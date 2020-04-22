 В Україні з коронавірусом госпіталізовано 2126 осіб, з них 97 дітей. До апаратів ШВЛ підключено 92 пацієнти, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.
За даними відомства, нині до апаратів штучної вентиляції легень підключено 92 особи.
Також повідомляється, що внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 174 особи, з них 90 чоловіків і 84 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).
Загалом в Україні досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Так, 424 особи вже одужали, з них 27 дітей. Повторне лабораторне дослідження не виявило в них вірусу в організмі.
Нагадаємо, станом на ранок 22 квітня в Україні зафіксовано 467 нових випадків COVID-19, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали.
зарубежом уже давно запрещены экспериментальные протоколы лечения с ИВЛ и хлорокином!