається, що завданням комітету був не пошук нових доказів, а з'ясування, наскільки підготовлена в 2017 році доповідь спецслужб була достовірним джерелом. Комітет не знайшов причини сумніватися у висновках про російське втручання.

"З наближенням президентських виборів 2020 року зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми були готові до небезпеки втручання ворожих зарубіжних сил", - заявив глава комітету Річард Берр, назвавши втручання з Росії "новим нормальним станом" американської політики.

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Тим часом сенатори-демократи ще 25 лютого закликали запровадити нові санкції до Росії і особисто Володимира Путіна за втручання в майбутні вибори президента США. Лист з цією вимогою вони направили держсекретареві Майку Помпео і міністру фінансів Стівену Мнучіну.

"Будь-які інші дії будуть вважатися відходом від відповідальності захищати США від загроз національній безпеці", - зазначено в листі. Підписи поставили лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, старший демократ комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес і сенатор Шеррод Браун.

Про початок втручання Росії в майбутні вибори президента США в листопаді 2020 року раніше написала The New York Times. За її даними, спецслужби під час закритого брифінгу нібито попередили Палату представників Конгресу США про те, що Москва має намір домогтися переобрання Дональда Трампа.