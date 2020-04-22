EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  1448  23
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3331) криза (222) допомога (1059) Євросоюз (2885) Кулеба Дмитро (307) COVID-19 (4192) коронавірус (2869)

 ЄС готує допомогу для відновлення економіки України після пандемії, - МЗС

У ЄС розробляють додаткові шляхи допомоги Україні в боротьбі з пандемією та посткризовому відновленні економіки.

Як повідомили "ЄвроПравді" в пресслужбі МЗС, про це міністру закордонних справ Дмитру Кулебі розповіли на відеоконференції у форматі "Групи друзів України в ЄС" за участю міністрів закордонних справ Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.

Відеоконференція відбулася у вівторок напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться 22 квітня. Під час засідання планується обговорення української проблематики.

Також читайте: Санкції проти РФ повинні зберігатися до повного виконання нею мінських угод, - Боррель

Міністри обмінялися думками щодо координації дій України та ЄС у протидії пандемії COVID-19 та подоланні її соціально-економічних наслідків. Дмитро Кулеба подякував ЄС за оперативне виділення Україні важливої гуманітарної та фінансової підтримки.

"Міністри закордонних справ держав-членів ЄС зазначили, що опрацьовують додаткові шляхи допомоги нашій державі у боротьбі з пандемією та посткризовому відновленні економіки", - повідомили у міністерстві.

Кулеба також поінформував колег про заходи, що вживає уряд для мінімізації негативних наслідків пандемії для економіки країни, та стан реалізації внутрішніх реформ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190591
 
 
 Топ коментарі
 
Падение экономики после пандемии....после правления Осла.
 показати весь коментар
 
У него так же нет чести...совести и достоинства...
Оно обычный НАРКОЛЫГА на побегушках у бабушки Игоря...
 показати весь коментар
 
"...пути помощи Украине..."
За это,конечно, спасибо. Помогите ещё с контролем за её распределением ,
чтобы на этих путях помощь не прилипла к загребущим рукам чиновников.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Давайте!, готовьте!, а мы ещё пол-годика покарантиним!!!)))
 показати весь коментар
 
 
Вот ті пердулятор рашистский ,не преминул броситься навозом своим же...
 показати весь коментар
 
Падение экономики после пандемии....после правления Осла.
 показати весь коментар
 
 
только деньги наличкой не давайте.. растянут...
 показати весь коментар
 
 
Заробітчан назад пусть возьмут и этого будет достаточно.
 показати весь коментар
 
Никто помощи зеленскому не даст.У него нет авторитета.
 показати весь коментар
 
 
У него так же нет чести...совести и достоинства...
Оно обычный НАРКОЛЫГА на побегушках у бабушки Игоря...
 показати весь коментар
 
 
Все шо то готовят Украине..
А наша ЗЕленая обезьяна готовит Украине только подлости
 показати весь коментар
 
 
Какая еще "группа друзей Украины"?!
Петя вчера анонсировал " группу его личных друзей" и свое единоличное влияние на выделение этой помощи - как говорят на Московии " есть путен(Порошенко) - есть Россия (Украина)
 показати весь коментар
 
 
Где группа в таком случае друзей Осла? Где Беня Ермак Лысый Юзек - меценаты и альтруисты?
 показати весь коментар
 
 
Неужели Зеленский и Юзик тоже успели пропиариться на этой помощи - "благодаря их авторитету геополитиков"
Я упустил где-то или ты перднул в лужу?
 показати весь коментар
 
Попердіваешь тут ті,говнометчик рашистский
 показати весь коментар
 
ЕС готовит помощь для восстановления экономики Украины после пандемии, - МИД
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Допомога буде у вигляді губозакаточних машинок. Грошей нема, але ви тримайтеся! Ваш Шмигаль🐸🧐
 показати весь коментар
 
 
"...пути помощи Украине..."
За это,конечно, спасибо. Помогите ещё с контролем за её распределением ,
чтобы на этих путях помощь не прилипла к загребущим рукам чиновников.
 показати весь коментар
 
 
Це добре, але зевлада дасть їм відкат і вони нічого не побачать🙈
 показати весь коментар
 
 
Судя по всему Украина стала, такой себе помойкой, в которой ЕС легальтно отмывает деньги.
 показати весь коментар
 
Интересно, каков инструмент этой помощи? Денег дать?! Так растащат же!!!
 показати весь коментар
 
 
Якщо хтось відчує що ЄС йому допомогло - повідомте мені відразу! Але ймовірніше доведеться шукати тую допомогу по шубосховищам на печерську, у Конча-Заспі, та решті резервацій для клептократів.
 показати весь коментар
 
Порох это вчера первый озвучил с указанием конкретных сумм
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору