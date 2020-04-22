 ЄС готує допомогу для відновлення економіки України після пандемії, - МЗС

Як повідомили "ЄвроПравді" в пресслужбі МЗС, про це міністру закордонних справ Дмитру Кулебі розповіли на відеоконференції у форматі "Групи друзів України в ЄС" за участю міністрів закордонних справ Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.

Відеоконференція відбулася у вівторок напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться 22 квітня. Під час засідання планується обговорення української проблематики.

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Міністри обмінялися думками щодо координації дій України та ЄС у протидії пандемії COVID-19 та подоланні її соціально-економічних наслідків. Дмитро Кулеба подякував ЄС за оперативне виділення Україні важливої гуманітарної та фінансової підтримки.

"Міністри закордонних справ держав-членів ЄС зазначили, що опрацьовують додаткові шляхи допомоги нашій державі у боротьбі з пандемією та посткризовому відновленні економіки", - повідомили у міністерстві.

Кулеба також поінформував колег про заходи, що вживає уряд для мінімізації негативних наслідків пандемії для економіки країни, та стан реалізації внутрішніх реформ.