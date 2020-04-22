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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Суспільство
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 Світ цього року коронавірус не здолає. Боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що цього року світові не вдасться подолати коронавірус, а боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Світ змінився. І сумнівів ні у кого немає, що ми будемо жити в нових умовах. Ми всі повинні дотримуватися маскового режиму, дотримуватися певних правил дезінфекції, ми всі повинні дотримуватися соціальної дистанції, визначених правил поведінки в транспорті, в громадських місцях, в магазинах, і так далі. Тобто це ціла низка речей, з якими ми повинні навчитися жити щодня. Так, як, наприклад, ми чистимо зуби щодня, ми повинні навчитися жити з цим", - сказав він.

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Також Шмигаль додав, що наступні два роки доведеться жити в умовах боротьби з коронавірусом: "ВООЗ припускає, і ми з цим згодні, що наступні два роки ми будемо жити в умовах протистояння цій хворобі і збереження життя і здоров'я наших людей. Тому тут не повинно бути ілюзій, що в травні місяці закінчився карантин і ми всі вийшли і все забули".

"Світ цього року коронавірус не здолає, і нам, в будь-якому випадку, доведеться жити в умовах вже нового світу і нових соціальних обмежень", - зазначив він.

Як відомо, поки вакцини від коронавірусу немає і вчені всього світу лише працюють над розробкою ліків. Зокрема, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав створити глобальну коаліцію для розробки вакцини від COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190600
 
   
 Топ коментарі
 
Идите нафиг со своими двойными стандартами. Маски продали,тесты не делаете бесплатно,а мы должны страдать.Платите людям,и они будут ходить в масках хоть сто лет.А продавать землю,а на нас надеть намордники,чтобы молчали и не гавкали, не получится.
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ШМЫРГАЛЬ,ШМЫГАЙ НА Мир в этом году коронавирус не одолеет. Борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2727 С ПОСТА ПРЕМЬЕРА !!!
ТЫ ВРАЖИНА КАЦАПСКАЯ !!!
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ВОЗ предполагает. Ну да, ну да.... Очччень афтаритетная организация, учитывая коррупцию и постоянніые провалы в своих прогнозах. Америка вон уже дала оценку "работы" этих деятелей.
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типун тебе на язык! Самый умный нашелся!
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ШМЫРГАЛЬ,ШМЫГАЙ НА Мир в этом году коронавирус не одолеет. Борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2727 С ПОСТА ПРЕМЬЕРА !!!
ТЫ ВРАЖИНА КАЦАПСКАЯ !!!
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А взамін Єрмака? Думаю, що скоро ти не зможеш мене пригостити коклєтами власного виробництва!
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После таких заявлений очень хочется и этого министра
отправить в отставку.
Где президент находит этих емцев , шмыгалей ,они же сеют вирус паники.
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А їх шукає брат Єрмака за гроші, які йому вони платять 🐸
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мне его захотелось отправить "к стенке" как только я услышал про планы создания 500тыс. новых рабочих мест, спустя месяц карантина. Сразу стало ясно жулик и 3,14здобол!
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Шмыгаль, ты пробовал ссать против ветра? Попробуй.
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Готуйтеся, що після зарплати у 6000 грн уряд нам запропонує 3000 грн. Дивуєтеся? Так у 1993 році були зарплати у 5 доларів! Ви казали, що гірше не буде?
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Идите нафиг со своими двойными стандартами. Маски продали,тесты не делаете бесплатно,а мы должны страдать.Платите людям,и они будут ходить в масках хоть сто лет.А продавать землю,а на нас надеть намордники,чтобы молчали и не гавкали, не получится.
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Все у них вийде, бо поки справи йдуть по плану!
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Такие заявления просто сотрясение воздуха .
Лишь бы ,что-то ляпнуть. Мир справится в гораздо более ранние сроки ,
не надо сеять паникую ,миру просто некуда деться и решения будут.
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Навряд ли, по мнению научных данных.
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Уверена. Наука перестраховывается,а реалии заставят ускорить процесс.
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https://www.money.it/Coronavirus-quando-come-finira-emergenza-pandemia

Чтоб не было эпидемий, необходима акт. или пасс. иммунизация 95 % населения. В статье выше даны сроки эпидемии - до полутора лет, но это при отсутствии мутаций. Вирус, однако, мутирует и ещё как! И ещё существуют другие *но* - сколько длится иммунитет -? (неизвестно) - 1, в мире всё больше появляются случаи реинфекции - 2.
Т.е. мутация, длительность иммунитета и возможность реинфекции у переболевших.
Кстати, сейчас в Ломбардии проходит вторая волна - повышается заболеваемость и смертность.
Недооценивать и расслабляться нельзя!
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Вы полностью отрицаете научный потенциал ? У крупного капитала (я не об Украине )
не останется другого выбора ,как бросить миллиарды на поиски "противоядия ".
Будут деньги на науку -будет вакцина ,будут лекарства.
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Если реально, то 3 года. После чего превратится в спорадические случаи с сезонными эпидемиями.
Бойтесь Бога!
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Хватит заниматься херней. Все должны вернуться к прежней работе. Иначе Осел не протянет и пол года. Позаботьтесь о своем шефе.
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ВОЗ предполагает. Ну да, ну да.... Очччень афтаритетная организация, учитывая коррупцию и постоянніые провалы в своих прогнозах. Америка вон уже дала оценку "работы" этих деятелей.
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А мир и не менялся. Просто человек всегда
думает,что он царь природы. Природа делает свое дело и ставит эту скотину на место.
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До початку росту ВВП на 40% і закінчення епохи бідності треба почекати 2 роки. Дамо Шмигалю 365+365=730, тобто 100+100+100+100+100+100+100+30 днів. Мир в этом году коронавирус не одолеет. Борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7167
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они ещё два года хотят на вирус кивать и заниматься созданием штабов и раскраской уровней тревоги
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Рік перший - винуватий Порошенко, рік другий - винуватий ковід, рік третій.......
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Рік третій - винуватий Порошенко, бо не скинув зевладу🐸
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У твоего поросенко 5 лет были виноваты то кацапы то папередники но ты же это хавал все пять лет и кричал -перемога! перемога! пока Барыга наживал себе миллиарды рассказывая сладкие сказочки .А теперь сказочки закончились и обнажилась реальная правда а НЕ то что нам пять лет лили в уши порошенки , пономарио , арестовичи и др любители шоколадной фантастики
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Правда уровня 95 квартала ,враньё сплошное ,но с юмором.
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Я не поклонник творчества 95 квартала .НО в сортах дерьма не разбираюсь и спорить кто из них лучше не вижу смысла
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Тому ти і обрав та живеш при зевладі!
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про сировинну економіку з низьким рівнем доданої вартості не чули..? раджу вивчити тему..і як подібні економіки реагують на обвали світових цін на сировинні товари..тут казочка про "зростання ВВП під час війни" швидко закінчується..
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зеленая плесень за год разворовала все то, что создал Порох, продаст украинскую землю и свалит в свои еврейские *****.
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"ВОЗ предполагает, и мы с этим согласны ,,,,,для распила украинских монет будем использовать шарагу ВОЗ .которой Трамп отказался платить по 500 млн зелени ежегодно...
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Не мрій! Їм швиденько заткнуть рота🐸
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Реальным силам в создающейся ситуации это не выгодно.
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Вируса никто в очи не бачив но все в намордниках.Интересно как раньше люди узновали об эпидемии без шмыгалей и его секты. ***** покажи сравнения с грипом по годам хватит издеваться над юродивыми они тоже нормально жить хотят. Без сравнений с другими случаями болезней это проопаганда страха и шахрайство . Цель загнать в стойло и содрать три шкуры. Пастухи и пролаченые политшаманы по вызову найдутся для этого.
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Растянул капитуляцию власти перед коронавирусом на годы.
Такие заявления ,обоснованные исключительно на сомнительной чуйке - интуиции ,
показывают низкий уровень компетенции ,сеяние паники. Это позор !
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Коли кажуть "боротьба із вірусом" мають на увазі кількість перехворівших? Бо цікаво подивитись на ту "боротьбу" та роботу кабміну в режимі 24/7. І що робить прем'єр в тій боротьбі (захист імунної системи кожного організму) в режимі 24/7?
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Это типа карантин продлится до 2022 года?
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Это типа, пробный шар .проверка реакции общества.
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пусть брата пошлёт на переговоры с ковирусом. за 6 тыщ гривен пусть предложит тому отступить в течении года. это чистый нобель и обещанный миллион от шестого. бонусом ))
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Я согласен что сразу две беды не поборешь,ну тогда хоть войну заканчивайте, а то год прошёл и только отходите.
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ти диви,який вумний шмигаль, вже як його патрон зейло за увесь Світ говоре))))
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Топ, топ, топает Шмигаль.
С Бєнєй по дорожке - милый стриж!
Кривєнькиє ножки не спешат,
Только знай себе твердят:
"Топ, топ, очень нелегки
В Ростов первые шаги.
А в Кабмінє дорожка так длинна -
Прямо к путіну тянется она".
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А че не три?.эксперимент по загону людей в стойло успешно продвигается.закрепить результат хотят демоны.карантин forever!
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А через два года ты Шмыга будешь радоваться победе всего человечества над короновирусом сидя на унитазе в своем Тель-Авиве ? Потому что ************ округу ,,малорассея " твоя должность будет уже не нужна и ты поедешь учить своих земляков как правильно сидеть на карантине , сидя на толчке и пуская петухов в воздух
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Чим менше компетентна людина, тим охочіше вона робить прогнози.
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Если так бороться с коронавирусом как "борятся" ЗЕбилы , то и 5 лет будет мало !
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Может он коронавирус с коррупцией спутал?
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Та ладно,не лякай так сильно.Набагато швидше перестане існувати ВОЗ,а ви ,українські владні кретини,потрапите до буцегарні ще хутчіше.
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Обеспечивает себе гарантию ,что два года может безнаказанно плевать в потолок.
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Чьи листовки этот дятел пересказывает?
Боже, переживет ли Украина этот приход невежд и гопоты к власти!
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Как только попадают в "верхнюю власть" сразу же в речи появляются витиеватые, не определенные логикой, отдаленные по времени выражения типа " оно во что конечно, а случись такое и...пожалуйста". Вот зачем, например, так премьер подтверждает свои прогнозы - "11 мая...желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные и жить в более мягком режиме, но не факт, что так и будет"? Что означает последняя фраза - она означает, если вдруг что, так мы (власть) не отвечаем, мы хотели, но вот не получилось. Полная неопределенность и отсутствие ответственности в будущем за принимаемые решения! Зачем сейчас пудрить мозги людям на два года вперед, если Вы не можете определиться на короткие забеги и каждую неделю, например, сдвигаете возможные пики эпидемии вперед? Президент от Вас требует назовите хоть - когда откроются парикмахерские - в мае или тоже через два года? Зачем Вы напихиваете ежедневно нас какими-то мифическими цифрами по заболеваемости и смертности, если даже мировая диагностика оказалась не готова распознать природу и принцип действия этого вируса? В стране нет достаточного количества экспресс-тестов и спец.лабораторий. Так на основании чего тогда озвучиваются цифры? О чем можно говорить, если тысячи человек, вернувшихся из-за границы не проходили диагностику и разъехались по всей Украине? Почему главным симптомом заболевания стала температура человека, которая может меняться по десяткам абсолютно разных причин? Есть такая интересная наука - теория вероятности - определитесь с какой вероятностью МОЗ формирует Вам ежедневные данные.
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