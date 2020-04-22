 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 177,4 тис., інфікованих уже понад 2,56 млн. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 177 445 (170 324 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 45 063 (42 335 вчора), хворих - 825 041 (787 370), протестовано - 4 155 178.

Іспанія повідомляє про 204 178 випадків COVID-19, 21 282 особи померли.

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В Італії зафіксовано 183 957 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 24 648 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

У Франції померли 20 829 осіб, у Великій Британії - 17 378, в Німеччині - 5086, в Ірані - 5297, у Туреччині - 2259, в Бельгії - 5998, у Нідерландах - 3929.

У РФ кількість заражених досягла 52 763 осіб, з яких 456 померли, в Білорусі - 6723, померли - 55; в Польщі - 9856, померли - 401; в Молдові - 2614, померли - 72; в Угорщині - 2614, померли - 213; в Румунії - 9242, померли - 498; в Словаччині - 1199, померли - 14.

Нагадаємо, в Україні на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали.