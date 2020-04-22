 Кабмін планує затвердити порядок використання грошей фонду боротьби з COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному засідання.
"Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками", - йдеться в повідомленні.
Доповідати з цього питання буде міністр фінансів Сергій Марченко.
Крім того, буде розглядатися питання про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають важливе соціальне значення, товари протиепідемічного призначення.
У Кабміні обговорять також порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги з часткового безробіття на період карантину.
п.с
мені можна виписати Премію за "рацуху" - я скромна людина, 4 000 000 зЄлені мені за це вистачить...
У Норвегії виник загальнонаціональний дефіцит сміття
У 2013 році Норвегія зіткнулася з унікальним явищем: загальнонаціональний дефіцит сміття. Сьогодні у цій країні переробляється близько 97% пластикових пляшок, що є завидним показником для багатьох країн, які не знають, як впоратися з надлишком сміття.
Як і шведи, норвежці, схоже, виявилися занадто старанними в переробці побутових відходів. Їхня гарна звичка призвела до того, що в Осло майже вичерпалося паливо для постачання сміттєспалювальних установок, що виробляють енергію для обігріву будинків у столиці та навколо неї. (Не дивлячись на те, що сміттєспалювальні заводи не є абсолютно екологічно безпечними, спалювання сміття краще за спалювання викопного палива, до того ж воно зменшує навантаження на звалища).
Директор департаменту утилізації відходів у Осло вважає, що можна було б прийняти деяку кількість сміття зі США, Ірландії та Великобританії, щоб знизити його дефіцит у Норвегії.