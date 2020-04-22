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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Здоров'я
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 За розрахунками НАНУ в Україні очікуються ще два піки захворюваності на COVID-19. Ми йдемо за позитивним сценарієм, - Шмигаль

Кабінет Міністрів продовжить карантин в Україні щонайменше до 11 травня, але в наступні два роки може бути встановлено обмеження через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"За розрахунками Національної академії наук України, які були отримані нещодавно, очікуються ще два піки захворюваності. Один - орієнтовно це кінець квітня та орієнтовно між 3 і 8 травня... Тому на засіданні Кабміну, базуючись на цих розрахунках, ми продовжимо карантин, щонайменше до 11 травня. Водночас ми плануємо вже пом'якшити деякі заходи. Наприклад, плануємо пом’якшити умови обов’язкової обсервації. Можливо, будуть ще дві-три сфери, в яких ми розглянемо пом'якшення карантинних заходів. Система охорони здоров’я зараз завантажена хворими на коронавірус менш ніж на 10%. Це ми йдемо за так званим позитивним сценарієм. Але це не означає, що у нас цього року не буде піків і сплесків. Загалом світ цього року коронавірус не здолає, і нам у будь-якому випадку доведеться жити в умовах вже нового світу і нових соціальних обмежень. Наприклад, ризик-орієнтованих умов, коли будемо запроваджувати карантинні обмеження в окремих містах, селах чи областях", - розповів прем'єр.

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За словами прем'єра, поки 11 травня розглядається як "бажана межа, після якої ми очікуємо отримувати позитивні дані і жити в більш м'якому режимі, але не факт, що так і буде".

У Кабміні хочуть, щоб із 12 травня "відбулися певні пом'якшення", щоб почати думати про розвиток економіки та шукати "баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів".

Однак Шмигаль згоден з ВООЗ, що наступні 2 роки світ житиме в умовах боротьби з коронавірусом, тому "не має бути ілюзій, що в травні закінчився карантин - і ми всі вийшли і все забули".

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"Всі країни, які успішно здолали перший пік захворюваності, сьогодні стоять на порозі наступних піків, в тому числі в Китаї є повторні хвилі. І в інших країнах, які ніби першу хвилю пройшли і ніби вже її здолали, сьогодні вже спостерігають за початком другої хвилі захворюваності. Тому ілюзії, що Україні вдалося втримати першу хвилю і все в порядку, немає. Потрібно вчитися жити в нових умовах… Ми сьогодні запроваджуємо певні визначення карантинних заходів та необхідності їх запровадження в рівнях – жовтий, помаранчевий, червоний. Жовтий це коли ситуація помірна і ми можемо відпускати основні галузі і працювати в дуже м'яких умовах карантину. Помаранчевий – це якщо кількість хворих починає зростати, і, припустимо, в окремому регіоні вже є один або два летальних випадки. Тоді ми цей регіон локалізуємо і закриваємо. Червоний - це lockdown, коли регіон чи країна фактично закриваються повністю, як зараз. Світ змінився. І сумнівів ні в кого нема, що ми будемо жити в нових умовах. Ми всі маємо дотримуватись масочного режиму, дотримуватись певних правил дезінфекції, ми всі маємо дотримуватись соціальної дистанції, певних правил поведінки транспорті, в громадських місцях, в магазинах, і так далі. Тобто, це ціла низка речей, з якими ми маємо навчитись жити щоденно. Так як, наприклад, ми чистимо зуби кожного дня, ми маємо навчитись жити з цим. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щонайменше, наступні два роки", - резюмував Шмигаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190612
 
 
 Топ коментарі
 
«Должно сработать» - Зеленский одобрил идею Минздрава Украины выложить из крышечек самую большую в мире надпись "COVID - піди гєть"
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какой оптимист. а с чего ты взял, что ваша власть столько протянет?
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Вы обосрались, вы, перепугавшись за свои жИрные жЁпы, заставили общество заплатить непомерную цену за пшик. Придётся отвечать. Границы закрыты. По расчетам НАНУ в Украине ожидаются еще два пика заболеваемости COVID-19. Мы идем по позитивному сценарию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9851
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Хотелось быы в это верить. НО! Если не проводить тестирование людей. то и выявленных заражённых не будет. соот ветственно и смертности от коронавируса. бла...бла...бла.....
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тестов сейчас много проводится
4-5 тыс ПЛР в день
вполне достаточно
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ага, это по заявлениям и то экспресс тестов, пустышек нерабочих из Китая а не прц....Это ка - Ты суслика видишь? НЕТ! А он - Есть!
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Видно добре і без тестів і вангування НАНУ.
"За прошедшие сутки COVID-19 в Украине обнаружили у 107 медработников " https://censor.net.ua/video_news/3190613/za_proshedshie_sutki_covid19_v_ukraine_obnarujili_u_107_medrabotnikov_i_32_deteyi_stepanov_video Медики ж не від"святого духа" заражаються. Якщо не дай бог буде друга хвиля в цьому році, то хто українців буде лікувати?
Всего за все время пандемии в Украине заболело.......медицинских работников 1245 " Источник: https://censor.net.ua/v3190613 Це все що потрібно знати про "правдивість" заяв влади за "готовність" нашої медицини до бортьби з пандемією.
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а до чого іменована наша медицина була готова ...- що, вже вилікували всіх "сердечниківц , "онко" , та інших.....- чи цих категорій уже немае - вони не хворіють - не вмирають.....
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Ви йдете по позитивному сценарію до зарплати 6000 грн. Шмигалівську премію цьому керівнику!
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какой оптимист. а с чего ты взял, что ваша власть столько протянет?
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Самокатчик Гончарук вообще фантазировал бредил на 5 лет вперёд, один план для рады. который притрушенные идиоты пидтрымалы большинством, чего стоил!
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Эта секрет. а то вирус нападёт. Хитренькие вы. всё то вам расскажи, покажи. С их планами и бреднями это вообше к профильным докторам.
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Тоже мне, бином Ньютона.
На Пасху мордоробесы поцемкались - вот и всплеск 11 мая.
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Они еще и на кладбище попрутся на поминальный. Вот не терпится людям, всё спешат.
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«Должно сработать» - Зеленский одобрил идею Минздрава Украины выложить из крышечек самую большую в мире надпись "COVID - піди гєть"
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Оно больное...почему ему позволяют среди здоровых находиться?в санаторию его.на грязи лечебные.током подлечить.
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много шмыгаля сегодня в новостях - или хотят шото вытворить зебилы или где-то обосрались по-полной...
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после 12 мая нужно открывать ВСЕ.
никто больше не выдержит.
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Вы обосрались, вы, перепугавшись за свои жИрные жЁпы, заставили общество заплатить непомерную цену за пшик. Придётся отвечать. Границы закрыты. По расчетам НАНУ в Украине ожидаются еще два пика заболеваемости COVID-19. Мы идем по позитивному сценарию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9851
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Хотят смягчить условия обсервации, на которой и так почти никого нету. Зе-*****, что еще сказать....
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Мы находимся на первичном этапе сдерживания эмидемии.
Когда народу поднадоест, у кого бабло кончится и запустят вирусные инкубаторы на колесах , тогда пойдет жара.
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Иди в отставку, ты задрал, рожа клоунская!
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Ви представляете какую машину порабощения можно создать на этом вирусе...И создадут в случае нашего молчаливого согласия.
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Вам,кретини, не вдасться за довгими термінами карантину сховати свої злочини та грабіж,так само як і возівській шайці.Через дуже короткий термін ви понесете відповідальність за скоєне.
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Ще місяць тому, вчені Австралії, Британії та інших цивілізованих країн зазначили, що слід очікувати ще 2 -3 хвилі пандемії COVID 19.
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Что-то подсказывает мне, что нынешняя игра - это начало запланированного «ограбления века», аферы, в результате которой активы и накопления многих стран, компаний, частных лиц будут эффективно перераспределены в пользу нынешней финансовой олигархии, а конкретно примерно сотни составляющих ее семей. Доля их собственности в мировом раскладе вырастет, хотя она уже и сейчас весьма велика и составляла на момент 2010 года не менее 40%, а сейчас - примерно около 50.
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по ходу при Шмыгале продолжили раздавать кокс прямо на заседаниях правительства.
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Огороды все поедут в деревни сажать с 1 по 11 мая, соответственно пик будет 16-17 мая!
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как посадка огородов влияет на пики заболеваемости?
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первый расчет НАНУ прогнозировал на Украине 22 млн. зараженных
пальцем в небо
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