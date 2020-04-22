 Зеленський звільнив десять голів РДА в чотирьох областях

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження від 21 квітня опубліковано на сайті ОП.

Зокрема, в Сумській області Зеленський звільнив голів семи РДА. У Вінницькій, Харківській і Чернігівській областях Зеленський звільнив по одному керівнику РДА.

Так, Зеленський підписав Указ про звільнення О. Крижанівського з посади голови Піщанської РДА (Вінницька область), М. Горбенка з посади голови Конотопської РДА, В. Химича з посади голови Лебединської РДА, С. Панченка з посади голови Недригайлівської РДА, В. Білохи з посади голови Роменської РДА, О. Сипка з посади голови Тростянецької РДА, В.Ждамірова з посади голови Шосткинської РДА, І. Панченко з посади голови Ямпільської РДА (Сумська область), Л. Шамрай з посади голови Ізюмської РДА (Харківська область), В.Кучерини з посади голови Бобровицької РДА (Чернігівська область).

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Водночас Зеленський призначив у Запорізькій області двох голів РДА, ще двох у Харківській області та по одному - в Миколаївській та Вінницькій областях.

Так, Зеленський підписав Указ про призначення Я. Никифорова головою Ізюмської РДА, Ю. Аксьонова головою Валківської РДА (Харківська область), А. Стець главою Кривоозерської РДА (Миколаївська область), О. Шевченко головою Токмацької РДА, Ю.Симоненко главою Більмацької РДА (Запорізька область), О. Гаврилюка головою Піщанської РДА (Вінницька область).