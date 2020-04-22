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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном, Здоров'я
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 За добу у США зафіксовано 2804 смерті від COVID-19 - найбільша кількість від початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

21 квітня у Сполучених Штатах померли 2804 пацієнти, у яких діагностували коронавірус. Це найвищий показник від початку пандемії.

Про це свідчать дані сайту Worldometers, який оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, передає Цензор.НЕТ.

Водночас у країні підтвердили майже 26 тисяч нових випадків зараження.

Від початку епідемії в Штатах зареєстрували понад 819 тисяч заражень. З них померли 45 343 особи, вилікувалися майже 83 тисячі хворих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 740 тис., померло понад 39 тис. осіб

Загалом у США залишається 690,9 тисячі активних випадків захворювання.

Американці залишаються світовим лідером за темпами поширення хвороби.

За добу у США зафіксовано 2804 смерті від COVID-19 - найбільша кількість від початку пандемії 01
За добу у США зафіксовано 2804 смерті від COVID-19 - найбільша кількість від початку пандемії 02
За добу у США зафіксовано 2804 смерті від COVID-19 - найбільша кількість від початку пандемії 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190588
 
 
 Топ коментарі
 
там ниҐҐеров куча жирных с дабетом и кучами сопутсвующих, что можна от сквозняка ласты откинуть. После того как отменили рабство в США, они уже веками не работают и живут на пособиях. Вот и косит даже обычный орви. Кстати белые тоже не далеко убежали от своих чернокожих братьев: тоже жрут ведрами фастфуд и прочее дерьмо, спортом не занимаются ну и тд
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трампа надо - вывалять в смоле и перьях - за такие цифры - завал
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Этот чувак с белкой на голове, доведет страну до цугундера.
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трампа надо - вывалять в смоле и перьях - за такие цифры - завал
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О петушок що заспівав: Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що головний "спалах коронавірусу", ще попереду.
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Позор. Самая богатая страна и такие цифры..
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там ниҐҐеров куча жирных с дабетом и кучами сопутсвующих, что можна от сквозняка ласты откинуть. После того как отменили рабство в США, они уже веками не работают и живут на пособиях. Вот и косит даже обычный орви. Кстати белые тоже не далеко убежали от своих чернокожих братьев: тоже жрут ведрами фастфуд и прочее дерьмо, спортом не занимаются ну и тд
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справка:
"Согласно недавним шокирующим оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (сокращенно CDC), 40% всех американцев страдают ожирением (при этом ожирение определяется как индекс массы тела 30 или выше). В это число входят 20,6% всех американских подростков (от 12 до 19 лет). 8 дек. 2017 г."
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Тем не менеее сли смотреть статистику по штатам. То центральные штаты. Где народ живет по бедней чем на побережьях. и занимаются спортом меньше и едят фастфуд как раз таки больше на удивление смертность ниже..

Хотя Нью-Йорк сборище разного сброда. Там понятно.
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да, диабет очень распространен в США. Но с другой стороны - в Италии и Испании диабетчиков намного меньше, а вымерло немало.
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Снова приходится напоминать, что на экспоненциальной фазе роста КАЖДЫЙ день фиксируется наибольшее количество с начала эпидемии.
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чувак с белкой на голове три дня назад сказал что началась стабилизация и нужно снимать карантин.
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Этот чувак с белкой на голове, доведет страну до цугундера.
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Авторы статьи ДИБИЛЫ .А сколько тогда померло по сводке на 16.04 . 6000 -это больше или меньше 2000 для тупоголовых любителей сенсаций.
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Они тебе про это рассказывали когда сутки (по смертям)еще не закрыли .
До тебя это доходит ?
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По данным Университета Джонса Хопкинса закрывают каждые каждые сутки. Нет такого что бы было по середине.
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Что сказать .Если до тебя что-то не доходит,это твои проблемы .Университет Джонса Хопкинса это ПУП Земли?
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Точно так-же ,как для тебя УниверситетДжонса Хопкинса .В этом аспекте мы с тобою почти что братья.
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16.04 в США помрло від ковід-19 --2176 людей. worldometers тобі в поміч.
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За сутки в США зафиксированы 2 804 смерти от COVID-19
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers

а другой сайт свидетельствует что за сутки зафиксировано 1274 смертей
https://covid19.rnbo.gov.ua

кто звездит больше ?
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Действительно странно, тем более что на сайте Worldometers тоже другие цифры.
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Кому верить, сайт тот же, а данные другие.

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Это данные уже за сегодня, 22 апреля по Гринвичу. В США сейчас только 3 часа ночи да и то на Восточном побережье.
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А ти подивись на "вчора" або просто кликни мишкою під"США". Там є повна розшифровка по кожному штату.
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Чушь, Америка самая богатая и успешная страна мира, умирают там только бедные и больные, которые сами добровольно выбрали такой образ жизни.
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Я бы на вашем месте больше интересовался судьбой Белорусии. Там все намного хуже .
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Вы ничем кроме своих новостей не интересуетесь? а откуда знаете что у нас настолько хуже? Вы же не интересуетесь или Вам можно, Вы особенный?
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...именно потому что что из Белоруси нет НИКАКИХ новостей. Все засекретили.
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К большому сожалению (я про Белорусов ) из за одного барана ,возобновившего себя в виде всевышнего пострадают другие .Правда ему(барану) на это наплевать ,он же баран и людские жизни и смерти его не волнуют.
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