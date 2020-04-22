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Все про:вибори (4937) Росія (26881) США (6442) Сенат США (139)

 Комітет Сенату США підтвердив достовірність доповіді про втручання РФ у президентські вибори

Очолюваний республіканцями комітет з розвідки Сенату США у вівторок, 21 квітня, підтвердив правильність висновків американських спецслужб про втручання Росії в президентські вибори 2016 року на користь Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Зазначається, що завданням комітету був не пошук нових доказів, а з'ясування, наскільки підготовлена в 2017 році доповідь спецслужб була достовірним джерелом. Комітет не знайшов причини сумніватися у висновках про російське втручання.

"З наближенням президентських виборів 2020 року зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми були готові до небезпеки втручання ворожих зарубіжних сил", - заявив глава комітету Річард Берр, назвавши втручання з Росії "новим нормальним станом" американської політики.

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Тим часом сенатори-демократи ще 25 лютого закликали запровадити нові санкції до Росії і особисто Володимира Путіна за втручання в майбутні вибори президента США. Лист з цією вимогою вони направили держсекретареві Майку Помпео і міністру фінансів Стівену Мнучіну.

"Будь-які інші дії будуть вважатися відходом від відповідальності захищати США від загроз національній безпеці", - зазначено в листі. Підписи поставили лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, старший демократ комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес і сенатор Шеррод Браун.

Про початок втручання Росії в майбутні вибори президента США в листопаді 2020 року раніше написала The New York Times. За її даними, спецслужби під час закритого брифінгу нібито попередили Палату представників Конгресу США про те, що Москва має намір домогтися переобрання Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190617
 
   
 Топ коментарі
 
Тепер треба розслідувати як росію повернули в ПАСЄ без виконання умов!
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Колись буде розслідування і по проекту Суркова ;Буратіно;.
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Тепер треба розслідувати як росію повернули в ПАСЄ без виконання умов!
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На фоне падения нефти, самое время москалей чпокнуть.
Был бы Порох при власти, можно было бы решить уже вопросы и с Крымом и с Донбассом. Сейчас наилучший для этого момент загнать нож в спину (и не только это) с разных сторон.
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Фии ! Не нож а лом с левой резьбой в жопу, что бы не соскочили .
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Куры- пердюхи безмозглые ведь тоже на двух ногах стоят....
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Колись буде розслідування і по проекту Суркова ;Буратіно;.
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Медленно, но уверено давим эту недоимперию вместе со всеми червями!
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расскажите это чуваку с белкой на голове
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Так демократы же защищая свое тупое божество заявили, что все это фейк? Значит надо возвращаться к вопросу от импичменте?
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есть в коментах адепты-стонатели "за потрохА" :
вот потрохА решило быб "уже вопросы и с Крымом и с Донбассом"

соотечественники !
восстановите память о котлах в Иловайске , Дебальцево ,

о предательстве муженком Киборгов в ДАП`е , ...

никто из них не привлечён за содеянное к ответственности .


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(11 марта, 2015) http://"что мешает нам побеждать" -письмо с фронта, полковник Виктор ПОКУСА

(22 апреля, 2020) http://Почему из армии уволили офицера Виктора Кевлюка?

шайка зеля-рошенка уничтожает Армию , Защитников и Украину
по одной и той же фэсэбэшной мятодичке .

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Да ты никак не угомонишься,рашкотварь- говнометчик,пшол вон!
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ты чьих истеричка будешь : служанка или рашенка ?
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