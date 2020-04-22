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Все про:Міноборони (3285) звільнення (828) військовослужбовці (2706)

 Чому з армії звільнили одного з найкваліфікованіших офіцерів Віктора Кевлюка? Розповідь дружини

Міністр оборони Андрій Таран підписав указ про звільнення в запас без видимих ​​причин досвідченого офіцера ЗСУ Віктора Кевлюка.

Про це повідомила його дружина Ірина, передає Цензор.НЕТ.

"Невже державі не потрібен такий фахівець?

⁃ освіта артилериста з відзнакою;

⁃ сертифікати СМР-2 на знання англ. і німецької мов (говорить ще польською і вивчає арабську);

⁃ міжнародний досвід співпраці з НАТО;

⁃ автор не тільки законодавства про службу в резерві, а й один з тих, хто створював цю систему;

⁃ знання і досвід у мобілізаційній роботі (5 хвиль мобілізації проведено; сформовані 4 бригади, 2 полки, 3 батальйони, відновлено роботу системи військових комісаріатів в понад 40 адм. - конкретно цю інформацію запитала чоловіка, не орієнтувалася ...);

⁃ співавтор документів/метод. рекомендацій щодо функціонування системи СИМИС

⁃ про участь в АТО вже й згадувати не варто: там був кожен адекватний офіцер (на мою думку) ...

⁃ і вік не пенсійний, і висновок ВЛК: "придатний" ...

⁃ і поліграф проходив (не зрадник, незалежний (алкоголь, наркотики, азартні ігри), ще щось ... ", - написала дружина Кевлюка.

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Вона додала, що в 2014 році її чоловік закінчив перший факультет Національного університету оборони ім. Черняховського, уточнивши, що з його випуску в лавах ЗСУ зараз залишилася 1 людина.

"Минулого року відправили на навчання до Міжнародної бізнес-школи, - продовжує Кевлюк. - Кажуть, що Хомчак тоді особисто відбирав кандидатів (брешуть, напевно, або бачення змінилося). Витрачені за курс кошти (а це понад 80 тис. грн) фондом "Повернись живим" користі саме державі теж не принесуть.

Ще була "історія" з незалежним мовним (англ.) Центром зі злагоджування дій - якось так ... Запропонували. За пів дня зробив програму/структуру центру. Запросили до заступника міністра + якісь консультації з радниками ... "Говорили-балакали - сіли й заплакали". Усе. Тиша. Забули про центр, офіс реформ взагалі ліквідували! А витрачений час? А ідеї? І кого це цікавить?!

Потім була історія з Офісом Президента, прости Господи ... Пройшов співбесіду на посаду головного консультанта. Оформили документи - знову тиша, то зміна керівників, то "ні-ні, все в силі: ми пам'ятаємо про вас". Думала, амнезія, але з'ясувалося сьогодні, що і директорат ліквідували, і людей, які проводили співбесіди, звільнили".

"Не знаю, чи є майбутнє у держави, в якій експерти з питань оборони і безпеки мають освіту ун. Карпенко-Карого + якісь курси. Спеціально читала біографії інших заступників керівника ОП: майже всі з "95 кварталу". Можете самі переконатися. Є, наприклад, "кадр" з освітою Запорізького будтехнікуму, а через 15 років школа бізнесу - все!

А ось такі люди, як Віктор Анатолійович, йдуть на "відпочинок"", - резюмує Ірина Кевлюк.

Також читайте: Венедіктова призначила своїм заступником Мустецу замість Трепака

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190610
 
   
 Топ коментарі
 
Земразям опытные военные не нужны. Сдаваться хуйлу неудобно...
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А кто виноват в том что Украинский народ ленится управлять своим государством и разрешает управлять государством Украина представителям народа Украины Чому з армії звільнили одного з найкваліфікованіших офіцерів Віктора Кевлюка? Розповідь дружини - Цензор.НЕТ 7614 Почему малые общины в Украине живут сплочённо и ходят в один приход,а украинский народ разобщённый? наверно потому что не чувствуют своего государства, так кто вам/нам запрещает любить и управлять Чому з армії звільнили одного з найкваліфікованіших офіцерів Віктора Кевлюка? Розповідь дружини - Цензор.НЕТ 2528
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Вопрос не ко мне. А люмпены-совки верят в шару и в доброго царя, который решит все их проблемы. Вместо того, чтобы тупо пахать.
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Земразям опытные военные не нужны. Сдаваться ***** неудобно...
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Не тільки військові - зграя недоумків не навидить будь-який професіоналізм, головною рисою пованна бути собача вірність великій Шмаклі.
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не удивит если сивохо будет министром обороны... клоуны
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Большинство народа -за Янелоха,а значит это большинство-такая же быкота.как не печально это признавать
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Уже нет никакого большинства. Только в заказных социологических опросах. В сети все чаще такое.

Чому з армії звільнили одного з найкваліфікованіших офіцерів Віктора Кевлюка? Розповідь дружини - Цензор.НЕТ 7014
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Бо такі люди цьому уряду не потрібні. Ваш рівень хомчак та старий ватаноїд таран.
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Майбутнього в такої держави не має, а народ який тут виживає є безнадійним.
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зеленая сволота глядит только в глаза *****....
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Мудрые и опытные вояки, ещё в 2014-15 годах говорили о таком будущем, однако Порошенко им не поверил, да и скорее всего даже не услышал!
https://day.kyiv.ua/ru/article/tema-dnya-podrobnosti/pismo-s-fronta?fbclid=IwAR1kdWr37pPLAumdFBHD8r5Ed9GwgwQ2kZ1_XkrYwrq25cOo-dTTU6Boo1U
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Ничче - соберут из генералов два полноценных штурмовых батальена и будут они освобождать Донбасс.
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Квалифицированый , компетентный, патриот - это сейчас ругательные слова для ЗЕ и его шайки .
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Зеленский - янык, как янык.... пролождает сливать УКраину в лубянский совок.... но разваливает быстрее и эффективнее.... при молчаливом согласиии случайного населения территорий... случайного населения. Бо нация такого бы не позволила с собой творить.
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За дорученням обдолбаного клована, якого обрали піввареникові дебіли, керування країною передано фєдєрастовому завхозу і його брательніку, які організували центр з торгівлі посадами...
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не кажіть а чого вартий один сліпий офшорник вклавший в іловайські дебальцевські котли тисячі патріотів ...зе#лядок вірний "продолжатель" "дела" великого панамця ...
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Сівоху поставлять.... То воїн сільний, справицця!
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А нахера здесь вообще армия? От кого защищаться? Кого защищать?
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Защищают ВСУ Украину, свои семьи, свою землю, свой народ, потому что "бубочка" - он сугубо временный, закончится его каденция - и сгинет "бубочка", оставив только вонь после себя, а вот Украина - останется.
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Все идет из ОП. А в ОП керует Ермак - сРашкин прихвостень. И ЗЕк переживает, что потом ему в сРашке не дадут фильмы снимать. В ОП собрались гниды, предатели и бездари. И растыкивают везде таких же.
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Не то Ваш муж закончил , необходимо или институт Поплавского или цырковое Училище.
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Статью увольнения, номер пункта покажите
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О Господи.
Стандартно же пишут, скорее всего: "по сокращению штатов".
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Как не понимает жена военного. Не там собеседование проходил Украинский офицер. Собеседование нужно было проходить у детей Авраама или в братьев Ермака, 100 % трудоустройство было бы. А то что государство потратило на офицера деньги обучая современным методам ведения войны зеленой шмаркли насрать, главное какчесво это схемы, схемы и ещё раз схемы для занесения бабла Зеленой шобле
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"у детей Авраама"

Эммм, от Авраама также и мусульмане произошли.
Если "проходить собеседование" в армии Турции - то ведь пройдет собеседование офицер, как Вам кажется?
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Ще зчасів Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg (КатеринаII), коли створювалась Россія (щось від пруссія, Prussia -Russia) армія була побудована по прусському типу. На сьогодні в московіїї, з тих часів нічого не змінилось. Тому шагістика має більше значення ніж ******* знання.
Зелена шобла зводить ЗСУ до московитського зразка! Вже ж були заяви про савместное деяствие московитів (армії ЛДНР) і ВСУ!

Чому з армії звільнили одного з найкваліфікованіших офіцерів Віктора Кевлюка? Розповідь дружини - Цензор.НЕТ 5156
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Тут такое либо военные берут ситуацию под свой контроль , с физическим зачищением все зеленой мерзости , либо готовятся к репрессиям . Не взятие на работу покажется цветочками
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"либо готовятся к репрессиям"

Да президент Ермак завсегда бы 'за", но боицца ВСУ, опасаецца...
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Эта мерзость разного цвета, но в основном бесцветная, - добрый миллион граждан Украины. Далеко не дураков. Физически зачистить никакой армии не хватит Чому з армії звільнили одного з найкваліфікованіших офіцерів Віктора Кевлюка? Розповідь дружини - Цензор.НЕТ 9438
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Зеленський робить те й що робив янукович-знищує армію-ослпбльяє її кадровий потенціал-знищує ракетні військові заводи-призначає на керівні посади в армії відверто проросійських людей
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Потому что патриот , потому что Кевлюк . а не Петров .Сидоров , Кобзон ,Хазин .
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А Зеленой быдлоте и не нужны опытные и умные специалисты, потому что на их фоне они выглядят хуже, чем клинические идиоты.
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В воздухе запахло переменами. По-моему пришла пора военным защищать страну с самого ВЕРХА и до самого фронта. И сменить главнюка,- это позорище гунявое!
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А 73%- расстрелять? По идее не армия, а 73 должны исправить свою ошибку и доказать, что они украинцы.
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Курица без мозгов написала пост в защиту мужа отодвинутого от кормушки. Достаточно посмотреть их фото в ФБ и становится понятно, что жизнь этого олигарха наладилась в студенческие годы военных университетов )))) Как-то бедному приходилось учиться между отдыхом в Сингапуре и покупке дорогих автомобилей. Да, все на военную пенсию учасника АТО.
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это всё, - что нужно знать о реформах в ЗСУ...(((
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Які тільки підори не керували військовою юстицією після 2014 поки не знищили, як і нагляд за вик. законів((( Бігають питають до кого звертатися, коли державні установи ***** посилають... І смішно і гірко((((
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Nino И не надо миллион , достаточно люстрировать всех одиозных , кто на слуху ,типа сивохи ермака , медведчука ., портнава и т.д. остальные сами разбегутся , послушайте Пояркова поймете Чому з армії звільнили одного з найкваліфікованіших офіцерів Віктора Кевлюка? Розповідь дружини - Цензор.НЕТ 3797
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