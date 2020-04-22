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 Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

Протягом 21 квітня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів впливу на окупаційні підрозділи та за допомогою чергових вогневих засобів припинили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.

Так, чотири порушення режиму "тиша" минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"По наших захисниках поблизу Авдіївки з напрямку населеного пункту Каштанове російські найманці двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Оборонців Старогнатівки ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру, а неподалік Красногорівки окупанти застосували станковий протитанковий гранатомет.

На обстріли противника Об’єднані сили дали результативну та адекватну відповідь, тож надвечір окупанти припинили свою активність", - повідомили в штабі.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили три обстріли, які відзначалися застосуванням мінометів, заборонених Мінськими домовленостями.

Так, по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів калібру 120 мм випустив загалом 8 мін.

Неподалік Луганського противник застосував міномет 82-мм калібру – 14 мін, а також станковий протитанковий гранатомет та великокаліберні кулемети.

"Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було", - зазначено в повідомленні.

"Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Агресивні та злочинні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", - додали в штабі.

Водночас повідомляється, що за даними розвідки Об’єднаних сил, 21 квітня українські підрозділи знищили двох російських найманців.

"Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли українські позиції біля Богданівки. Вогнем у відповідь Об’єднані сили негайно припинили ворожу провокацію. Втрат серед українських захисників немає", - повідомили в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб 01
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190580
 
 
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Дуже добре, що нема втрат українських військових. Мінські перемовини завмерли, Консультативну групу не створили, але Єрмака ще тримають на посаді...
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Ліквідовано два зенайманця, фаршмака і сцивоху.
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Чтобы православная РАБссия на кого нибудь напала.да ни в жысть.Дажее на Гитлера не напали,а мочили в сортире Финляндию и Польшу в 1939 году.Типа камунизьму строили...
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Кого-то в штабе уволят. Так грубо написать: ЛИКВИДИРОВАЛИ. Бубочка в истерике будет.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянським окупантам та путін-*****!!!!
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