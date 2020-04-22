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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 На ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 349 випадків;
Волинська область — 176 випадків;
Дніпропетровська область — 150 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 287 випадків;
Закарпатська область — 218 випадків;
Запорізька область — 141 випадок;
Івано-Франківська область — 589 випадків;
Кіровоградська область — 251 випадок;
м. Київ — 989 випадків;
Київська область — 390 випадків;
Львівська область — 274 випадки;
Луганська область — 26 випадків;
Миколаївська область — 82 випадки;
Одеська область — 148 випадків;
Полтавська область — 116 випадків;
Рівненська область — 353 випадки;
Сумська область — 86 випадків;
Тернопільська область — 471 випадок;
Харківська область — 82 випадки;
Херсонська область — 72 випадки;
Хмельницька область — 54 випадки;
Чернівецька область — 1053 випадки;
Черкаська область — 206 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 квітня 2020 року до Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 19 649 повідомлень про підозру на COVID-19.

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На ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали, - МОЗ 01
На ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190601
 
 
 Топ коментарі
 
с ккаким петей? На ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5626 с зелей, богданом и ермаком ты хотел сказать?
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зелялюбы такие ванги ,что лучше бы вам вообще ничего не предсказывать, а то всегда потом полная дупа выходит
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Та это зебил поехавший...
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Как по мне эта карта на много удобнее, и хорошо видна динамика в заданные периоды https://covid19.rnbo.gov.ua/
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На 52 человека больше чем вчера. Похоже на начало стабилизации.
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зелялюбы такие ванги ,что лучше бы вам вообще ничего не предсказывать, а то всегда потом полная дупа выходит
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Где возраст и сколько с патологиями. Сколько тяжелых. Пропагандисты страха херовы пора
казать.И сколько от сезоного грипа заболели по годам. Вместе с петей за саботаж пойдете.
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с ккаким петей? На ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5626 с зелей, богданом и ермаком ты хотел сказать?
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ну якщо порівнювати із США де 2800 смертей за добу, то виглядає як позитивний.
а якщо подивитись на Київ з його +90 випадків за добу, то вже і не так позитивно виглядає
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Выздоровевших и заболевших почти одинаково за сутки.это....плато?так быстро?шмыга за годы обьявлял.здесь же медики даже не вспотели...уже пик пройден.что то нечисто здесь...или цифры неверные или короновирус неправильный.возможен третий вариант.вот что карантин животворящий делает.
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