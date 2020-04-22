 Світ цього року коронавірус не здолає. Боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Світ змінився. І сумнівів ні у кого немає, що ми будемо жити в нових умовах. Ми всі повинні дотримуватися маскового режиму, дотримуватися певних правил дезінфекції, ми всі повинні дотримуватися соціальної дистанції, визначених правил поведінки в транспорті, в громадських місцях, в магазинах, і так далі. Тобто це ціла низка речей, з якими ми повинні навчитися жити щодня. Так, як, наприклад, ми чистимо зуби щодня, ми повинні навчитися жити з цим", - сказав він.
Також Шмигаль додав, що наступні два роки доведеться жити в умовах боротьби з коронавірусом: "ВООЗ припускає, і ми з цим згодні, що наступні два роки ми будемо жити в умовах протистояння цій хворобі і збереження життя і здоров'я наших людей. Тому тут не повинно бути ілюзій, що в травні місяці закінчився карантин і ми всі вийшли і все забули".
"Світ цього року коронавірус не здолає, і нам, в будь-якому випадку, доведеться жити в умовах вже нового світу і нових соціальних обмежень", - зазначив він.
Як відомо, поки вакцини від коронавірусу немає і вчені всього світу лише працюють над розробкою ліків. Зокрема, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав створити глобальну коаліцію для розробки вакцини від COVID-19.
ТЫ ВРАЖИНА КАЦАПСКАЯ !!!
отправить в отставку.
Где президент находит этих емцев , шмыгалей ,они же сеют вирус паники.
Лишь бы ,что-то ляпнуть. Мир справится в гораздо более ранние сроки ,
не надо сеять паникую ,миру просто некуда деться и решения будут.
Чтоб не было эпидемий, необходима акт. или пасс. иммунизация 95 % населения. В статье выше даны сроки эпидемии - до полутора лет, но это при отсутствии мутаций. Вирус, однако, мутирует и ещё как! И ещё существуют другие *но* - сколько длится иммунитет -? (неизвестно) - 1, в мире всё больше появляются случаи реинфекции - 2.
Т.е. мутация, длительность иммунитета и возможность реинфекции у переболевших.
Кстати, сейчас в Ломбардии проходит вторая волна - повышается заболеваемость и смертность.
Недооценивать и расслабляться нельзя!
не останется другого выбора ,как бросить миллиарды на поиски "противоядия ".
Будут деньги на науку -будет вакцина ,будут лекарства.
Бойтесь Бога!
думает,что он царь природы. Природа делает свое дело и ставит эту скотину на место.
Такие заявления ,обоснованные исключительно на сомнительной чуйке - интуиции ,
показывают низкий уровень компетенции ,сеяние паники. Это позор !
С Бєнєй по дорожке - милый стриж!
Кривєнькиє ножки не спешат,
Только знай себе твердят:
"Топ, топ, очень нелегки
В Ростов первые шаги.
А в Кабмінє дорожка так длинна -
Прямо к путіну тянется она".
Боже, переживет ли Украина этот приход невежд и гопоты к власти!