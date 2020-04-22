 34 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Київщині, всього 390 заражених, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуКиївської ОДА.

За добу лабораторно підтверджено 34 нові випадки коронавірусної хвороби.

Всього офіційно підтверджено 390 випадків захворювання на коронавірус.

На стаціонарному лікуванні - 102 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 288 осіб. З них діти - 28. Одужали - 32.

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За час пандемії померло - 11 осіб. За добу нових летальних випадків не зафіксовано.

За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 1593 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 80 повідомлень про підозру.