 За добу на Львівщині зафіксовано 18 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом 274 особи інфіковані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram-каналі Львівської міськради.

Повідомляється, що з усіх зафіксованих випадків 10 - летальні, 29 - одужали.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 1320 осіб, госпіталізовані - 312, на амбулаторному лікуванні - 1008 осіб, виписані - 207 осіб. Зараз у лікарні перебуває 101 особа, з них в реанімації - 4 особи, на апаратні ШВЛ нема нікого", - зазначено в повідомленні.

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Водночас, за оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 150 ПЛР-тестів, з яких 18 - позитивні.