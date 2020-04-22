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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:заробітна плата (728) карантин (3331) Денис Шмигаль (245) COVID-19 (4192) коронавірус (2869)

 Кабмін працює над створенням 500 тис. робочих місць, які допоможуть людям протриматися під час карантину. Зарплата - 6-8 тис. грн, - Шмигаль

Українцям пропонуватимуть роботу на період карантину з оплатою праці до 8 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, Шмигаль нагадав, що Кабмін працює над створенням 500 тисяч робочих місць, які "дадуть можливість людині місяць-два-три протриматися в умовах існуючих обмежень" і "заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти".

Зокрема, йдеться про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Також очільник уряду згадав і про "Велике будівництво", де, за його словами, близько 170 тисяч робочих місць і ще близько 150 тисяч - у супутніх сферах.

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"От у нас є шанс створити декілька сотень тисяч робочих місць, не те що цього року, а буквально вже в ці місяць-півтора...Недорогих (робочих місць. - Ред.). Можу сказати умовно, поки ми ще рахуємо, але сума коливається 6000-8000 гривень", - сказав він.

Як приклад він зазначив, що українцям можуть запропонувати класти бруківку чи бути озеленювачем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190587
 
 
 Топ коментарі
 
Само пробовало класть брусчатку за 6000? Бери Шмыгаля и впердю. А мы поржем поприколу.
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А Шморгаль фантазер однака Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест, которые помогут людям продержаться во время карантина. Зарплата - 6-8 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3768 прямо как Шым Пан ЗЕ Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест, которые помогут людям продержаться во время карантина. Зарплата - 6-8 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6991
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Пустобрехство. Опять пиарное Бла....Бла....Бла...... Очередная пустышка и сборище неучей бестолковых, но самомнением ивяличием.
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Сперва нужно спросить себя дам ли Я лад куче гран шлака и 3-м поддонам ФЭМки, а потом обсуждать 6000 - 16000 или 60000.
Что такое 10 на 10? Ну стоянка для 2-х машин под подъездом. При мне по диагонали чёрную нитку натягивали и сотенные купюры (из зарплаты) просовывали. Сколько купюр пройдёт под ниткой. Или все согласны за 1.5 тыс евро мастеру на тачечке шлак подвозить?
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Как говорят, не всех дебилов война убила. Украинцев превращают в полных скотов, так что радуйтесь зедебилы, голосовавшие за иуду паяца.
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арифметика проста : -500000*6000 = ... вся помощь ЕС уйдет на "озеленение"
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Карантин і робота-речі несумісні.Або вдіміняйте карантин і люди повернуться кожен до свого.Або платіть компенсацію за простій. 2-3місяці люди не протримаються без доходів.Приклад ЕПІЦЕНТРА показує що працювати з розумом можна.
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Осталось совсем немного до работы за еду. Спасибо за заботу, гандоны...хуже не стало, ***
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Создаем рабочие места....где?такие места всегда были.сейчас есть.предложи еще место младшего помощника ассенизатора в ковидных обсерваториях.за 6000....
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А шоб не убегали с рабочих мєст , можно обгородить колючей проволокой
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Лучше бы уже ничего не предлагали, чем класть брусчатку за 6 тыс.

Кабмін працює над створенням 500 тис. робочих місць, які допоможуть людям протриматися під час карантину. Зарплата - 6-8 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5124
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Могу покрасить пару ларьков за 6 тыщ)
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)) за эти деньги все бегом положат 2 болта на рыла. один на его, второй - на невинно убиенного ейного брата
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ОТКРЫТА ТАЙНА, ПРОШЛОГО ШМЫГАЛЯ. КЕМ БЫЛ И КЕМ СТАЛ.
БЫЛ. СТАЛ
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Вот интересно, что же это за работа такая - до 8тыс грн. А кому будет предлагать работать врачами, медсестрами, санитарками? У врачей уже в этом месяце зарплата не выше прожиточного минимума, а это 4 тыс 700 грн. Что уж говорить о медсестрах и санитарках... Что творят с медициной и нашим с вами здоровьем... Куда пойдет работать целая армия уволенных сотрудников (по 400-500 чел из каждого большого) мед учреждений ? На биржу? На шею государства? Или на мифические 500 тыс рабочих мест? Ну дайте же ответ кто-нибудь.
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"...буквально уже в эти месяц-полтора...", -опять "начал из далека" , карантин продлится ещё минимум два месяца , а то и больше ...?
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в Европе кстати отменили полностью комуналку на моент карантина те месяцы какрантина даже если закончится государсво стран ес прощает так как понимают люди без работы а у нас приходят платежки как ни в чем не бывало только мол советуют платите онлайн чтоб в банки меньше ходить но платить надо
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Просто идти по парку 3-м человекам нельзя, а класть брусчатку в этом парке бригаде из 10 человек, оказывается, можно.
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скоро зебидло предложит работать на предприятиях бандитов ахметова и каламойского за пайку.
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Создайте благоприятный инвестиционный климат и пустите в Украину крупный мировой бизнес!Пока еще не поздно!Иначе останется 10-15 миллионов и просто работать будет ее кому.Пока не будет уровня жизни в Украине,семьи никто создавать не будет.Детей рожать никто не будет!Зарплата мужика а Украине должна быть 18000-20000гр в месяц.А за 6000-8000 гр пусть сами работают!!!
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Работают они над созданием,знаем мы эти создавашки от ахметкиной агентуры - создадут своему боссу новую недвижимость в Европе на сотни миллионов и больше ничего.
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"или быть озеленителем." ровно год назад произошло озеленение Украины на 73 % да такое, что уже из глаз вылазит
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Работа на ботофермах в поддержку оманского осла?
Это скоро будет просто необходимо.
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Ну бредятина ж! Що воно мелить! Що за радянські підходи? Йому не урядом керувати а вуулицю підмітати да щей з наглядачем, бо само занадто тупе щоб прибрати якісно.
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