 Дві пожежі в Овруцькому районі Житомирської області локалізовано, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пожежу трав’яного настилу та лісової підстилки у Виступовицькому лісництві Овруцького району локалізовано: "Станом на 7 ранку 22 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 596 осіб та 77 одиниць техніки, з них від ДСНС 72 рятувальники особового складу та 16 одиниць техніки".

Також повідомляється, що пожежу трав'яного настилу та лісової підстилки поблизу с. Острови Овруцького району також локалізовано.

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"Станом на 7 ранку 22 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 137 осіб та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 24 рятувальники особового складу та 6 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.