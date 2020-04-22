 Світ цього року коронавірус не здолає. Боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Світ змінився. І сумнівів ні у кого немає, що ми будемо жити в нових умовах. Ми всі повинні дотримуватися маскового режиму, дотримуватися певних правил дезінфекції, ми всі повинні дотримуватися соціальної дистанції, визначених правил поведінки в транспорті, в громадських місцях, в магазинах, і так далі. Тобто це ціла низка речей, з якими ми повинні навчитися жити щодня. Так, як, наприклад, ми чистимо зуби щодня, ми повинні навчитися жити з цим", - сказав він.

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Також Шмигаль додав, що наступні два роки доведеться жити в умовах боротьби з коронавірусом: "ВООЗ припускає, і ми з цим згодні, що наступні два роки ми будемо жити в умовах протистояння цій хворобі і збереження життя і здоров'я наших людей. Тому тут не повинно бути ілюзій, що в травні місяці закінчився карантин і ми всі вийшли і все забули".

"Світ цього року коронавірус не здолає, і нам, в будь-якому випадку, доведеться жити в умовах вже нового світу і нових соціальних обмежень", - зазначив він.

Як відомо, поки вакцини від коронавірусу немає і вчені всього світу лише працюють над розробкою ліків. Зокрема, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав створити глобальну коаліцію для розробки вакцини від COVID-19.