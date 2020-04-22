 Євроджекпот досяг верхньої межі - не пропустіть нагоду виграти величезні призи (реклама)

Хоча білети лото продаються лише в декількох країнах, українські гравці можуть брати участь у захопливих тиражах онлайн нарівні з гравцями з усього світу
Щоб стати мультимільйонером вам не обов'язково вигравати джекпот
В останню п'ятницю 3 щасливі гравці виграли другий приз Євроджекпот. Кожен з них розбагатів на € 7,3 млн. Так, ви прочитали правильно - другий приз! Головний джекпот в € 90 млн залишився нерозіграним. Справа в тому, що, коли перший приз лотереї досягає своєї верхньої межі, гроші, "що залишилися" (які зазвичай йдуть в джекпот наступного тиражу) спускаються на другорядні призові категорії. Саме завдяки цьому правилу минулого тижня в світі з'явилися 3 нові лотерейні мультимільйонери. Цієї п'ятниці, 24 квітня, ви теж можете змінити своє життя! Читайте далі, щоб дізнатися, як це зробити.
Як грати в Євроджекпот з України?
Як ми вже згадали, білети Євроджекпота продаються лише в декількох країнах Європи. На щастя, це не проблема. Ви можете грати в цю (і інші) лотерею онлайн, через сайт сервісу з доставки лотерейних білетів - theLotter.com.
- Зайдіть на сторінку лотереї Євроджекпот
- Виберіть ваші номери (або скористайтеся опцією "авто-вибір", щоб грати з випадковими номерами
- Натисніть на "Грати" і зареєструйте обліковий запис
Після того як ваше замовлення буде отримано, представник TheLotter.com купить фізичний білет із зазначеними вами номерами, сканує його і завантажить його зображення у ваш рахунок на сайті. Підкреслимо, що цей білет належить вам і тільки вам! Якщо вам пощастить виграти приз, ви отримаєте всю належну вам суму цілком, без вирахування комісійних.
Правила гри
Так що ж треба зробити, щоб виграти приголомшливі призи Євроджекпота? Правила гри прості: вгадайте номери 5 основних куль з діапазону 1-50 і 2 "Єврономер" з діапазону 1-10, і перший приз в € 90 млн у вашій кишені. Для виграшу другого призу вам вистачить лише одного "Єврономер" в доповненні до 5 основних номерів; третій приз отримають гравці, які вгадали тільки 5 основних куль (без "Єврономер"). Тиражі лотереї проходять щоп'ятниці о 9 вечора.
Гігантські призи лотереї Євроджекпота чекають на вас
У найближчу п'ятницю, 24 квітня, ви можете виграти багатомільйонний приз, який змінить ваше життя, навіть не зриваючи джекпот! Грайте в Євроджекпот онлайн на TheLotter.com! Бажаємо успіхів!
Новина публікується на правах реклами
мені тут тільки вчора СМС прийшла з такої собі адреси е_Vugrash, де мені увага призначили допомогу у сумі 370 000 гривень.
У мене питання якого ХХХ ви мені щось призначаєте, я вас просив?
зовсім лохотрон перевівся.
А як же ж "муШчіна вАзмітЄ лАтАрЄйку" чи старі добрі наперстки, там хоч пенсіонерів не чіпали, хоча потім наріки заради дози дурі то й бабульок на останні гроші розводили.
Отакі вони робін гуди ...мля.