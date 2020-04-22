 Плану немає, є мрія, - "слуга народу" Лерос про заяву Шмигаля щодо створення в травні 500 тис. робочих місць

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп (СН) Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Час гасел "за все хороше проти всього поганого" має закінчитися. Соромно говорити про план створення 500 тис. робочих місць в травні, при цьому пояснення: чекайте, стратегія ще готується. Виходить, що плану немає, є мрія. Якось відомий турецький футбольний тренер говорив: "ніякої тактики! Бам-бам-бам!"- заявив нардеп.
"У США за минулий місяць роботу втратили 20 млн людей і зараз без роботи залишаються понад 5 млн осіб на тиждень, а у нас поки все "під контролем". Може, ми їм будемо наших геніїв держуправління продавати, як футболістів? Єрмака заженемо першого, щоб навантаження на бюджет впало, а агентом з кадрів поставимо його брата, відразу ліфт запрацює ... вантажний. Трамп на додачу просить у Конгресу виділити 2 трлн доларів на Інфраструктуру США, а наші хлопці добре розуміють, що далі з цим робити. Поки Єрмак торгує країною, а його кум "телефонний терорист" Тищенко відповідає в Житомирі за гасіння пожеж, поки ми однією рукою просимо кредит в МВФ, а другою перераховуємо 10 млн допомоги в Албанію (у якій ВВП на душу населення майже в півтора рази вище за ППС і майже в два рази вище за номіналом, ніж в Україні ), для мене подібні заяви уряду - звичайна бравада", - резюмував Лерос.
А по поводу инвестиций, так тут, все банально просто: инвестиции есть всегда - это тупо приток денежных средств не связанных с выполнением контрактов. Сюда попадают и переводы зарабитчан и приток бабла по ОВГЗ (который по окончанию срока привратится в отток, да с процентами...)...... Они просто тупо взяли показатель минстата
2 год ·
"Украина, ты одурела".
Эти три слова я написал ровно год назад. Боже, что тогда, на волне всеобщего метания чепчиков в воздух, началось… Кто-то меня просто отферндил. Кто-то - из моих коллег, людей, которых я считал друзьями, с которыми мы ползали по Майдану - начал мне писать о том, что я со своим мскльским паспортом рожей не вышел рот тут открывать. Вали обратно к своему Путину и там пиши, что хочешь. Кто-то мне говорил, что это самый глупый из моих постов и мозгами я не оч...Читати далі
Но так страной управлять не получится.
Балаболки Ермолки . лучше поезжайте на родину на Парашу .хватит тут грабить . вас ***** зовет .
"Украина получит 190 млн Евро от ЕС
В скором времени в Украину поступит помощь от Европейского союза для поддержания нашей экономики. Об этом договорились министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозель Боррел во время телефонного разговора. Евросоюз выделит Украине 190 миллионов Евро, среди которых: 15 миллионов евро будут направлены Минздраву;61 миллион евро поступит на поддержку экономики в Украине;20 миллионов евро пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса и не только." 15+61+20=96??
Когда-то пересекался с его "менеджером" Ириной Акимовой. Хорошо сидящая серость в зоне комфорта. Содержанка богатого барина, помогавшая грабить бюджет Украины. Шмыгаль той же породы.
а то думай как что чего
вот вся философия
посмотрите все -артисты миллионеры
а стадионы театры залы ремонт за счёт народа
Самое трагикомичное в нынешнем бюджете страны - это то, что в его доходную часть уже заложены 300 млрд гривен от кредита МВФ, получить который пока нет никакой гарантии, потому что Зеленский никак не решится испортить отношения с Коломойским.
На данном факте сакцентировал сегодня внимание в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Но, что мы будем делать, если Зелеснкий так и не решится , а МВФ так и не даст нам кредит? Кто нас будет спасать?
Приглядимся повнимательнее на наших будущих спасителей, т.е на состав нашего правительства!
Итак:
1. Премьер -министр Шмыгаль.
Человек без всякого опыта и всякого политического авторитета, не имеет никакой поддержки в ВР и на Западе. Является просто результатом обычных кулуарных договорняков Зеленского с огиграхами. Ни на какие самостоятельные шаги совершенно не способен просто по определению.
В тему - Шмыгаль оперативно запускает коррупционные схемы - нардеп
Резюме: во время кризиса прогонят, но уйдет вполне довольным и пристроится, как обычно, где-нибудь в АП или СНБО.
2. Пристайко - Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Резюме: ненужная должность для совершенно пустого человека. Если завтра Пристайко исчезнет во времени и пространстве, то этого никто даже не заметит.
3. Резников - Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Никакой реинтеграции в Украине не происходит и происходить не будет. Бессмысленная должность и пустой министр, ни на что не влияющий, так как все решает Ермак.
Резюме: обычная говорящая голова.
4. М. Федоров - Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации.
Кому нужен этот ИТ-ребенок в условиях экономического краха? Что он там трансформирует? На что он лично может повлиять в условиях надвигающегося экономического коллапса?
Резюме: пустое место в ранге вице-премьера.
5. Аваков - министр МВД.
Независимый ни от кого и никому не подчиняющийся силовой министр. Что он будет делать в условиях кризиса, одному Богу известно. Наверное будет банально укреплять свою власть, используя свою феодальную вотчину.
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6. С. Бессараб - Министр по делам ветеранов.
Бывший заместитель начальника ген штаба. То есть, вояка с соответствующим мышлением. Совершенно случайная и никак не вписывающаяся в правительство фигура.
Резюме: помочь стране на этой должности ничем не в состоянии.
7. В. Гутцайт - Министр молодежи и спорта.
В прошлом возглавлял федерацию фехтовальщиков. Опыт государственного управления - минус бесконечность.
Резюме: пустая фигура.
8. М. Степанов - Министр здравоохранения.
Бывший губернатор Одесской области, в которой управляет мафия. Успел уже посадить свою жену на закупки импортных лекарств. В здравоохранение ничего не понимает, то есть » совсем».
Резюме: бессмысленная фигура.
9. В. Криклий - Министр инфраструктуры
Дитя , верный исполнитель воли сильных мира сего. Как самостоятельная фигура -абсолютный ноль
Резюме : пустое место
10. М. Лазебная - Министр социальной политики.
Профессиональная номенклатурщица. Была помощницей всех кого только можно. Как самостоятельная фигура ничего из себя не представляет. Обычная серая мышка, что называется «свой человек».
Резюме: пустое место, точнее, вакуум.
11. Д. Малюська - Министр юстиции.
Недоразумение. Клоун, который пока всех устраивает по причине своей безвредности
Резюме: пустое место.
12. С. Марченко - Министр финансов.
Боится собственной тени. Для должности Минфина не готов и на 5%. Профессиональный помощник-ассистент. Что делать в условиях надвигающегося кризиса, понятия не имеет. Готов быть мальчиком для битья ради должности министра.
Резюме : пустое место.
13. А. Чернышев - Министр развития общин и территорий Украины.
Неглуп, есть неплохой деловой опыт, склонность к системному мышлению. Но явно тяготеет к номенклатуре и тусовкам среди сильных мира сего. Слабо развиты лидерские качества, боится серьезной ответственности, поэтому как политик - ноль.
Резюме: в условиях кризиса может подать неплохие идеи, но будет не способен их реализовать.
14. Д. Кулеба - Министр иностранных дел.
Номенклатурный дипломат, не политик. Поэтому не способен брать на себя ответственность и не готов принципиально отставить свою точку зрения. Тип: «Чего изволите?»
Резюме: простой исполнитель. В условиях кризиса сильно не навредит, но и не поможет.
15. А. Таран - Министр Обороны.
В прошлом военный дипломат. Долго сидел в США. Кроме знания английского языка, никакими другими достоинствами до сих пор отмечен не был.
В тему - Назначение министра обороны Тарана пролоббировал Ермак - вероятный агент Кремля
Резюме: в кризис будет беспомощным, так как не имеет никакого опыта управления крупными организациями и не понимает, как работает государственная машина Украины.
16. И. Петрашко - Министр экономики, торговли и СХ.
Пришел из бизнеса. Совершенно сырой. Практически нечего не понимает в базовых отраслях экономики страны и не понимает, как работает бюрократическая машина. Судьба - быть обычной марионеткой в опытных руках, так как и не политик, и не технократ. Предел мечтаний - побыть министром как можно дольше.
Резюме: пустое место.
17 Министр энергетики - вакансия.
18. Министр культуры -вакансия.
19. Министр образования - вакансия.
Вывод: Если произойдет несчастье и МВФ не даст нам кредит, то в стране наступит финансовый, экономический и социальный кризисы, справиться с которым наше правительство будет не в состоянии. Значит, будет и политический кризис.
Надеюсь, вдумчивые граждане понимают, что результатом «правления» Зеленского в течении года является серьезное разрушение государственных институтов, которые до него кое-как еще работали, но сейчас близки к своей деградации из-за полного отсутствия контроля над ними, безнаказанности и вседозволенности.