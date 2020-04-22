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 Політика України
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Все про:Зеленський (5122) кадри (179) звільнення (828) РДА (140)

 Зеленський звільнив десять голів РДА в чотирьох областях

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в районних держадміністраціях у Сумській, Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження від 21 квітня опубліковано на сайті ОП.

Зокрема, в Сумській області Зеленський звільнив голів семи РДА. У Вінницькій, Харківській і Чернігівській областях Зеленський звільнив по одному керівнику РДА.

Так, Зеленський підписав Указ про звільнення О. Крижанівського з посади голови Піщанської РДА (Вінницька область), М. Горбенка з посади голови Конотопської РДА, В. Химича з посади голови Лебединської РДА, С. Панченка з посади голови Недригайлівської РДА, В. Білохи з посади голови Роменської РДА, О. Сипка з посади голови Тростянецької РДА, В.Ждамірова з посади голови Шосткинської РДА, І. Панченко з посади голови Ямпільської РДА (Сумська область), Л. Шамрай з посади голови Ізюмської РДА (Харківська область), В.Кучерини з посади голови Бобровицької РДА (Чернігівська область).

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Водночас Зеленський призначив у Запорізькій області двох голів РДА, ще двох у Харківській області та по одному - в Миколаївській та Вінницькій областях.

Так, Зеленський підписав Указ про призначення Я. Никифорова головою Ізюмської РДА, Ю. Аксьонова головою Валківської РДА (Харківська область), А. Стець главою Кривоозерської РДА (Миколаївська область), О. Шевченко головою Токмацької РДА, Ю.Симоненко главою Більмацької РДА (Запорізька область), О. Гаврилюка головою Піщанської РДА (Вінницька область).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190584
 
 
 Топ коментарі
 
Никого это чмо не увольняло и не назначало. Он их даже не знает. Просто подмахнул принесенную ермаком бумажку с фамилиями договорившихся с его братцем.
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І скільки в Єрмака коштує стати головою РДА?
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Держава створила умови, коли чесно заробити дійсно складно (якщо взагалі можливо), зате СВОЇМ можна ВКРАСТИ і "прибарахлитися".
Купити Собі "мєрсєдеса", як Єрмак.

Що і відбувається при ЗЕ.
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Держава створила умови, коли чесно заробити дійсно складно (якщо взагалі можливо), зате СВОЇМ можна ВКРАСТИ і "прибарахлитися".
Купити Собі "мєрсєдеса", як Єрмак.

Що і відбувається при ЗЕ.
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Справжній крихітка Цахес з казки Гофмана.
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Та кажуть сам Гітлер в Порошенка кумував.
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В мене теж кум рашист і я теж хрестив дітей до війни в московський церкві. Але ж це не заважає мені мати розум користатися ним, чого не скажеш за деякіх...
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Берем колоду карт,тасуем,ворожим и Шамана в гости зовем приходит Шариков типа Шаман и говорит,Чуваки 40% роста Ыканомики,это я пошуткував,эпоху бедности разгромил что при штурме Берлина,да и ваще,я вам ничего не должен,вы мне должны,это я уничтожил Хунту Порошенко... Зеленський звільнив десять голів РДА в чотирьох областях - Цензор.НЕТ 8308
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Никого это чмо не увольняло и не назначало. Он их даже не знает. Просто подмахнул принесенную ермаком бумажку с фамилиями договорившихся с его братцем.
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Хочу напомнить Зе. что сегодня нефть марки Брент стоит как стоила в 2001 году, бензин в Украине тогда стоил 2,30 за литр. Советую Вам еще раз встретится с бензиновыми мародерами и уговорить их опустить цену еще на 0.60 копеек).
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І скільки в Єрмака коштує стати головою РДА?
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дешевле у брата.....по дилерской скидке.....иногда минетами берет!))
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Это зеленое кокаду ещё и писать может, чудеса!
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ᗩgent_♆ᗷI9♆

@Vivat_Ukraina


Зеля
@ZelenskyyUa вже всь0 ??? Наради проводить злодій єрмак!




МАЙДАНбандерівка

@OdessaTatiana


Мавр зробив свою справу. Мавр повертається у 95 Квартал..




Неисправимый Мизантроп

@gladenkoa


Коли купив у рідного брата посаду президента.

Зеленський звільнив десять голів РДА в чотирьох областях - Цензор.НЕТ 5700
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