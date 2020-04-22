 Уже 54 українці, які перебувають за кордоном, одужали від COVID-19, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Водночас 54 громадяни України за кордоном вже одужали від COVID-19, семеро померли.

Загалом, зазначають у МЗС, у межах системи "Захист" по допомогу до закордонних дипломатичних установ звернулися 16 403 наші співвітчизники.

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Нагадаємо, на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали.

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