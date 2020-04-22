 Дві пожежі в Овруцькому районі Житомирської області локалізовано, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Пожежу трав’яного настилу та лісової підстилки у Виступовицькому лісництві Овруцького району локалізовано: "Станом на 7 ранку 22 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 596 осіб та 77 одиниць техніки, з них від ДСНС 72 рятувальники особового складу та 16 одиниць техніки".
Також повідомляється, що пожежу трав'яного настилу та лісової підстилки поблизу с. Острови Овруцького району також локалізовано.
"Станом на 7 ранку 22 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 137 осіб та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 24 рятувальники особового складу та 6 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.