 За добу у США зафіксовано 2804 смерті від COVID-19 - найбільша кількість від початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані сайту Worldometers, який оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, передає Цензор.НЕТ.
Водночас у країні підтвердили майже 26 тисяч нових випадків зараження.
Від початку епідемії в Штатах зареєстрували понад 819 тисяч заражень. З них померли 45 343 особи, вилікувалися майже 83 тисячі хворих.
Загалом у США залишається 690,9 тисячі активних випадків захворювання.
Американці залишаються світовим лідером за темпами поширення хвороби.
"Согласно недавним шокирующим оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (сокращенно CDC), 40% всех американцев страдают ожирением (при этом ожирение определяется как индекс массы тела 30 или выше). В это число входят 20,6% всех американских подростков (от 12 до 19 лет). 8 дек. 2017 г."
Хотя Нью-Йорк сборище разного сброда. Там понятно.
16.04.2020 03:30
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/usa/
16.04.2020 03:30
До тебя это доходит ?
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers
а другой сайт свидетельствует что за сутки зафиксировано 1274 смертей
https://covid19.rnbo.gov.ua
кто звездит больше ?