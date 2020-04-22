EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
  2562  3
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3331) Львів (1255) Львівщина (1118) РДА (140) COVID-19 (4192) коронавірус (2869)

 За добу на Львівщині зафіксовано 18 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом 274 особи інфіковані

Станом на 8 ранку 22 квітня у Львові та Львівській області зареєстровано 274 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram-каналі Львівської міськради.

Повідомляється, що з усіх зафіксованих випадків 10 - летальні, 29 - одужали.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 1320 осіб, госпіталізовані - 312, на амбулаторному лікуванні - 1008 осіб, виписані - 207 осіб. Зараз у лікарні перебуває 101 особа, з них в реанімації - 4 особи, на апаратні ШВЛ нема нікого", - зазначено в повідомленні.

За добу на Львівщині зафіксовано 18 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом 274 особи інфіковані 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Святкування дня міста у Львові переноситься у зв'язку з пандемією, - Садовий

Водночас, за оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 150 ПЛР-тестів, з яких 18 - позитивні.

За добу на Львівщині зафіксовано 18 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом 274 особи інфіковані 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190592
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
МОЛОДЦЫ львовяне , что значит ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОД
Как хорошо организован ежедневный отчёт перед горожанами
За сутки на Львовщине зафиксировано 18 новых случаев заболевания COVID-19, всего 274 инфицированных - Цензор.НЕТ 2392
 показати весь коментар
 
Хворих трішки більше ніж 0.01% від загальної кількості населення Лвівської області. Це вже здепець, - епідемія, пандемія і діарея в представників нинішньої влади...
 показати весь коментар
 
Читал харьковский форум.
Тех, кто пытается хаять гепу просто избивают ногами.
Аргумент - у нас 40 заболевших и полтора миллиона голодных. Пошли все на и не трогайте гепу, это вам не больной на всю голову Кличко.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору