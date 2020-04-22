 Рятувальники продовжують гасіння трьох осередків у Чорнобильській зоні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС станом на 7:00 середи, 22 квітня.

"Підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торфовищ в осередках, пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних Сил України.

"Інженерною технікою створено 640 км мінералізованих смуг", - зазначено у звіті.

До гасіння залучено 1 тис. 202 особи та 279 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 68 рятувальників особового складу та 237 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС (якими 21 квітня здійснено 129 скидів – 258 т води).

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